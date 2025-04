"El gobierno busca algún artilugio para disolver el organismo en un marco de avanzada sobre la política pública de derechos humanos", resumió el delegado de ATE de la exEsma, Diego de los Santos, luego de que el Ministerio de Justicia iniciara una auditoría en el espacio de la memoria.

Al tratarse de un ente descentralizado de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, ya que fue creado por ley, los trabajadores de la exEsma denuncian que el Ejecutivo debería eliminarlo mediante el Congreso y no mediante la paralización de sus actividades.

Sin embargo, con la excusa de la auditoría el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, anunció un congelamiento de los fondos asignados para el espacio de la memoria, necesarios para pagar los sueldos de los trabajadores.



"Baños trajo una serie de requisitorias que le habían encomendado desde el Ministerio de Justicia para poder destrabar el congelamiento de las partidas, que, unilateralmente, el propio ministerio, a través de la unidad de gestión administrativa, había frenado a instancias de una auditoría no programada que el propio Secretario de Derechos Humanos le propuso al ministerio y que ellos derivaron a la SIGEN", reveló de los Santos en Escuchá Página|12.



La situación no sorprendió, porque el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, ya había dado muestras de que los derechos humanos no eran prioridad para el Ejecutivo, e incluso se jactó frente a los medios de comunicación y en la red social X de "haber cortado una caja millonaria a los organismos": "No es nuevo el grado de cinismo de los funcionarios de este gobierno", subrayó el dirigente sindical.

El martes pasado los trabajadores de la ExEsma tuvieron una asamblea en la que resolvieron un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, día hasta el que intentarán acreditar que las partidas presupuestarias asignadas "se estén moviendo". "Sería el primer indicio de que la situación estaría en vías de destrabarse", explicó el delegado de ATE.

En la exEsma funcionan la Secretaría de Derechos Humanos, el Museo Malvinas, Canal Encuentro, el Archivo Nacional de la Memoria y edificios de los organismos de derechos humanos: la Casa de la militancia de H.I.J.O.S., la Casa por la Identidad de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y la Casa Nuestros Hijos la Vida y la Esperanza, sede de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, entre otros.