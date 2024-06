El senador formoseño José Mayans habla de todo en la previa a la sesión de las Bases en el Senado. Jefe del interbloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, critica el modelo extractivista y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el que las empresas extranjeras obtendrán múltiples beneficios tributarios durante treinta años sin dejar ni un dólar a las arcas nacionales. Cuestiona a los gobernadores, que apremiados por la asfixia económica en las arcas por la presión del Gobierno central, apoyan las medidas y a los bloques aliados que buscan cambios que la Casa Rosada no quiere respetar. En cambio, confía en que la movilidad jubilatoria logrará finalmente ver la luz y que alcanzarán cerca de los dos tercios en la Cámara alta para bloquear el veto prometido por el jefe de Estado.



-Unión por la Patria se opuso a la Ley Bases, pero el Gobierno está dispuesto a insistir en su aprobación. ¿Cuáles son las principales críticas al proyecto?

-Primero, las facultades delegadas al Ejecutivo que están expresamente prohibidas por el artículo 29 de la Constitución y por artículo 99 inciso 3, donde dice que el Poder Ejecutivo no puede tomar decisiones de tipo legislativas. Es el mismo tema que tuvimos con el mega DNU. La ley le da facultades sobre los entes de la administración central, los descentralizados y los organismos de la seguridad social para hacer lo que quiera, cuando todos ellos están creados por ley. Acá hay una invasión del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, es inconstitucional. Lo mismo sucede con las empresas del Estado, con un listado donde algunas no están sujetas a la privatización. Igual que los 29 fondos fiduciarios, la mayoría creados por leyes. Estamos en contra de la ley porque Milei dice que ‘es un topo infiltrado en el Estado para destruirlo’, y nosotros tenemos una visión de que el Estado tiene una misión de orden social y progreso social de todas las personas, con políticas públicas que vayan en ese sentido y porque creemos en la educación y la salud pública, la seguridad y la justicia. Es una postura diametralmente opuesta a hacer desaparecer el Estado. Milei quiere que todo, incluida la cultura, sea y esté en manos privadas sin ningún tipo de regulación.

-¿Qué otras medidas rechazan de un proyecto tan abarcativo?

-La parte laboral que crea nuevas figuras, como colaboradores, ya no más trabajador y sujeto a explotación directa, que es inconstitucional y que va contra del 14 Bis de la Constitución, que Milei quiere eliminar porque lo considera socialista. El Estado tiene la misión de proteger el trabajo y el Presidente lo quiere ceñir a un acuerdo entre partes, del más fuerte contra el más débil. Milei está siempre a favor del capital, cuando debe ser equitativo.

-El RIGI también fue duramente cuestionado.

-- El RIGI favorece a grandes capitales extranjeros y desprotege a la industria nacional de manera muy desigual: los grandes inversores pueden traer hasta sus maquinarias usadas desde el exterior y otros elementos y no tienen prácticamente obligaciones tributarias en derechos de importación y exportación, más otros beneficios impositivos y durante un período de 30 años. Y lo peor de todo es que explota nuestros recursos naturales con una ley nacional y en la que no tienen nada que ver las provincias que por la Constitución son las dueñas de esos recursos, y solo pueden ir a litigar ante un tribunal internacional como el CIADI. Es la entrega total. Solo falta que el embajador de los Estados Unidos pida a los senadores que voten el RIGI.

-Hay muchos gobernadores preocupados más por introducir algún beneficio para su territorio que por lo que suceda a nivel nacional con esta ley. ¿Por qué?

-Muchos, porque tienen problema de deuda y tratan de resolver el corto plazo porque lo necesitan, pero no ven el tema estratégico del país. Otros, como el caso de Misiones, no le alcanzaba para cubrir los aumentos salariales, desde el Gobierno Nacional le dicen: "Bueno, te doy una parte". Pero después tienen que arreglar solos el problema con el mismo argumento que Milei: 'así como nosotros echamos gente si tienen policías, médicos, docentes de más, que los echen'. Eso es pan para hoy y hambre para mañana: le van a dar para uno o dos meses y nada más. Porque lo que está sedado en el país es la economía, sin salario digno la gente no puede comprar y baja el consumo. Otros como (Alfredo) Cornejo (Mendoza), que son antiperonistas, le dicen 'mirá que si nos caemos, vuelven los peronistas' y por eso votan con el Gobierno.

