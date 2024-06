El diputado nacional por Neuquén Pablo Todero cuestionó a la senadora Lucila Crexell por dar vuelta su voto de manera repentina, en medio del tratamiento de la ley Bases en la Cámara alta, y luego un oportuno ofrecimiento de un cargo millonario como embajadora ante la UNESCO.



Consulado por la 750, Todero dijo que siente “vergüenza”, y agregó en tono lapidario: “De la senadora Crexell nada nos extraña a los neuquinos”.



“Su derrotero político sólo han sido dos elecciones a senadora. En principio con el MPN que luego se fue. Y después del PRO. Que entra como cabeza de lista con el fallecimiento de Pechi Quiroga”, enumeró.

Pero ahí no terminó el zigzagueo. “Después se fue el PRO y armó un bloque personal. Y ahora, desde hace tiempo, trabaja en conjunto con el actual Gobernador de la provincia, Rolando Figueroa”. “Ha hecho un derrotero, siempre jugando de manera personal y más allá de las cuestiones de la provincia de Neuquén. Que pueda perjudicar o beneficiar a la provincia nunca le importó mucho”, dijo.

“En principio, Crexell no ha dicho nada. Dice que ella va a responder al Gobernador. No obstante, ya dio su voto afirmativo ayer. Pero, por otro lado, no sé en base a qué. Porque si hay una provincia a la que perjudica esta ley, y sobre todo el paquete fiscal, es a Neuquén”, finalizó.



La novela de Crexell

La senadora Crexell reconoció este martes que recibió un ofrecimiento para ser embajadora argentina ante la UNESCO, con sede en la coqueta ciudad de París, aunque hizo un esfuerzo por aclarar que "no tiene nada que ver con la negociación de la ley Bases, que se dejó a los gobernadores para que negociaran con el Ejecutivo".

"Sí, es verdad. Hubo una oferta y hubo una aceptación", dijo la senadora, que viene de votar en contra del DNU de Milei en la Cámara alta y votaría a favor de la ley Bases, lo que alimenta los rumores que circulan en el Parlamento desde hace días sobre un acuerdo para que sea designada embajadora a cambio de su voto.

La senadora neuquina aseguró que la filtración del documento para nombrarla embajadora ante la Unesco fue parte de "presiones", pero confirmó que votará a favor de la "Ley Bases" este miércoles en el recinto y que lo hará por pedido del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. "Voté en contra del DNU y me dijeron de todo. Ahora, voy a votar a favor de esta ley porque es una herramienta que el Gobierno necesita y el país necesita; y es un pedido de los gobernadores", sostuvo.

La negociación de Crexell habría sido mano a mano con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. La senadora neuquina llegó al Congreso como parte del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y consiguió su segundo mandato en la Cámara alta de la mano de Juntos por el Cambio. Ese pergamino podría no traerle buenas perspectivas para renovar su banca en 2025.

Con esa motivación, el acuerdo para ir como diplomática a París puede enmarcarse en una jugada personal que le aseguraría algunos años más de carrera política. Tampoco le vendría mal la remuneración por el cargo en Francia: se calcula que, por mes, un embajador argentino ante la UNESCO recibe entre 12 y 15 mil dólares por mes.