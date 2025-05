El presidente de la Federación Argentina de Tiro, Ariel Martínez, calificó de "excelente" el desempeño del catamarqueño Julián Gutiérrez, octavo y ganador del diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de París, en la Copa del Mundo del mes pasado en la que conquistó dos medallas de bronce, algo inédito para un deportista nacional en este certamen desde su primera edición hace 39 años. "El futuro de Julián es inmenso. Para mi, no tiene techo. Julián puso al rifle argentino en escena", expresó en una entrevista con Página 12 Martínez, de 59 años, y titular de la Federación desde 2022, en la que previamente fue director nacional del 2011 a 2022.

El tirador catamarqueño, de 24 años , conquistó dos medallas de bronce en la Copa del Mundo ISSF (Federación Internacional de Tiro deportivo) de Buenos Aires del mes pasado, que contó con la participación de más de 400 deportistas de 45 países y que tuvo la particularidad de ser la primera vez que recibió a las tres armas, pistola, rifle y escopeta. Gutiérrez, quien representa al Tiro Olímpico Catamarca y estudia Ciencias Económicas, logró sendas medallas de bronce en la modalidad 10 metros rifle aire individual y por equipos en la misma prueba –junto a la cordobesa Fernanda Russo– y se transformó en el primer tirador argentino en obtener dos preseas en una misma Copa del Mundo desde su primera edición en México 1986. Previamente, Daniel Felizia ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Estados Unidos 2001 en pistola tiro rápido; y Federico Gil obtuvo una de oro en Larnaca, Chipre, 2017, en la categoría skeet, en la que subió al segundo puesto podio en otras cuatro ocasiones: Nicosia (Chipre) 2020; Osijek (Croacia) 2021; Lima (Perú) 2022 y Bakú (Azerbaiyán) 2024.

En los Juegos Olímpicos de París, Gutiérrez logró el octavo puesto en 10m Rifle de Aire; Fernanda Russo finalizó en el 30mo lugar en la prueba de rifle de aire 10 metros y, además, junto con Gutiérrez en la 19na posición en metros rifle de aire en equipos mixtos; y Federico Gil concluyó en el 27mo puesto en skeet.

–¿Cómo describís la actuación de Gutiérrez en el mundial del mes pasado en Buenos Aires?

–Su actuación en el mundial fue excelente, sobre todo en la modalidad mixta donde hizo la segunda mejor marca de todos los participantes entre hombres y mujeres.

–¿Qué significan esos logros para el país?

–Al país lo hace aparecer en el contexto mundial y que todos nos miren de otra forma, ya China nos ofreció hacer un campus junto a ellos.

–¿Y para su desarrollo?

–Para el desarrollo de Julián fue fundamental porque lo hace pensar que se puede y que va a llegar de mejor manera a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

–¿Qué análisis hiciste de su actuación en París 2024?

–Sabíamos que Julián podía llegar a ese nivel. Fue fantástico el 631,7 que logró en la competencia, igualando al chino Lihao Sheng, que tiene el récord mundial. Creo que podría haber hecho un punto o un punto y medio más, tranquilamente. Por ahí le faltó haber ingresado en más finales. Lo hizo en una copa del mundo en Brasil en 2022; el año pasado en la Copa de las Américas y en el Panamericano y también ingresó, como junior, en una competencia en Múnich donde había muchos deportistas de buen nivel. Le faltó más roce internacional de nivel . Ir a alguna copa donde no había tanto nivel y poder haber entrado en la final y haber tenido roce. Creo que si hubiese tenido ese roce, hubiera manejado más y mejor la final en los Juegos Olímpicos. Hubiese tenido todo más controlado. Julián es una persona muy meticulosa, sabe donde está parado; sabe cuántos puntos le faltan para ganar o perder. Eso, a veces juega a favor o en contra. Fue un desempeño fantástico en la prueba: igualó el primer puesto. Y un desempeño histórico porque rifle nunca había estado entre los ocho mejores en la historia de los Juegos. Sí estuvo escopeta y pistola. Julián puso al rifle argentino en escena.

–¿Qué indica que Gutiérrez haya sido el único representante de América en la final olímpica?

–Indica que en rifle en el país se está trabajando bien. Que a pesar de sus escasos recursos se hizo un trabajo muy serio. El último mes antes de los Juegos, el director técnico nacional Pablo Alvarez estuvo con Julián y Fernanda en Europa, sirvió para poner al equipo en su mejor dimensión, donde se realizaron ajustes muy importantes como búsqueda de mejores balines, ajustar el rifle en fábrica de la mejor manera. Eso fue la diferencia con el resto. Aparte del trabajo que se vino realizando. Argentina hizo una buena búsqueda de talentos en 2014 –donde salió Fernanda- y 2018 – salió Julián-. Eso sirvió y se vio reflejado acá.

