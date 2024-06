Un grupo de diputados del peronismo dejó el Congreso durante media mañana para sumarse a la protesta contra las Bases en la vereda de enfrente. Lo hicieron justo cuando la movilización se disponía a cantar el himno nacional al que ellos y ellas buscaron sumarse.

"Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse Gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases", se quejó más tarde la diputada Cecilia Moreau. "Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases", se lamentó por su parte su compañero de bancada José Luis Pedrini. En total fueron cinco diputados los que terminaron en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía y al Quemado producto de la represión. Ellos fueron Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, José Luis Pedrini y Eduardo Valdes. Primero pasaron por la enfermería de Diputados, luego por el despacho del bloque y finalmente concurrieron al nosocomio. Castagnetto fue el más afectado. Terminó descompuesto en el piso con quemazones en la cara y atendido por voluntarios de la Cruz Roja.

"Fue muy fuerte, tiraban en la cara, de a cinco agentes contra uno”, explicaron colaboradores del diputado porteño Eduardo Valdés en la guardia. “Casi no podía caminar, fue un ataque muy terrible, es un día muy triste para la democracia. Si recorren la manifestación, la gente está llorando, está asustada y está triste, es muy duro”, comentó Cecilia Moreau.

Los diputados realizaban la protesta cuando las fuerzas federales decidieron avanzar contra los manifestantes. Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia donde se produjeron forcejeos. Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

"Les pedimos que avancen, a los efectos de moverse a la plaza”, repetía un policía con un megáfono. Castagnetto no se movió y fue atacado con gases.



“Yo vi cómo tiraban a los ojos, a la boca. Un señor se desmayó y nos asustamos un montón. Es una situación grave, la gente está pacífica, está cantando el himno en este momento”, remarcó a la prensa la diputada Julia Strada, también de Unión por Todos, mientras efectivamente sonaba de fondo el Himno nacional.

Mientras tanto, manifestantes de izquierda, movimientos sociales y efectivos de fuerzas federales protagonizaban momentos de tensión durante el tratamiento de la Ley de Bases. Los efectivos policiales arrojaron gases lacrimógenos.



“Le mostré a la policía mi credencial para ir al Senado y me tiró gas en los ojos”, dijo Valdes en una entrevista radial. En ese momento, el diputado contó con más calma lo que había pasado. "La verdad es que ninguno de nosotros caminó hacia ese lugar creyendo que nos iban a tirar gas a nosotros. Somos gente de la convivencia democrática, fuimos a seguir una sesión todo el bloque, nos habíamos juntado a la una, y caminábamos por la calle Entre Ríos, que estaba cerrada por la policía desde un día antes a las seis de la tarde, porque si no, podríamos haber ido por otro lado. Nunca imaginamos que nos iban a tirar gas pimienta ni a nosotros ni a ningún ciudadano", explicó. Ya después, primero quisieron ver si tenían lesiones en los ojos en el hospital. "Es una cosa horrible ese gas --dijo el diputado--: uno imagina en todos esos minutos que no recupera la vista nunca más".