El gobierno provincial presentó el Plan de Alfabetización “Raíz” con el que busca que los alumnos adquieran conceptos básicos de lectura, escritura y comprensión de textos al finalizar el tercer grado. Según anunció el ministro de Educación, José Goity, la iniciativa se extenderá a lo largo de toda la gestión con la intención de capacitar a 11.200 docentes y alcanzar a 159 mil alumnos. En paralelo, comienzan a aparecer algunas voces críticas al programa. Desde Sadop, consideran que la iniciativa no trae innovaciones pedagógicas y consideró que hay una “capa de oscuridad” sobre su implementación: “¿Por qué el Ministerio contrata a una Fundación en lugar de armar un plan de alfabetización propio con docentes santafesinos?”. Para la especialista Marta Zamero el plan deja en un segundo plano a la ortografía, mientras que para la educadora Anahí Perino se proponen prácticas que ya estaban superadas: “Es una propuesta que implica un retroceso de por lo menos cinco décadas”.

La presentación oficial tuvo lugar este lunes por la mañana, en una conferencia de prensa encabezada por Goity en la sede del Ministerio de Educación, en la ciudad de Santa Fe. También participaron la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, y la subsecretaria de Calidad Educativa, Mariana Migliaro. Allí detallaron que el objetivo del programa es “alcanzar una alfabetización integral” que permita a los alumnos del nivel primario “lograr los niveles esperables para su situación escolar” y mejorar de forma significativa los niveles de aprendizaje en Santa Fe.

En su exposición, Goity explicó que la importancia de implementar una política de ese estilo se basa en “datos concretos” sobre el sistema educativo. En ese sentido, detalló que el informe de las Pruebas Aprender arrojó que el 33,6% de los estudiantes del país no alcanza los niveles satisfactorios en Lengua, y eso se profundiza entre los niveles socioeconómicos más bajos, donde el guarismo llega al 50%. El programa busca llegar a los 1.476 establecimientos educativos primarios en la provincia, comenzando en 2024 con primer grado, pasando al segundo grado en 2025, y en 2026 con tercer grado. En los números difundidos por el Ministerio, eso implica capacitar a 11.200 docentes y 159.000 estudiantes.

Desde el Ministerio también explicaron que la propuesta fue “desarrollada, consolidad y probada” por la Fundación Dale!, a través de Copla (Cooperación para la Alfabetización), que lidera la doctora, e investigadora del Conicet, Beatriz Diuk. La iniciativa está “sostenida y financiada en su desarrollo” por el Instituto Natura y la Fundación Pérez Companc. “Queremos agradecer porque hemos firmado convenios de colaboración que no le implican ningún costo a la provincia de Santa Fe y esto creo que es muy importante aclararlo porque justamente es su función”, explicó Goity y agregó: “Nuestro objetivo es que todos los chicos de nuestra provincia, cuando terminen el tercer grado, estén perfectamente alfabetizados”.

Asimismo, el funcionario informó que la intención es realizar en segundo grado una prueba de carácter censal y nominal para conocer “el grado de fluidez y comprensión lectora” de los chicos. “Eso nos va a dar indicadores muy importantes y vamos a poder evaluar el éxito o el fracaso de esta política educativa, en torno a si los chicos aprendieron o no aprendieron”, sostuvo. “Como estas pruebas son de carácter nominal, vamos a poder saber cuál es el estado de situación de cada chico y cada chica en la provincia de Santa Fe, en torno a su capacidad y fluidez lectora”, añadió.

Reparos

Desde Sadop Rosario salieron al cruce de los anuncios del gobierno provincial. En diálogo con Rosario/12, el titular del gremio, Martín Lucero, calificó como una “brutalidad” el programa que se quiere poner en marcha. “Primero no nos conforman los lineamientos pedagógicos del plan. Nos parecen que son arcaicos y no traen ninguna innovación pedagógica nueva”, detalló y añadió. “Los comentarios que nosotros recibimos de la gente es que es malísimo. Las docentes que participan del plan dicen que es malo, que es viejo, que no es acorde a lo que se ha hecho y que no le sirve a las nuevas infancias”, añadió. Este jueves, el gremio realizará un taller con alfabetizadores, para debatir distintas aristas en torno al programa.

Asimismo, para Lucero hay “una gran capa de oscuridad” respecto a su implementación y cuestionó que el gobierno gestione un programa armado, en lugar de generar un sistema de alfabetización propio, con docentes de la provincia. “La política pública fue comprar un programa enlatado, que ya estaba hecho. ¿No se podía hacer con la UNR?”, señaló el dirigente gremial. Y añadió: “A nosotros no nos parece transparente el plan Raíz. Es más, preguntamos cosas en la paritaria y nunca nos quisieron contestar, o sea que no sabemos que es lo que el gobierno tiene para ocultar”.

En tanto, la profesora Marta Zamero, licenciada en letras egresada de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y especialista en didáctica de la lengua, aclaró que Raíz no es un programa que busca atender una situación particular proponiendo una intervención específica, sino que se trata de una propuesta universal para la totalidad de los alumnos del sistema educativo. “Se ha hecho público que el programa se inscribe dentro de un enfoque equilibrado, pero desde cualquiera de los parámetros que uno tome, es una propuesta que no pertenece a ese enfoque”, explicó a este medio.

En ese sentido, Zamero se refirió a la ponderación de la “fluidez lectora” que resalta el plan, en detrimento de otros aspectos que son iguales o más importantes. “La misma concepción de fluidez lectora atrasa y, si bien es un indicador de los avances en lectura, la ortografía está absolutamente secundarizada. Eso es un problema muy serio, porque nosotros estamos en situación de redireccionar muy fuertemente el aspecto ortográfico”, explicó y agregó: “Cuando uno mira la propuesta y ve que la letra mayúscula de imprenta es la que domina desde el principio de los cuadernillos, lo primero que uno tiene que pensar es que estamos ante una propuesta que atrasa mucho tiempo. No prestar atención a esos aspectos, que reclaman cambios desde hace tiempo, es plantear un desequilibrio demasiado importante”.

En una misma línea, la educadora rosarina, Anahí Perino, se mostró en desacuerdo con la iniciativa anunciada por el gobierno provincial. “Es una propuesta que implica un retroceso de por lo menos cinco décadas, con aquellas prácticas que estaban previas a la década del setenta y que han sido ampliamente objetadas y superadas”, dijo a Rosario/12. “Por otra parte, la propuesta viene acompañada de una novela que yo entiendo que es una pseudo literatura y que tiene un montón de puntos para objetar, si nos adentramos en ese material”, agregó.

Asimismo, la maestra consideró que el programa deja afuera “contextos culturales, económicos y sociales” y señaló que la metodología va en línea con vincular ilustraciones a palabras. “Lo cual implica un grave error de confundir al referente con una representación gráfica”, sostuvo y añadió: “Lo que hemos podido ver en la capacitación, la intervención de la docente tiene que ver con la forma en que prolonga los sonidos, y cuando atiende a las hipótesis cognitivas que van haciendo los niños de apropiación al sistema de escritura también son completamente erróneas, porque siempre la circunscriben a diferenciar un sonido de otro”.