La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Carolina Gaillard analizó los primeros seis meses de la presidencia de Javier Milei y sostuvo que "vivimos inmersos en una tragicomedia".

"Funcionarios que no funcionan, que cometen muchos errores, una gestión que está paralizada en términos de lo Ejecutivo y en el Congreso y una serie de atropellos en la institucionalidad", detalló Gaillard, en diálogo con la 750.

Para la diputada de UxP, "hay formas que tiene el Gobierno de Milei de un absoluto desprecio por la institucionalidad". "Creo que en un país democrático como el nuestro, y en cualquier democracia, debe respetarse la institucionalidad porque convivimos fuerzas democráticas que somos muy diferentes, por eso, si no se respeta la institucionalidad, se desborda y se malogra todo", explicó.

En este sentido, la legisladora insistió en que "todas las iniciativas de Milei fueron un atropello a la institucionalidad".

Asimismo, señaló que los funcionarios de la oposición tienen "la responsabilidad de frenar el desquicio que está llevando a cabo este Gobierno".



"Hay una falta de criterio que llevan en la reducción que asusta, y la oposición tiene que ponerle freno. Yo no creo que esté haciendo mal mi trabajo como legisladora si yo le pongo freno a este desquicio que lleva a cabo Milei en un ajuste donde quiere destruir en todas las áreas del Estado que nos dan algo de soberanía", argumentó.

"Creo que hay una oposición que vota si las encuestas dicen 'mi votante sigue apoyando a Milei', pero nosotros tenemos una responsabilidad histórica y estamos ante la presencia de un gobierno cuasi fascista que no respeta la Constitución, que no respeta los reglamentos y no respeta la institucionalidad, por lo que está en peligro la democracia", concluyó.