–¿Qué significó el diploma olímpico que logró Gutiérrez para el tiro argentino?

–Ubica a nuestra Federación en una posición interesante. Como para que se la tenga en cuenta y que le posibilite continuar con los apoyos y que se está trabajando bien. No es casualidad que Julián esté allá arriba. Hay un montón de gente trabajando en la Federación, en el cuerpo técnico, en los clubes para sacar este tipo de resultados. Necesitamos que confíen un poquito más y nos den lo que a veces no hace falta: el apoyo para poder traer competencias a la Argentina y para el material deportivo que a veces necesitamos.

–¿Qué futuro le ves al tirador catamarqueño?

–El futuro de Julián es inmenso. Para mi, no tiene techo. Es una persona que tiene la cabeza muy centrada; está muy bien apuntalado desde todos lados: familiarmente, lo apoyan en su toma de decisiones de la importancia que le da al deporte, que es semi profesional. Y que le puede servir para seguir ampliando su horizonte y seguir trabajando a nivel mundial. Falta que lo podamos ir acompañando federativamente, desde el ENard, la Secretaría de Deportes para poder llegar a las competencias que necesita, no a las que se lo pueda llevar.

–Te trascribo lo siguiente: “Hay medallas mucho más importantes que una medalla de oro. Yo estoy agradecida de poder estar viva, de poder disfrutar de la competencia. En los primeros 40 tiros pude dar la mejor versión de mi. Muy lejos quedó la Fernanda con pensamientos suicidas después de Tokio y creo que eso es lo más importante", explicó Fernanda Russo, múltiple medallista panamericana y tres veces representante olímpica, en diálogo con TyC Sports. ¿Qué te sugiere tal declaración?

–Hay un equipo multidisciplinario trabajando con Fernanda. Yo integro la parte técnica-deportiva de tiro. Ella trabaja con un psicólogo, que es Marcelo Roffé, también trabaja con un equipo de apoyo en la parte social. Ellos están más capacitados que yo para responder cualquier pregunta relacionada con esa declaración. Me parece una falta de respeto personal hacer un comentario sobre algo que no es mi fuerte, teniendo a esos profesionales al lado, tan prestigiosos y de tanta trayectoria.

–¿Qué análisis hiciste de la actuación de Gutiérrez, Fernanda Russo y Federico Gil, los tiradores argentinos, en los Juegos Olímpicos de París del año pasado?

–El tiro, dentro de la delegación argentina, cumplió con creces. Se destacó porque trajo un diploma olímpico, de los seis que se lograron y de las tres medallas. Eso me parece muy positivo. Con muy pocos recursos se mantuvo en zona de competencia. Ampliar la base de la pirámide es la clave para poder ir empujando a los de arriba hacia un nivel más alto.

–¿Cómo calificás el desempeño de Federico Gil, quien finalizó en el mismo puesto que en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y debajo del Tokio 2020?

–El desempeño de Federico Gil no fue el esperado. Esperábamos más porque venía destacándose en competencias de nivel mundial, donde este año había conseguido una medalla de plata en una copa del mundo y siempre estuvo en zona de finales en las competencias . Al margen de que uno puede quedar primero, segundo o tercero, el error fue en el desempeño del resultado final, que no fue el esperado. Porque 116 es un resultado que hace años que no lo hacía. Creo es una experiencia para él y ya está trabajando para lo que estamos buscando en los deportistas que estén pensando en los Juegos de Los Ángeles 2028. Y Federico está pensando en Los Ángeles 2028 y a mi criterio va por el buen camino. Es más, lo digo hoy: si cumple el desarrollo como debe ser, en el 2028 puede estar en zona de final, tranquilamente. Me parece que en la próxima, Federico puede ser candidato, pero tiene que ajustar algunas cosas que me dijo que pensaba hacer, que me parecieron correctas. Haciendo eso, pienso que el crecimiento va a ser notable.

–¿Y el Russo?

–Con respecto a Fernanda, tenía un problema que algo salió en los medios, ella lo hizo público, que le impedía, en cierta manera, desarrollar su mayor potencial en los entrenamientos y, obviamente, eso hace que en las competencias no tenga el mismo nivel. Si uno en un entrenamiento no puede elevar el nivel, obviamente en la competencia tampoco. Al margen que es una de las pocas que en competencia rinde lo mismo o tiene un plus que en los entrenamientos. Es algo destacable porque son muy pocos los deportistas que lo tienen en todas las modalidades y no solo en tiro. Ella lo logró. Para estos Juegos Olímpicos estuvo antes dos meses en el exterior para ver si lograba esa concentración. La logró, en parte porque hizo su piso que venía haciendo en entrenamientos pero no hizo ni su media ni su pico. A veces se puede dar y a veces no. Eso fue lo que le faltó.