-¿Con Ganancias pasa algo parecido?

-La mitad de los gobernadores no está de acuerdo con Ganancias porque la ecuación no cierra: si suman a la coparticipación Ganancias, pero le restan la quita a los bienes personales, a la larga las provincias pierden. Mientras que 800 mil trabajadores que ganan 1600 dólares van a volver a pagar y les reducen bienes personales a los que más plata tienen, gana la casta.

-Igual, el oficialismo consiguió los dictámenes de ley bases y el paquete fiscal.

-El oficialismo consiguió dictamen de mayoría porque se violó el reglamento de la Cámara en el reparto proporcional de las comisiones que a cada bloque le corresponde por su cantidad de integrantes. En la última reunión de la comisión se levantaron sin tener despacho y ambas comisiones (Legislación General y Presupuesto) pasaron a un cuarto intermedio, del que no volvieron nunca. Luego apareció el Jefe de Gabinete, habló con algunos senadores disidentes y le dieron un despacho, donde la mayoría de las firmas son con disidencias.

-Desde la presidencia del Senado proponen un debate por capítulo y no artículo por artículo…

-Porque no quieren que la gente sepa de qué se trata, el oficialismo no tiene argumentos para defenderlos y después Milei sale a vender fruta. Nosotros vamos a pedir el tratamiento, artículo por artículo sin tiempo. Que no vengan acá que estamos apurados para irnos a dormir, si a la medianoche estamos cansados pasamos a un cuarto intermedio hasta el otro día a las ocho de la mañana. No queremos que pase lo mismo que en Diputados, que a las cuatro de la mañana discutían con el recinto casi vacío, nadie sabe que se está votando y a las nueve de la mañana votan todo así como viene.

-La oposición dialoguista, propone cambios pero el Gobierno trabaja para que Diputados ratifique la media sanción. ¿A qué le atribuye que los aliados insistan en cambios que no prosperarían?

-Los cambios que proponen son sólo cosméticos, no de fondo. Pero, por otro lado, aparece (Miguel) Pichetto diciendo que es razonable el cambio que propone la oposición. ¿Que oposición? Es el proyecto del Gobierno que le hacen firmar a los dialoguistas. El cambio es lo que planteamos nosotros: discutir ley por ley.

-¿UxP se mantendrá unida por el voto en contra?

-- Por ahora sí. Hay operaciones de todo tipo sobre los senadores, especialmente a través de las redes sociales que maneja (Santiago) Caputo. También sobre los gobernadores, que se rompen la cabeza y apremiados esperan que con esto ingrese plata, no sé de dónde, que estabilice los mercados, y porque Milei va a tener la lapicera. Milei trabaja para la verdadera casta: los mercados y los sectores más concentrados de la economía.

-¿Y con la movilidad jubilatoria?

-El sistema previsional es el 45 por ciento del Presupuesto y la ayuda social es del 5, mientras que la casta, que según Milei somos nosotros, representa el 0,34 por ciento. Lo de la casta es todo un verso y se le cae la careta. Él dice que no va a aceptar y vetar el aumento a los jubilados, que busca superar la línea de indigencia y se aproxime a la canasta básica que está a mil dólares, que es lo que pretende un jubilado para poder comer y tener medicamentos para una mínima vida digna. Milei no quiere fórmulas, para manejarlo según como le viene la mano y modificarlo como quiera. Habla de superávit pero jodiendo a las provincias y a su gente, quitándole el dinero para las cajas previsionales, el fondo para la educación, el sistema de salud, la obra pública y los subsidios. Todo eso es el 65 por ciento del presupuesto, entonces no es la casta el problema. El problema es la deuda que generaron (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo durante el gobierno de (Mauricio) Macri y que llega al 100 por ciento del PBI. El Banco Central tenía deuda en pesos que manejaba con tasas y ahora Caputo pasa 35 mil millones de dólares y deja de estar pesificado. Dicen barrimos los pesos, que capos que son, si lo pasaste a dólares.

-¿Puede prosperar en el Senado la media sanción sobre movilidad jubilatoria?

-Va a avanzar. Estamos cerca de los dos tercios, lo que nos aproxima a resistir el veto presidencial. Habrá que ver si Milei insiste en hambrear y dejar sin medicamentos a 9 millones de personas.