Para sorpresa de muchos presentes, la secretaria general de la Presidencia y primera hermana del mandatario, Karina Milei, desembarcó en la mañana del martes en en los pasillos de los Tribunales Federales de La Plata. Lo hizo acompañada por su asesor Eduardo "Lule" Menem y por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, primo del primero.

De cara a las elecciones legislativas del año próximo, la fuerza que lidera Javier Milei a nivel nacional busca crear su propio sello partidario para participar de los comicios de medio término, y ese trámite fue el que motivó la visita. El nuevo partido provincial quedará en manos de Sebastián Pareja, actual subsecretario nacional de Integración Socio-Urbana y armador de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires.



El sueño del sello propio



El Jefe, apodo que el mandatario utiliza para referirse a su hermana, participó de una audiencia de vital importancia para la creación del partido provincial, convocada después de meses de trámites y celebrada ante la Justicia Nacional Electoral. También participaron en la convocatoria el senador provincial Carlos Curestis y su par de la cámara baja bonaerense, Alejandro Carrancio.

Tras el encuentro, Pareja aseguró que su fuerza sigue los pasos procesales que están establecidos y agregó: "esta audiencia para nosotros era muy importante, porque se discute el nombre. Gracias a Dios las oposiciones no fueron contundentes ni fuertes, con lo cual entendemos que el nombre lo vamos a tener habilitado para poder constituir el partido".

Y la denominación no es un tema menor en esta instancia porque son varias las facciones libertarias presentes en la Legislatura. Aunque todos comparten el sentimiento de pertenecer a las "fuerzas del cielo", hay una fracción que no sólo se considera a sí misma original, sino que se refiere a la otra, con cierto desprecio, como "libertarios blue". La diferencia radica en si el propio Milei los reconoce como parte de su entorno o, como en el caso de Carlos Kikuchi, se trata de antiguos aliados que fueros desterrados del entorno presidencial. "Lamentablemente, en el camino he perdido un amigo porque he trabajado dos años a su lado, pero bueno, ha tomado decisiones que me parecen extremas y que han incluido a mucha gente que nada ha tenido que ver con sus decisiones", dijo Pareja, en referencia al antiguo armador del espacio, Kikuchi.

Un futuro brillante y libertario



El paso siguiente para la constitución legal de la fuerza consiste en presentar las afiliaciones que brinden el aval necesario. De contar con la cifra que los armadores se adjudican, unas 20 mil adhesiones, esa etapa quedaría saldada en breve. Una vez que el sello sea validado por la Justicia, el nombre del partido podrá ser utilizado por una única bancada y tendrá presencia tanto en la Legislatura como en los concejos deliberantes de cada municipio.

"El hecho de que tengamos un partido político, que estemos en el gobierno, que Javier Milei siga creciendo o esté manteniendo su imagen positiva en las encuestas en la generalidad de la sociedad argentina, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, nos permite pensar que los procesos de alianza van a ser procesos de alianzas inteligentes", concluyó Pareja.