Un hombre mató a balazos a su hermano, en Lanús, tras una disputa por la herencia de una casa. Según lo informaron las autoridades, se trata de un paciente psiquiátrico que luego intentó suicidarse.

Durante la tarde del lunes, en el cruce de las calles Coronel Burela y General Donovan, ubicado en la zona lanusense de la localidad de Gerli, dos hermanos identificados como Carlos, de 57 años, dedicado al mundo del flete, y Osvaldo Sensori, un contador de 64, fueron protagonistas de una pelea por la herencia de una vivienda que pertenecía a sus familiares ya fallecidos.

La discusión, que venía creciendo en tensión hacía algunos días, se tornó violenta y terminó con el primero interceptando al segundo, disparando un total de diez tiros, de los cuales cuatro alcanzaron a impactar en la víctima.

Según la investigación que continúa en curso, a cargo del fiscal Sebastián González, el padre de ambos había fallecido hacía una semana y, tras el aviso del abogado sobre la herencia, Carlos supo que la casa había quedado a nombre Osvaldo. Además, se constató que la víctima se quedaría con su tutela por su condición de paciente psiquiátrico, pues había sido internado meses atrás por problemas mentales.

Según lo informaron fuentes policiales, el fletero no se encontraba en una buena situación económica y su intención era poder vivir en la casa de su padre cuando recibiera el alta. Por otra parte, las fuentes judiciales informaron que Carlos ya tenía causas por hostigamiento y violencia contra su padre y su hermano.



Días antes del ataque, el asesino le había estado mandando audios amenazantes a su hermano: "Osvaldito, no amenacés... Osvaldito, yo te puedo matar hijo de p... Yo puedo vivir hasta los 80 años y me como una perpetua, ¿sÍ? Vivo piola. No tengo para comer. No estoy comiendo. ¿Tanto trabajo tenés? Te puedo matar".

De esta manera, los mensajes de voz evidenciaron la disputa que existía por el bien inmobiliario que ambos heredaron. "Vas a ver si vas a agarrar el coche. Como tierra. No me importa un carajo. 'Tengo 50, 60, 70 clientes'. No estoy trabajando hijo de p... Voy a alquilar la casa y te voy a matar. Yo te mato Osvaldito, te voy a degollar", se extrajo de un audio enviado por el agresor.

A partir de este comportamiento, la Justicia ya le había impuesto a Carlos una perimetral de 200 metros pero, aun así, las amenazas continuaron esa misma noche cuando se acercó hasta la vivienda de la víctima y lanzó tiros al aire.

Este accionar siguió durante algunos días hasta que el lunes por la tarde Carlos terminó quitándole la vida a su hermano y luego intentó suicidarse. Actualmente, se encuentra internado en grave estado en el hospital municipal de Lanús tras dispararse en la sien, del lado derecho.