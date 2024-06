TEATRO

Por eso las curitas

Cuando ya toda la gente a su alrededor se había acostumbrado a que viviera en Buenos Aires y logró que dejasen de preguntarle cómo es que no se volvía a España, Macarena Trigo dio otro paso hacia los márgenes y se mudó al interior de la provincia, a casi seiscientos kilómetros de la Capital. Cada tanto, de todas formas, vuelve con algún proyecto u organiza alguna función especial de esta obra documental que ya había hecho algunas temporadas en la ciudad. Después de esta única función se realizará una charla con Rocío Maruenda a propósito de este trabajo y de su autobiografía novelada Como puedo (En el Margen). Obra y libro ofrecen el testimonio de una chica que creció tutelada por el sistema de protección de menores español y encontró en la literatura y el teatro un lugar de resistencia. Un alegato sobre la importancia del acceso a la cultura y el valor de la ficción en las narrativas personales.

Sábado 15 a las 21, en La Maza Teatro, Maza 908. Entrada: $7000

La boca de un fusil

Con concepto y curaduría de Nacho Bartolone, Eugenio Schcolnicov y Malena Schnitzer, se lanza al mundo La boca de un fusil, una noche dedicada a celebrar la dramaturgia argentina, desde sus plumas consagradas hasta sus voces más nuevas. En esta primera edición, el plan consiste en homenajear a Griselda Gambaro: Analía Couceyro y Valeria Lois leerán escenas de Las siamesas. Luego, Tomás Pinto Kramer y Julián Cnochaert compartirán algunos fragmentos de sus trabajos en proceso. También habrá feria de libros teatrales con Rara Avis, Libros Drama y Libretto. Y un bar abierto, para seguir charlando sobre artes escénicas cuando todo lo demás haya terminado.

Viernes 14 a las 22:30, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. A la gorra, con reserva previa en Alternativa Teatral.

MÚSICA

Houdini

Nuevo simple y nuevo video que marca el regreso de Eminem, que acaba de anunciar la salida de su duodécimo disco, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Cuatro años se demoró el rapper en presentar el sucesor de Music to Be Murdered By, su disco de 2020, que incluía nada menos que un sample de “Amamé Peteribí”, de Pescado Rabioso. En el caso de “Houdini”, la referencia es el éxito de Steve Miller Band, “Abracadabra”, de 1982. El video que acompaña el lanzamiento está repleto de cameos, que incluyen a Dr. Dre, Pete Davidson, Snoop Dogg, 50 Cent, Jimmy Iovine, Grip, Westside Boogie, Denaun Porter, Royce 5' 9”, Paul Rosenberg, The Alchemist, EZ Mil, Ryan Keely, Samantha Mack y el comediante Shane Gillis. La idea detrás del video la presenta Rich Lee: “¿Qué pasaría si Shady de la década de 2000 fuera teletransportado a la actualidad y tuviéramos su opinión sobre en qué se ha convertido el mundo… y qué pasaría si ‘Rap Boy’ fuera la única persona que pudiera detenerlo?”

Jump Rope

A seis años de su anterior opus, Quiet and Peace, los bostonianos Buffalo Tom ya tienen un nuevo disco, el décimo de una carrera que ya lleva cuatro décadas, y el cuarto desde su reunión en 2007. El trío integrado por Bill Janovitz, Chris Colbourn y Tom Maginnis presenta un álbum compuesto durante el confinamiento obligado durante la pandemia, razón por la cual alguno de sus temas quizá remitan a sus comienzos, como los simples “Helmet” o “New Girl Singing”. Allá lejos y hace tiempo, el sonido del grupo de Janovitz estaba tan cercano a Dinosaur Jr. que era común que en sus comienzos se los apodase como “Dinosaur Jr. Jr”. Pero con discos como los hoy clásicos Let Me Come Over (1992) y Big Red Letter Day (1993) su nombre se hizo conocido por derecho propio.

ONLINE

Queenie

Queenie Jenkins es una chica londinense de veinticinco años cuya ascendencia jamaiquina la hace pertenecer a dos culturas, aunque no se sienta del todo cómoda con ninguna de las dos. La nueva serie británica disponible en Star+ (ya pueden verse los ocho capítulos que la integran) está basada en la novela de Candice Carty-Williams, todo un bestseller en su país de origen, y encuentra a la protagonista, interpretada por Dionne Brown, luego de romper con su novio de toda la vida. Queenie, a quien durante la infancia la llamaban “Coco” –blanca por dentro y negra por afuera–, comienza a transitar una nueva etapa de su vida, aunque, según afirma la sinopsis oficial, “busca consuelo en los lugares equivocados y comienza a darse cuenta de que tiene que enfrentar el pasado antes de poder reconstruirse”. A partir de las peripecias de la heroína, la serie se propone deconstruir los estereotipos alrededor del cuerpo de las mujeres negras, según afirmó la autora del libro y showrunner de la adaptación.

