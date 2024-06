La columna de la provincia de Buenos Aires que marchó hacia el Congreso en contra de la sanción de la Ley Bases concentró sus filas en la esquina de 9 de julio y Avenida de Mayo después de las 9 de la mañana, cuando los senadores se preparaban para sesiones y el protocolo dispuesto por Patricia Bullrich todavía no había avanzado contra los manifestantes que se reunieron frente al Congreso.

Mientras avanzaba, el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo a BuenosAires/12: "Venimos a pedirle a los senadores que no voten esta barbaridad, porque no se le puede dar al Presidente superpoderes para que termine de rematar el país. Piensan en hacer bolsa todos, y si esto se sanciona, chau la patria y la soberanía".



"Milei se está quedando con todos los recursos que le corresponden a la Provincia y se guarda la plata que le pertenece a los bonaerenses", aseguró Secco para quién "hace seis meses que el Presidente está haciendo un desastre".

El intendente contó a este diario que miles de vecinos se acercan a la municipalidad para "pedir de todo", y aseguró que desde su gestión abastecen a más de 20 mil familias que quedaron sin trabajo, que perdieron la obra social y que no tienen para comprar remedios. Además, muchos de los reclamos se deben a que la gente no puede pagar los alquileres o las tarifas. Subraya que Milei y su gobierno "están descontrolado el país", y agrega que "son unos grandes mentirosos diciendo que vamos a salir adelante, porque ellos van a salir adelante con toda la plata que están acumulando para lavarla como la lavaron y para llevársela a otros países como lo hicieron".

Fiel a su estilo, Secco afirma: "Lo que está haciendo Milei es condenarnos a un desastre que va a costar arreglar mucho. Este tipo está endemoniado y empecinado en destruir el Estado, y el Estado somos todos nosotros".

Para el gobernador Axel Kicillof, "no hay un solo artículo en el proyecto que se está tratando en el Congreso que beneficie a nuestro pueblo, a la producción o la industria". "Además pretende darle superpoderes al Gobierno para profundizar sus políticas de ajuste y destrucción", escribió el mandatario en la red social X antes de partir hacia el Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco.



"La aprobación de esta ley significa la pérdida de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio y de la posibilidad de que las y los bonaerenses puedan construir un futuro mejor", aseguró el mandatario provincial.

Rodeada por sus compañeros de gabinete y mientras sontenía una bandera que reza la frase "La patria no se vende, no a la ley bases", la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, advirtió que la presencia en las calles se explica a partir de la necesidad de "no dejar que se consolide el ajuste y el saqueo de las riquezas argentinas, ni las económicas, ni las ambientales, ni las culturales".



La funcionaria, titular de la única cartera de género que queda en pie en el país, advierte que los senadores que votaron la ley "sabrán que lo hacen sólo por un acuerdo meramente de cúpulas parlamentarias pero a la espalda de un pueblo movilizado", agrega: "Lo que defendemos son derechos que en la historia argentina se conquistaron en la calle, entonces la calle es el lugar perfecto para estar reunidos, porque hay una amplitud política, social y sindical enorme y transversal, que muestra que hay un pensamiento muy fuerte en la Argentina, que tiene un sentimiento de patria y de unidad nacional que defiende una cultura histórica, porque es eso lo que quieren arrasar de fondo".

Mientras de fondo sonaban canciones como la marcha peronista o "la patria no se vende", el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, explicaba a BuenosAires/12 que "es crucial" que los funcionarios estén en la calle junto al pueblo, porque la provincia de Buenos Aires "es de las más perjudicadas" no sólo por el incumplimiento de la normativa por parte del presidente Javier Milei en cuanto a las transferencias que le corresponden a la provincia más grande del país, sino porque "esta política de ajuste y antiproductiva golpea al 50 por ciento de la producción industrial que reside en Buenos Aires".

La cartera que él conduce es la encargada de materializar una inversión alimentaria anual de 842 mil millones de pesos, que incrementó su importancia luego de que el ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Pettovello no repartiera ningún tipo de alimento para los comedores escolares y populares. "Este modelo es muy lesivo para nuestra provincia y por supuesto que la Ley bases no resuelve nada, sino que empeora todas las cosas, porque es darle más poder a un presidente que dijo que es 'un topo que destruye el Estado desde adentro', y eso pone una bandera de remate al patrimonio nacional", dijo Larroque.

"Estamos preparados para todo", aseguró el ministro que también resaltó que la Provincia necesita "que el Presidente cambie el curso de la política económica y queremos evitar la sanción de la ley, porque el país retrocederá muchos casilleros".

La columna de la Provincia marchó hacia la plaza del Congreso por Avenida de Mayo y frenó en la esquina de Sáenz Peña, ya que no había más lugar para avanzar. Las filas estaban compuestas por decenas de agrupaciones como La Patria es el Otro, Somos Barrios de Pie, la Corriente nacional de la militancia, Frente Grande de Ensenada, La Martín Fierro, Confederación Nacional de las Cooperativas del Trabajo, Descamisados, Liberación Popular, y Corriente Peronista La 13 de Abril, entre otras.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, es otro de los participó de la movilización junto con el exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli.

“No estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que propone este proyecto de ley. No soluciona los problemas de la gente que está en los barrios, los sectores medios, las y los comerciantes, las pymes y ninguno de los problemas estructurales que tenemos en nuestro país”, afirmó Fernando Gray en la plaza del Congreso.



