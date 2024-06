El periodista de Cadena 3 que estaba a bordo de uno de los autos vandalizados este miércoles durante la movilización contra la Ley Bases frente al Congreso de la Nación dijo que, según lo que pudo observar como testigo de los hechos, se trató de un ataque "preparado" protagonizado por "infiltrados".

"Cuando me vieron llegar se vinieron y lo dieron vuelta. Para mí estuvo preparado. Me llama mucho la atención todo lo que pasó y cómo se llevó a cabo. Fue gente infiltrada, preparada para hacer eso", dijo este jueves Orlando Morales en una entrevista radial.

El miércoles, horas después del ataque, el periodista ya había señalado sus sospechas. "Esto para mí estaba preparado y voy a explicar porqué, por los años que tengo en la calle", señaló en diálogo con Telefé Noticias sobre el ataque hacia el vehículo que utilizaba para trabajar.

"Estaba yo atrás de los gendarmes porque estaban agrediendo, estas personas, los gendarmes, la policía, vallado de por medio ¿Cómo empezó todo? Yo venía escuchando lo que estaba pasando en el recinto porque quería estar informado y cuando se da a conocer que se habían conseguido los votos fue como una explosión. Ahí fue cuando explotó todo", relató.

Según contó, se escuchó una explosión "por el lado de Yrigoyen, con los que estaban acá, y por el lado de Rivadavia y Callao, con los que estaban del otro lado. Fue instantáneo. Los grupos que venían de otras agrupaciones medio se abrieron y quedaron estos con la cara tapada en frente y fueron todos los que hicieron este lío".

"Quemaron el móvil y en la misma distancia donde estaba el móvil pero por Rivadavia creo que quemaron otro, o lo quisieron quemar y lo frenaron. Yo estuve acá, yo lo viví, y yo estaba escuchando lo que pasaba en el recinto. No se alcanzó a decir que había acuerdo con los votos y explotó todo acá afuera", agregó el periodista, algo que le hace creer que se trató de un ataque preparado.

Más temprano, el cronista había contado detalles del ataque -que se dio cerca de las 16.30, en plena movilización y despliegue del aparato represivo del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich- a medios televisivos que se acercaron a consultarle por lo ocurrido. “No lo puedo creer. Hijos de re mil puta. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer”, indicó entonces entre lágrimas.

"Estos son los inadaptados. Estos son unos sinvergüenza, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer”, lamentó Morales, y agregó: “Estoy tan angustiado, estoy tan angustiado, estoy tan angustiado. Este no es el país que yo quiero para mis hijos, te digo la verdad. Esto yo no quiero para mis hijos, no puede ser”.

"Yo quiero un país en paz, que sea un país libre, que piensen lo que piensen pero con respeto. Desde el 92 que estoy en Buenos Aires, que estoy en la calle cubriendo de todo, y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Ojalá que no pase nunca más. Es angustiante”, concluyó.