Bridgerton

La segunda parte de la tercera temporada del culebrón histórico estará disponible en Netflix dentro de algunos días, para el beneplácito de sus seguidores, que no son pocos. Son apenas cuatro capítulos, aunque muy esperados, ya que se asegura que ahora sí Penelope Featherington (Nicola Coughlan) tomará una decisión respecto de la posible conquista amorosa de Colin Bridgerton (Luke Newton). En otras palabras, todo parece indicar que la protagonista finalmente decidirá casarse, si es posible con un hombre que le permita mantener su independencia para seguir siendo Lady Whistledown, bien lejos de sus hermanas y su madre. Claro que el bueno de Colin regresa de las vacaciones y la cosa se complica.

CINE

Yakuman: hacia donde van las aguas

Los estudiantes de la escuela primaria lo saben: Tucumán es el lugar que simboliza la independencia argentina de España, con su “casa” de estilo colonial como imagen perenne de esa gesta. El documental de Pedro Ponce Uda, que puede verse exclusivamente en el Cine Gaumont, va más allá del bronce patriótico para describir otras esencias de esas tierras, algunas de ellas mucho más antiguas. “Pocos saben que Tucumán fue emplazada en un lugar sagrado, ‘el lugar hacia donde van las aguas’. A través de imágenes del presente y del futuro, esta película cuenta la historia de este pueblo, gobernado durante siglos por ángeles con espadas de fuego”. Así se autodescribe la película, que deja de lado los relatos y anécdotas más conocidos de las tierras tucumanas para recorrer su historia centenaria, ese lugar donde el agua brotaba del interior de la tierra antes de la llegada de los blancos. Gauchos, limones, desaparecidos y estatuas de blanco mármol se entrelazan en una sinfonía de imágenes y sentidos.

El cambio de guardia

El Malba está exhibiendo, todos los sábados de junio a las 22, el nuevo largometraje de Martín Farina (Taekwondo), una particular aproximación a la muy argentina “grieta”. El film, ganador del premio a la Mejor Película Argentina en el último Bafici, acompaña a un grupo de hombres que, en 1977, en plena dictadura, hicieron juntos la colimba como parte del Regimiento de Patricios. Las desavenencias políticas comienzan a horadar el vínculo, mientras la parrilla se calienta y las primeras botellas de vino son abiertas. “Hice esta película con la idea de proyectar en público un diálogo imposible. ¿Cómo se hace para no estar de acuerdo tan profundamente con alguien que uno ama?”, escribe el realizador.

TV

Bocas de arena

Una leyenda marinera dice que a quien cuente los secretos de la mar en tierra se le llenará la boca de arena, porque las palabras llevadas a tierra siempre dejan huella... Con esa frase comienza esta miniserie vasca (Hondar ahoak es su título original) cuya historia parte de la extraña desaparición de Josu, un joven capitán de barco y el hijo de un magnate del puerto de Ondarroa. Hacia allí se dirige Nerea García, inspectora de la policía central a cargo de la investigación, junto a un agente local que conoce a todos los habitantes del lugar. De a poco la protagonista comienza a desenrollar un ovillo de intereses bastante oscuros, punto de partida de una serie de crímenes y violencia en una ciudad hasta ese momento apacible. Con su dupla “despareja” y tonos asfixiantes, esta producción española ofrece varios puntos de contacto con el noir nórdico en boga, aunque el trasfondo es un bello puerto de Vizcaya y el idioma hablado es el más estricto euskera.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

Hudson & Rex

Otra pareja de investigadores llega al cable, aunque en este caso la dupla está integrada por un detective de la policía y un perro ovejero alemán. La serie canadiense fue un éxito en su país de origen, y la señal AXN comienza a transmitir la primera de un total de seis temporadas, casi cien episodios en total. John Reardon es Charlie Hudson, un miembro de la policía criminal del departamento de Saint John's que decide “adoptar” al can luego de que su compañero anterior muere. Una sabia decisión, ya que Rex, entrenado como un auténtico K9, va a demostrar muy rápidamente su utilidad para ayudar a resolver toda clase de investigaciones y atrapar a los criminales.

Desde el jueves 13 a las 22.05, por AXN.