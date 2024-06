Misterio resuelto: Boca se enfrentará a Independiente del Valle por los 16avos (o repechaje) de la Copa Sudamericana. La certeza llegó tras el cierre de la fase de grupos del certamen, demorada por las inundaciones en Porto Alegre.

La victoria de Inter de Porto Alegre sobre Delfín de Ecuador por 1 a 0 con gol del exRiver Lucas Alario cerró esa instancia y quedaron confirmadas las posiciones y los cruces de la próxima ronda.

Así las cosas, podría decirse que a Boca le tocó la opción menos seductora de las dos que tenía. Segundo en el Grupo D por detrás de Fortaleza de Brasil, el equipo de Diego Martínez jugará ante Independiente del Valle, tercero en el grupo F de la Libertadores que ganó Palmeiras de Brasil, seguido por San Lorenzo.

La otra posibilidad xeneize era jugar contra Liga de Quito, último campeón del certamen, opción que dependía de un triunfo de Delfín por dos tantos de diferencia o de una goleada de Inter. La diferencia en el cuadro radica más en la instancia siguiente. De avanzar 16avos, Boca se enfrentará contra Cruzeiro de Belo Horizonte mientras que de haber caído en la llave de Liga de Quito, en octavos lo hubiese esperado Lanús.

Boca jugará primero de visitante en la siempre complicada altura de Quito (semana del 17 de julio) y luego definirá en La Bombonera (la semana del 24), instancia en la que no contará con varios jugadores citados a la Sub 23 para los Juegos Olímpicos, como Kevin Zenón o Cristian Medina.

En cuanto a las otras llaves de 16avos, Rosario Central enfrentará a Inter de Porto Alegre, primero como local y luego como visitante. En octavos espera por el vencedor Fortaleza de Brasil.

Por su parte, a octavos ya están clasificados Racing, Lanús y Belgrano. La Academia espera por el vencedor de Racing de Montevideo vs. Huachipato de Chile; el Granate por el de Always Ready de Bolivia contra Liga de Quito; y el Pirata por el de Athletico Paranaense vs. Cerro Porteño.

También se terminó la fase de grupos de la Libertadores, con el pendiente entre Gremio de Porto Alegre y Estudiantes de La Plata, que terminó 1 a 1 en Brasil. En un partido caliente, el Pincha -no jugaba más que por el honor- le impidió a los gaúchos terminar primeros en su zona.

En consecuencia, el puntero del Grupo C fue The Strongest, que jugará octavos contra Peñarol. Gremio deberá enfrentar al último campeón, Fluminense, llave que del otro lado tiene a San Lorenzo contra Atlético Mineiro. Ruta complicada para el Ciclón...