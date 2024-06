Con Lionel Messi de entrada como inusual habitante del banco de suplentes, Argentina venció 1-0 a Ecuador este domingo en el estadio Soldier Field de Chicago, en el primero de los dos amistosos que disputará en Estados Unidos antes de la Copa América. Angel Di María en la primera parte marcó el único tanto para el equipo de Lionel Scaloni.

De entrada, la Selección mostró su típico juego de toque y circulación ante un rival que no lograba hacerse del balón, hasta que Paredes complicó la salida con una mala cesión que aprovechó Caicedo, aunque luego la jugada por fortuna se diluyó.

A partir de ahí, y caballo de alguna pincelada de Kendry Páez, la presión y el temperamento del propio Caicedo -que ligó la primera amarilla por barrer de atrás a Lautaro-, Ecuador fue adelantándose unos metros y llegó a incomodar un poco a los argentinos.

Porque el tridente ofensivo Di María-Martínez-Alvarez no lograba conectarse, Acuña (que probó de lejos un par de veces sin suerte) y Montiel no terminaban de prosperar por sus laterales, Lo Celso estaba muy contenido y De Paul servía -como siempre- de rueda de auxilio de todos, aunque no pesaba tanto en la creación.

Al encuentro le faltaban llegadas a los arcos, hasta que recién a los 25 minutos se produjo la primera acción de peligro luego que Lisandro Martínez, en plena posición de ataque, pescó un rebote en el área contraria y una repentina media vuelta provocó el lucimiento de Galíndez, el arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, que enseguida comprometió con una salida corta a su compañero Franco, pero la cosa no pasó a mayores.

Avisó Argentina cuando Montiel tomó la lanza, fue hasta campo rival y cedió para Di María, quien con una magistral cachetada quiso habilitar a Lautaro, pero el referente del Neroazzurro -al que los ecuatorianos no le daban un tranco de pollo- no pudo anticiparse.

Y de inmediato, De Paul encontró al "Cuti" Romero, que con traje de atacante desairó a dos defensores y brindó un pase notable a Di María, quien entrando por derecha anotó la apertura, que significó su tanto N° 30 con la Selección. Por si fuera poco, antes del descanso, un tiro libre del otro capitán rosarino hizo temblar el horizontal.

Messi recibió la cinta de Di María a los 10 minutos del complemento ante una estremecida concurrencia que lo vitoreaba. Y la Pulga correspondía ese aliento con dos pases gol con su sello para el también ingresado Enzo Fernández.

El defensor Franco generó la primera intervención seria en todo el encuentro de "Dibu" Martínez: poco para Ecuador, que no pudo con el oficio de Argentina, que pudo ampliar el resultado en el final con "Nico" González, otro ingresado, y un tiro libre de Messi que salió alto.