Bajo la misma sintonía, Gray señaló que “este gobierno no está enfocado en lo que pasa día a día con la gente” y apuntó contra “la falta de responsabilidad en los hechos del presidente Milei para con la situación actual del país: “Acá hay mucho discurso, pero la realidad está muy compleja. Hay que estar más con los problemas de la gente y el presidente esta misma noche, en este contexto, se está yendo de viaje”.

A su vez, reveló que la promesa del Gobierno nacional de entregar alimentos todavía no fue materializada con hechos. “Vimos durante algunos días cómo, supuestamente, el Gobierno nacional con el Ejército iba a repartir los alimentos. ¿Dónde están esos alimentos? En el Municipio de Esteban Echeverría, del Estado nacional y del Ministerio de Capital Humano no recibimos absolutamente nada”, denunció.



Luego de sacarse una selfie con los vecinos varelenses que se acercaron hasta la plaza, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, aseguró que la decisión de acompañar al pueblo responde a la "responsabilidad de llevar las riendas de distritos muy grandes, y eso hace que necesitemos de la presencia del Gobierno nacional, pero este está corrido de sus responsabilidades y encima quiere sacar una ley donde se le atribuyen poderes a una persona que dice que es un topo y que quiere destruir al Estado desde adentro".

"La gente vota para estar mejor"

"Esta ley no puede salir directamente", decía Watson en horas de la mañana, cuando la discusión apenas comenzaba y las fuerzas de seguridad todavía no habían puesto en práctica el protocolo represivo que fue in crescendo a lo largo de la tarde. "Peleamos por nuestros derechos y no podemos dejar que se nos avasalle un Gobierno que no entrega alimentos, medicamentos y que no le importa la gente", afirmaba Watson que, enojado, resaltaba la presencia pacífica "para demostrar que la gente siempre vota para estar mejor, y no peor, como están haciendo de manera estrepitosa en seis meses de Gobierno".

Romina Barrios, titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, le dijo a este diario que el Gobierno nacional lleva adelante "políticas de asfixia económicas que son ilegales e inconstitucionales", y que por eso decidió marchar junto a sus compañeros de gabinete. "Milei pretende llevarnos a situaciones muy difíciles en relación al mandato popular de nuestro gobernador Axel Kicillof, que es el de resolver las necesidades de todos los bonaerenses", aseguró Barrios.

Para la funcionaria, en la Provincia existe un modelo de gestión y una política de Estado que "quiere resolver la realidad de todos los barrios populares", y que este "es un proceso muy arduo y muy difícil, pero no imposible". Sin embargo, piensa que el Gobierno nacional "recortó todos los fondos y eso impacta en todas las estructuras del Gobierno provincial".

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense mira la ley y no encuentra ningún punto "a favor del pueblo". Por eso marchó junto a miles de bonaerenses e hizo hincapié en que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) "afecta a toda la estructura productiva" de la que él es responsable en la provincia. Ampliando la mirada destacó que "toda la ley es absolutamente negativa para generar más empleo y más producción".

La cartera agraria bonaerense pidió al Gobierno nacional que reconociera dos decretos de declaración de emergencia agropecuaria, ya que la situación actual afectan a más de 700 productores bonaerense. Lo mismo suceda con otros reclamos pendientes, como la obra de la impermeabilización de los canales de riego en Villarino, que además fue financiada con fondos internacionales, y que hoy está paralizada. O el reclamo sobre las rutas, que están pausadas.



Consultado por este medio, Ariel Succurro, intendente de Salliqueló, sostuvo que se movilizó para "defender los intereses de los bonaerenses, de los jubilados, los trabajadores, y de todo el empresariado del interior de la provincia de Buenos Aires". "Esta ley nos perjudica a todos los que nos levantamos a trabajar todos los días y a garantizar el pan en la mesa", dijo Succurro, que cuenta que el pedido de trabajo se triplicó, y que "de diez que piden laburo, ocho ya tienen pero no les alcanza".

Germán Lago es intendente de Alberti y subrayó que se encolumnó junto a los habitantes de la provincia de Buenos Aires porque "es muy importante por todo lo que se pone en juego". "Acompañamos porque la Provincia está haciendo todo lo contrario al Gobierno nacional, pone esfuerzo, pone empeño y fuerza para que los municipios del interior podamos seguir con la dinámica de trabajo", afirmó.



María Celia Gianini, intendenta de Carlos Tejedor, pidió "estar todos unidos para pedir por lo que necesita el pueblo argentino". "Los bonaerenses trabajamos fuertemente y como intendenta te aseguro que siempre estamos en la trinchera y somos el primer mostrador de todos los vecinos", señaló.

En los pueblos del interior, cada vecino conoce a su jefe comunal, tiene su contacto y se lo cruza en el almacén, por lo que los reclamos y el pedido de respuestas, aunque sea en buenos términos, es moneda corrientes para los mandatarios municipales. "Tenemos que dar respuestas porque el pueblo nos eligió para que los representemos, y esa representación debe ser genuina y con responsabilidad, estando siempre en todos los problemas", dice la intendenta.

"Al vecino hay que explicarle que esto convalida la pérdida de las empresas nacionales, la pérdida de la soberanía, la quita de subsidios y la quita de derechos laborales, es un combo explosivo que destruye la industria nacional", decía Walter Wischnivetzky, jefe comunal de Mar Chiquita, mientras marchaba hacia el Congreso y afirmaba: "Estamos en la calle porque tenemos el mandato popular de quienes nos votaron, tenemos la obligación de defender esos principios y siempre vamos a cuidarlos".