La actriz Raquel Ameri pasó por el estudio de la 750 para hablar sobre Alma Mahler, la obra escrita por Víctor Hugo Morales que protagoniza en el Centro Cultural de la Cooperación, todos los jueves a las 20.

"Con el tiempo me terminé dando cuenta de que yo hablo a través de Alma y Alma habla a través de Raquel, y que también habla de todas las mujeres", afirmó la actriz en La Mañana.



En esa línea, Ameri señaló que ponerse en la piel de Alma Mahler le da la oportunidad de "alzar la voz de todas las mujeres, en una época donde se desintegraron todas las políticas de género y de diversidad y donde otra vez el feminismo está totalmente malinterpretado".

La nueva obra escrita por Víctor Hugo Morales es, según reza la sinopsis, "un texto poético que cuenta la potente historia de una mujer muy adelantada a su época" que "osciló entre su talento como compositora y su rol de ama de casa".



Para Ameri, convertirse en Alma Mahler fue "un gran desafío". "Lo que me pasa con los materiales es que me gusta asumir desafíos y eso me atrae mucho. Y convertirme en una lady del 1900 era un gran desafío después de hacer Rota", sostuvo.

"El proceso de memorizar un texto es integrarlo, ir encontrando cómo ese material dispara mis propias memorias, entonces puedo ir tejiendo un camino con el que voy logrando tener una partitura interna que me va llevando al texto", explicó.