La velada de este sábado en la Federación Argentina de Box (FAB) promete emociones. Sansón Rosa (25-0 18ko) se medirá por los titulos Superligero Fedelatin AMB y Latino CMB, a 10 rounds, ante le mexicano Juan Ramón "El Perro" Guzmán (17-3-1, 13ko) -televisa TyC Sports desde las 23hs-; Ignacio "El Gorila" Iribarren (11-0-1, 5ko) irá contra Gerardo "El Bandido" Pérez (12-4-1, 3ko) por el título Sudamericano ligero (vacante), a 10 rounds; en un duelo entre invictas Sol Cudos (7-0-2, 1ko) se enfrentará a Verónica “C Cuatra” Ruíz (5-0-0) por el titulo Fedelatin AMB mínimo, 10 rounds; y en las peleas complementarias de la velada tendrá los siguientes enfrentamientos: María "Dinamita" Ferreyra (8-0-1, 4ko) vs Pamela Benavidez (10-14-3, 2ko), categoría liviano, a 6 rounds; Walter Gauchez (10-4, 3ko) vs Mariano Moises Amado, superpluma, a 4 rounds; Santiago Aliberti (0-0-1) vs. Néstor Sosa (1-2-2), supermediano, a 4 rounds, entre otros.