En los últimos años, muchos argentinos se animaron a dar un paso en el desarrollo de videojuegos con perspectiva territorial, demostrando un claro un avance en la soberanía tecnológica y digital. Ese es el caso de la desarrolladora Lara The Pitbull, cuya popularidad no deja de crecer en las redes desde que anunció su próximo lanzamiento por la plataforma de Steam: Pomberito, un videojuego basado en el personaje de la gran leyenda popular.

El Pombero o Pomberito atraviesa varias generaciones en la región del noreste argentino, Paraguay y Brasil. Su figura mitológica e indefinida desata curiosidad, respeto y temor, ya que según la boca desde la que se narre la historia de este personaje, se lo comprenderá en el imaginario colectivo de una o varias maneras.



Apasionado por su historia y las emociones que despierta en las distintas culturas del suelo sudamericano, Manuel, el fundador de Lara The Pitbull, —sólo permitió que se revelara su nombre, ya que prefiere mantenerse en el anonimato— decidió rendir homenaje a la criatura a través de un videojuego de terror.

"Cada pueblo tiene sus interpretaciones. Lo que traté de hacer para desarrollar mi juego fue tomar las referencias más genéricas y no centrarme en ninguna descripción específica, ver en qué hay más consensos", explicó a Página|12.



En la descripción del tráiler, que estrenó a principios de junio en su canal de Youtube y en las redes, se lee: "Sobreviví 5 noches en el corazón del noreste argentino y descubrí la verdad detrás de los escalofriantes relatos del Pombero en un mundo donde el folclore se encuentra con el terror".



¿Qué es el "Pomberito"?

La leyenda del Pombero o Pomberito es muy significativa y ambigüa en las comunidades del noreste argentino y los países limítrofes. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco indica en su sitio web que "su nombre, en guaraní, es Cuarahú-Yara, que significa Dueño del Sol", y lo define como "el duende protector de la naturaleza, encargado de castigar a aquellos que dañan los árboles o los animales".

"Tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco y muy peludo, aunque algunos aseguran que es petiso y gordo", según las leyendas rurales, descriptas por la cartera educativa de la provincia chaqueña.

Además, es una figura tanto querida como temida, ya que si se le hacen ofrendas y se respeta a la naturaleza, puede ser el protector de los cultivos y de la familia; pero, de lo contrario, puede desatar su furia y realizar travesuras y crueldades.

Cómo es el videojuego "Pomberito"

El creador de Lara the Pitbull adelantó que es un videojuego de aventura y terror de cinco micro episodios que se juega de a uno.

Pomberito se desarrolla en una zona rural "de una provincia del noreste de Argentina" a lo largo de "cinco noches" en los que un personaje principal tiene como misión completar tareas nocturnas en el campo.

El videojuego se desarrolla en un ambiente rural durante la noche. (Imagen: LaraThePitbull)

El protagonista se moverá en una atmósfera de suspenso in crescendo a medida que avanza la noche, con giros y encuentros inesperados acechando al jugador, y encontrará a su paso "elementos inspirados en el folclore sudamericano": en el tráiler, se puede ver al personaje principal interactuándo con una pava y un mate, una damajuana, y muchos otros elementos.

"Hay muchos 'easter eggs' o sorpresas en el juego, estamos poniendo todos los que podemos", afirmó Manuel. También señaló que a algunos jugadores se les escapará "alguna que otra carcajada" cuando se encuentren con una referencia muy solicitada, "que es la leyenda de la Luz Mala".



Pomberito es un videojuego de un sólo jugador. (Imagen: LaraThePitbull)

Además, el juego tendrá "múltiples finales", para que el jugador pueda explorar "diferentes resultados basados en sus decisiones y acciones a lo largo de la semana".

La música que suena a lo largo del juego, muy celebrada por los usuarios en los comentarios de las publicaciones del adelanto, fue compuesta, producida y grabada específicamente para Pomberito. "Es el trabajo de Manuel Marchioni. Le pedí algo similar a una milonga campera con un tono un poco más oscuro y misterioso", detalló el desarrollador. "Fue un gusto trabajar con él, fue ensamblando todo excelentemente bien", añadió.

Lara The Pitbull incluyó varios "easter eggs" o sorpresas de referencias folclóricas argentinas en el videojuego. (Imagen: LaraThePitbull)

Manuel anticipó a sus seguidores que para el estreno de su videojuego "falta muy poco". Aunque asegura tenerlo "casi listo", antes de lanzarlo al mercado quiere que esté en perfectas condiciones. Respecto a su costo en Steam, sostuvo que buscará que sea "el más bajo posible", ya que todo lo que invirtió para su realización salió de su bolsillo. "La idea es que todos lo puedan disfrutar, que nadie se quede sin jugarlo por el precio", consignó.

Lara the Pitbull: de jugar videojuegos a desarrollarlos por "hobbie"

Son varios los argentinos que en el último tiempo se vuelcan al desarrollo de videojuegos de forma "amateur", ambientados en Argentina o en historias populares de la región sudamericana. Un caso resonante es el de Bienvenidos a La Matanza, de Esteban Muñoz, escenificado en uno de los partidos más importantes de la provincia bonaerense, con claras referencias al Grand Thief Auto (GTA); o el reciente Malvinas, la última carta, de Hernán Patané, que aborda la Guerra de Malvinas.

"A mí me encanta", dice el autor de Pomberito. "Cuando empecé este proyecto no estaba al tanto de videojuegos ambientados en Argentina, pero sí había escuchado de juegos desarrollados por argentinos. Me encanta que esté empezando a surgir. Todos queremos jugar juegos así", determina.

El caso de Manuel es como el de otros jóvenes que comienzan a desarrollar videojuegos por pasión o "por hobbie" de forma particular, ya que, según revela, nunca estudió una carrera relacionada a la programación de videojuegos.

Oriundo del sur del Conurbano bonaerense, Manuel está terminando una carrera universitaria relacionada a las Ciencias Sociales. Cuenta a Página|12 que le encantan los juegos desde chico, y que a partir de los "11 años, más o menos", empezó a aprender cómo desarrollarlos de forma autodidacta.

"Comencé con un programa que se llamaba Game Maker, que en esa época estaba más de moda y era sencillo de aprender. Después pasé a Unity, que es el que estoy usando ahora. A mis 14 o 15 años dejé de usarlo porque estaba con otras cosas, y era muy complicado. Retomé el año pasando, volviendo a aprender todo lo que me había olvidado, y sumé todo lo que cambió y evolucionó en estos años", señala.

Así fue como nació Lara the Pitbull, proyecto en el que también participa su primo, quien recién empieza una carrera universitaria que no se vincula con la programación de videojuegos. Mientras Manuel es responsable del "diseño, la creación, el ensamblaje, y el marketing" de Pomberito en redes, su compañero se encarga de los "modelos 3D y las texturas".

"El nombre de la desarrolladora es por mi perra, que murió en septiembre del año pasado, y pensé 'qué mejor que hacerle un homenaje poniéndole su nombre'", concluye.