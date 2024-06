Desde Roma



Discusiones y diferencias hasta el último minuto, caracterizaron los casi tres días de debate y la elaboración del documento final del G7, el grupo de los siete países considerados entre los más industrializados del mundo (Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Japón) que se reunieron del 13 al 15 de junio en la región italiana de Apulia (sureste del país). Un tema sobre el que hubo diferencias fue el aborto que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, derechista y católica a cargo del G7 este año, no quiso nombrar específicamente en la declaración final.

De todas maneras el documento, de 36 páginas, fue aprobado por todos los miembros del G7.

El texto condena las violaciones de los derechos de las mujeres y de los homosexuales, manifestando una gran preocupación por la reducción de esos derechos en todo el mundo, en particular en tiempos de crisis, reafirmando el compromiso por la igualdad de género.

Aunque el aborto es legal en Italia desde 1978, Meloni dijo sin embargo que su gobierno reitera los compromisos expresados en el comunicado final del G7 de Hiroshima del año pasado sobre este tema. El documento actual dice que el G7 se compromete a “seguir promoviendo la salud y los derechos sexuales y reproductivos integrales para todos, y a promover la salud materna, neonatal, infantil y adolescente, especialmente para aquellos en circunstancias vulnerables”, pero no menciona la palabra “aborto”. Para los miembros del G7 la referencia al aborto era explícita en el comunicado final de la reunión en Japón del año pasado. El presidente francés Emmanuel Macron fue uno de lo que más discutió con Meloni sobre este punto. Según algunas interpretaciones, Meloni habría suprimido la palabra “aborto” al parecer para no ofender al Papa Francisco que estuvo presente en el G7 y obviamente está en contra del aborto. Pero el Papa no debía firmar y no es parte de la declaración final.

“Lo del aborto es toda una polémica inventada que nunca se hizo evidente en el vértice de los líderes del G7”, dijo Meloni el sábado en la rueda de prensa de conclusión del evento. También aclaró que “el gobierno italiano non ha dado ningún paso atrás sobre los derechos de los homosexuales” como algunos le atribuían.

Sectores progresistas, como el italiano Nicola Fratoianni de la Alianza Verdes-Izquierda, criticó duramente a Meloni. "Para erradicar el hambre en el mundo bastaría con reducir el gasto militar del G7 en un 3%. O aumentar los impuestos un 2% al exclusivo club de los más ricos del mundo que son unos tres mil. Repito tres mil, multimillonarios. Estos son los datos sorprendentes denunciados por Oxfam (Comité Oxford de ayuda contra el hambre) y el presidente brasileño Lula. Si el sentido común y la humanidad gobernaran el mundo, la decisión habría sido obvia”, escribió en facebook.

Las guerras

Otros dos puntos fueron importantes en los encuentros y destacados en el documento final del G7: las guerras en Ucrania y en Gaza. Sobre la guerra en Ucrania, el texto dijo específicamente que el G7 “ apoya la lucha de Ucrania por la libertad y su reconstrucción, durante el tiempo que sea necesario”. En presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, se decidió poner a su disposición unos 50 mil millones de dólares, aprovechando los fondos financieros rusos bloqueados en varios países del mundo. “Rusia debe poner fin a su guerra ilegal de agresión y pagar por el daño que ha causado a Ucrania. Estos daños superan actualmente los 486 mil millones de dólares, según el Banco Mundial (…) Las obligaciones de Rusia, en virtud del derecho internacional, de pagar por los daños que está causando, son claras” y se están considerando las vías legales posibles para hacerle cumplir con eso, indicó el texto.

Y sobre la eventualidad del uso de armas nucleares agregó: “Cualquier uso de armas nucleares por parte de Rusia en el contexto de su guerra de agresión contra Ucrania sería inadmisible. Por lo tanto, condenamos en los términos más enérgicos posibles la irresponsable y amenazadora retórica nuclear de Rusia, así como su intimidación estratégica al anunciar despliegue de armas nucleares en Bielorrusia”.

