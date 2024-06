Uno los principales sindicatos que representa a trabajadores de Samsung Electronics instó a sus afiliados a que hagan una huelga este viernes, en protesta por la negativa de la empresa a conceder mejoras laborales, en lo que supone el primer paro de este tipo para el mayor fabricante mundial de chips de memoria. Los trabajadores se concentraron ante las oficinas centrales de la empresa en Seúl al grito de la consigna: "¡Respeten al trabajador!".

Son Woo-mok, líder del Sindicato Nacional de Samsung Electronics (NSEU, por sus siglas en inglés), explicó que los empleados usaron días de permiso remunerados para unirse a la protesta. La medida de fuerza, de todos modos, coincide con un día laborable entre un jueves festivo y el fin de semana. "Es difícil aportar un número exacto de trabajadores que se manifestaron, pero por lo que he visto de la asistencia al puesto de trabajo en la mañana, hay una diferencia significativa respecto a lo normal", destacó Son.



El sindicato advirtió en una nota que el paro es un primer paso hacia una huelga a gran escala si las negociaciones con la patronal no ofrecen avances. En sus previsiones, la firma de análisis de mercado taiwanesa TrendForce no cree que la protesta haya afectado excesivamente en la producción de semiconductores, al centrarse en los empleados de las oficinas de la empresa y durar un solo día. La empresa Samsung Electronics sostuvo en un comunicado que no hubo ningún impacto en su producción y actividades comerciales.

La compañía indicó que el uso de días de permiso tomados por los trabajadores este viernes es más bajo que el del 5 de junio del año pasado, también ubicado entre un festivo y el fin de semana. Además alegó estar firmemente comprometida en las negociaciones con el sindicato y aseguró que seguirá haciéndolo.