Lucila te fuiste y te vamos a extrañar de un modo difícil de entender. Como sabés dejarás un vacío grande, una sensación de soledad. Es cierto que te vas a encontrar con una buena parte del equipo de los buenos: allá arriba están Julio Maier, el “Bebe” Righi, “Tute” Baigún, etc, etc. Pero también es cierto que justamente por eso tu presencia era un lujo que queríamos darnos de modo eterno. Porque eterna es la lucha y está visto que no podemos distraernos ni medio segundo.



¡Si sabrás vos que la lucha es eterna! Luchaste desde la universidad, como abogada defensora, como jueza, como directora del departamento de derecho penal, como titular de cátedra de la UBA y desde los organismos no gubernamentales que hicieron de la defensa de los derechos humanos un norte y una causa ineludible.

Quienes tuvimos en vos un ejemplo emocionante de trabajo sin descanso, de nunca bajar los brazos, de no quejarse, de no victimizarse, de que no se noten los años de sufrimiento, de dar pelea siempre, de dar incluso más pelea cuando nos están goleando, de ponernos al servicio de las reivindicaciones de los más jóvenes, de luchar por la Universidad Pública, de no temerle al debate pero teniendo en claro cuál es el camino, de marchar por las causas justas hasta con el último suspiro, de sonreír y gritar, tendremos que aprender ahora a interpretar tus señales.

Nos quedan preguntas: ¿te hemos demostrado suficientemente lo que te queremos? ¿te hemos entendido todo? ¿te hemos homenajeado todo lo que merecías? ¿hicimos todo el esfuerzo que nos pedías? ¿nos juntamos cada vez que fue necesario?

Nos quedan angustias: no te merecías haber vivido lo que estamos viviendo y tampoco ver que nuestra generación y los más jóvenes, por lo menos hasta ahora, estamos perdiendo la batalla. Pero enseguida escuchamos tu respuesta para las preguntas y para las angustias: no miremos hacía atrás porque es mucho lo que tenemos por delante. El éxito en esa batalla te lo debemos y no te vamos a fallar.

Buen viaje.

* En homenaje a Lucila Larrandart.

Lucila Larrandart será velada hoy sábado de 17 a 23 y mañana domingo de 10 a 14 en Casa Malabia: Malabia 1662 Palermo.