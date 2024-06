Especial desde Córdoba

Disciplina, honor, resiliencia, amistad verdadera y trabajo en equipo son algunos sentimientos que reconoció Manuel Andújar haber aprendido junto a las competencias de rally raid. Marcado a fuego y tatuado en la piel lleva el piloto bonaerense estas exigencias por desiertos y rústicas regiones con el cuatriciclo, que maneja desde que era chico. Con esta máquina hizo su camino hasta encontrarse con el Rally Dakar, cuando tenía 20 años, despertando un interés enorme al superar sus propios límites. Pero esta fue una semana especial por su retiro anticipado, un poco obligado, para el que eligió el Desafío Ruta 40 por ser la competencia más grande de sudamérica para sus últimos kilómetros y, con una victoria inobjetable, alcanzar el segundo campeonato mundial que llevará a su gente, en Lobos, el mismo año en que ganó por segunda vez el raid más duro del mundo. Se despide en su mejor momento, a los 28 años, con la necesidad de unos días de relajación hasta que algún escarabajo del desierto lo pique y se suba al tren dakariano otra vez.

"Esta victoria llega en el mejor momento de mi carrera, estoy en lo más alto", contó el dominador de los quads a Página/12 con la emoción de los ojos brillando en la soleada tarde de la capital cordobesa. Pero, si está tan emocionado por la idea de dejar las carreras, ¿por qué deja a un lado las andanzas sobre estos vehículos estando en la cresta de la ola? La respuesta llegó hace unos meses, cuando el Rally Dakar decidió quitar los cuatris de la lista de admitidos. Manu afirmó que esta situación "al ciento por ciento", fue el detonante para su decisión pero nadie lo imagina mucho tiempo lejos de estas aventuras. "Me encantan los cuatriciclos pero también me encanta el Dakar", lanzó, entre especulaciones que lo sitúan pronto en autos livianos.

Facu Viel y Giordana, escoltas, rinden honor a Andújar / Prensa DR40 Paco Foto Agencia

La semana soñada, la que muchos intentan sellar pero no logran plasmar en toda una vida, apareció en la campaña de Manu con la 4ta fecha del mundial de rally raid (W2RC) en Argentina. "Fue una carrera excelente, como siempre la soñé, porque ganamos las cinco etapas, no tuvimos problemas, vino mi mamá para mi cumpleaños, con mi viejo estoy compartiendo carreras desde que arranqué, mi novia y mis amigos me vinieron a acompañar", enumeró. El piloto que dio la vuelta al mundo con el código postal de su ciudad al nombrar a su equipo, el 7240 Team, no paró de agradecer a quienes lo hicieron crecer hasta alcanzar la cima: "Soñé esta carrera y desarrollamos un equipo impresionante, con cuatro mecánicos que trabajan con cariño y pasión, algo que no se logra con facilidad", insistió.

En su campaña, que incluyó el paso por el MEC Team de Argentina y la colaboración con la escuadra francesa Drag'on antes de fortalecer su propio equipo, Manuel Andújar obtuvo 11 etapas del Dakar, ganó la carrera en 2021 como en 2024 y selló los campeonatos mundiales en dichas campañas. En la estadística de los cuatriciclos se sitúa en medio de los hermanos Patronelli, donde Marcos venció tres veces en la carrera más dura del mundo (2010, '13 y '16) con 17 parciales en su haber y Alejandro se impuso dos veces ('11 y '12) con hasta 10 jornadas al frente de su categoría. "Ahora me voy a pescar, a estar tranquilo", contó Manu, extrañará estas sensaciones porque "corro desde los 20 años, cumplí 28 esta semana y esta carrera me marcó".

Triunfos de Estados Unidos y Arabia Saudita

Dominio de Honda con Brabec, Schareina y Van Beveren / Prensa DR40 Paco Foto Agencia

Córdoba fue epicentro del comienzo una semana atrás y, luego de cinco etapas que pasaron también por San Juan y La Rioja como cabeceras, del 1 al 7 de junio, retomaron el camino para la coronación en el Parque del Chateau. En motos dominó la escudería Honda con sus pilotos batallando por el triunfo hasta el último día, que quedó en poder del estadounidense Ricky Brabec delante del español Tosha Schareina, vencedor del 2023, por solo 15 segundos luego de superar las 18 horas de competencia Dejaron en tercer lugar al francés Adrien Van Beveren (Honda), el amado por los locales luego de la caída y abandono temprano de Luciano Benavides (Husqvarna). Entre los autos logró una victoria impactante el saudita Yazeed Al-Rajhi con Toyota, mano a mano con el qatarí Nasser Al-Attiyah y su imponente vehículo Hunter con apenas 27 segundos de distancia tras correr cinco días seguidos.

Inolvidable acción de Al-Rajhi sobre su rival, Al-Attiyah / Prensa DR40 Paco Foto Agencia

Una dupla argentina ganó un pasaje al Dakar 2025, como premio a la mejor tripulación amateur de la categoría "Side by Side". Los sanjuaninos Leonardo y Daniel López obtuvieron este derecho con el Can-Am del HV Racing y se preparan para una experiencia fenomenal en Arabia el próximo mes de enero. El resto pondrá proa a la última fecha del W2RC, del 5 al 11 de octubre en Marruecos, para definir los torneos.