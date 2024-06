"Hay una absoluta coincidencia en que la repitencia no sirve y en que, cuando repetís, no aprendés más, por eso hemos salido de ese modo de transitar la secundaria", sostiene Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. A días de anunciar la reforma en el sistema de acreditación en las más de 4700 escuelas secundarias bonaerenses, donde ya no se repetirán las materias aprobadas ni los años en bloque, el funcionario atiende a Página 12 y cuenta los motivos de la decisión adoptada por el gobierno provincial luego de meses de debate en el Consejo General de Cultura y Educación, que aprobó el cambio por unanimidad.



Lo primero que responde Sileoni ante las preguntas de este diario es que la modificación anunciada este jueves forma parte de una reforma "integral" del régimen académico, que va más allá del cambio en el sistema de acreditación. Enumera: modificaciones en el diseño curricular, en las materias y sus contenidos, llamado a concursos para dar estabilidad a cargos jerárquicos de dirección y vicedirección, implementación de una libreta digital y de un tramo de inicio acompañado con foco en lengua y matemática para los estudiantes de primer año, ratificación de la organización por cuatrimestres, regreso a las notas numéricas no promediables entre períodos.

"En ese marco pasamos a un régimen donde se ratifique un principio: lo que aprobaste no lo tenés que recursar porque es un derecho", asegura el funcionario, que agrega que, en el sistema actual, "un o una estudiante cursa diez materias, aprueba siete, reprueba tres y repite todo el año. Las materias las aprobás de a una pero, cuando repetís, repetís en bloque".

-¿En qué se basa la decisión?

-Hay mucha evidencia que sostiene que la repitencia no sirve porque le ofrecés al chico lo mismo que ya hizo: los mismos contenidos, procedimientos o estrategias. Y la repitencia sostenida te lleva al abandono. Hay una absoluta coincidencia en que no sirve y en que, cuando repetís, no aprendés más. Por eso hemos salido de ese modo de transitar la secundaria, que tiene cien años en Argentina, y hemos pensado en un tránsito un poco más parecido a la universidad, donde puedas progresar pero siempre tengas que satisfacer aquello que no aprendiste. Los organismos internacionales también opinan que la repitencia no sirve y hay una circunstancia que no es menor: el nuevo régimen académico no lo aprueba el director de educación de la provincia, hay un órgano que es el Consejo General, compuesto por personas de diversos orígenes políticos, que después de una discusión de varios meses aprobó el régimen por unanimidad.



-¿Y lo aprobado ya se aplica en otros lugares del país?

-Sí, se implementa en buena parte del país, con matices, como poder pasar con más de dos o cuatro materias, por ejemplo, pero ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Formosa, Córdoba, Misiones o La Pampa, pero también en buena parte de países de la región y de la Unión Europea. Es un régimen que recupera experiencias innovadoras que ya suceden en escuelas que han avanzado en este sentido y por eso las escuchamos. El mundo está saliendo de ese esquema y nos parece que era momento de hacerlo.

-¿A qué atribuye la reacción negativa que generó el anuncio en algunos sectores?

-Evidentemente hay un sector de pensamiento en Argentina que pone y fotografía a la Provincia de Buenos Aires en el lugar de la barbarie, porque cuando la Ciudad de Buenos Aires toma alguna de estas medidas claramente no sale en los diarios. Ahora, cuando se hace en la provincia, sí sale que se está “bajando la calidad” o “haciendo demagogia educativa”. En alguna época cansaban esos argumentos, ahora ya son argumentos vacíos.

-Uno de esos argumentos es que la medida puede bajar la exigencia. ¿Qué responde a eso?

-De ningún modo implica menos exigencia. La materia pendiente se enseña más y se intensifica. Lo que creemos es que puede haber exigencia sin repitencia y decimos que esa exigencia es una exigencia más acompañada, porque nadie estudia solo o sola. Va a haber ayuda de los profesores para dar exámenes y prepararte, y de un equipo que acompañará las trayectorias. Hay que ponerle un poco más de energía al pensamiento y discutir de otra manera. Vemos que en buena parte de algunos sectores no hay una discusión que permita elevar el nivel de lo que estamos diciendo.

La modificación en el régimen académico de las secundarias comenzará aplicarse a partir del ciclo lectivo 2025 y tiene como principal novedad la eliminación de la repitencia en bloque de los conocidos como "años - curso". Los y las estudiantes bonaerenses sólo recursarán o "intensificarán" las materias específicas que no logren acreditar. El método de intensificación, distribuido en paralelo a la cursada, ya se aplica en las secundarias bonaerenses pero ahora se ampliarán los períodos a utilizar: habrá quince días al inicio y final de cada cuatrimestre, además de los ya previstos en diciembre en febrero.

En paralelo se ampliará la cantidad de materias posibles de dejar "pendientes" para llegar a la cantidad de cuatro asignaturas, que se podrán rendir en los períodos de "intensificación". Si un estudiante supera las cuatro materias previas deberá distribuir las restantes para recursarlas de forma independiente a las cuatro que intensificará y a las que ya aprobó. El nuevo régimen académico anunciado incluye la creación del denominado Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE), que trabajará en los colegios, y la ampliación de los módulos del Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (Forte), que se creó precisamente para acompañar a aquellos estudiantes que aún no habían acreditado sus materias.