El G7 ayudará a Ucrania a retomar su estabilidad energética y sus infraestructuras referidas a la energía y también para que pueda recuperar su actividad agrícola. “Nuestro objetivo final es una paz justa, duradera y global, en línea con el derecho internacional, la Carta de la ONU y sus principios, que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, indicó.

Irán y Gaza

En este contexto también se habló de Irán, pidiéndole que deje de apoyar la guerra ruso-ucraniana y que no transfiera más misiles balísticos ni tecnología a Moscú. También le pidieron que cese sus acciones desestabilizantes en Medio Oriente y advirtieron sobre posibles nuevas sanciones contra ellos.

Sobre el conflicto en Gaza, se pidió un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y un camino creíble hacia la paz que conduzca a una solución de dos Estados democráticos. También se solicitó un aumento significativo y sostenido de la asistencia humanitaria y reiteró su condena del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 que dio comienzo al duro conflicto Israel-Palestina. Pero el documento también condenó “el aumento de la violencia contra los palestinos, que debilita la seguridad y la estabilidad en Cisjordania y amenaza las perspectivas de una paz duradera”.

Las migraciones

Es la primera vez que el G7 tiene en cuenta a los migrantes, aun cuando el gobierno de Meloni, y sobre todo el ministro del Interior y vicepremier, Matteo Salvini de La Liga, son terriblemente anti-migrantes, y hasta han hecho acuerdos con otros países como Albania, para que los migrantes que tratan de llegar a Italia por el Mediterráneo, sean derivados allí.

Según Italia, es necesario que el G7 sea portavoz a nivel internacional de una estrategia nueva, que se desarrolle sobre distintos caminos, a partir de la lucha a los traficantes de seres humanos que alimentan los flujos de inmigrantes ilegales y representan una nueva forma de esclavitud. “Lanzamos la Coalición del G7 para prevenir y combatir el tráfico de migrantes”, dijo el texto reconociendo que las migraciones son un problema global, agudizado por el cambio climático. Propuso además acuerdos de cooperación con los países de origen y de tránsito de los migrantes para contener el tráfico, medidas para fortalecer las fronteras y la creación de vías seguras para la migración legal. En la conferencia de prensa del viernes Meloni dijo que ya se había encargado a los ministros del Interior para que iniciaran inmediatamente un eficaz plan anti traficantes y anti migrantes ilegales.

El texto indicó además que es necesario fortalecer la seguridad alimentaria global, para lo cual se discutieron distintas iniciativas en Apulia. Pero también en necesario combatir la triple crisis provocada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

Algunos países de América Latina fueron mencionados en la lista de los países a los que el G7 prestó más atención por su complicada situación. Entre ellos Haití, donde el G7 trabajará con otros países para tratar de mejorar la seguridad. “Es imperativo que la violencia de las bandas militares sea detenida”, subrayó el texto.

Sobre Venezuela el G7 se dijo “muy preocupado por la crisis política, económica y humanitaria” que atraviesa el país. “Hacemos un llamado a Venezuela para que implemente plenamente el Acuerdo de Barbados y garantice elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio” que incluyan misiones de observación electoral internacional. “Exigimos además el fin del acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

En la lista de países y regiones en conflicto a las que hay que prestar atención fueron incluidos además Libia, Sahel, Sudán y Bielorrusia.

Inteligencia artificial y armas

Y teniendo presente los riesgos que corre el mundo si la inteligencia artificial crece sin control, por lo que fueron perfectamente advertidos el viernes por el Papa Francisco que habló precisamente de inteligencia artificial en la reunión principal del G7, el texto indicó que es importante “Profundizar nuestra cooperación para aprovechar los beneficios y gestionar los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA). Lanzaremos un plan de acción sobre el uso de la IA en el mundo del trabajo”. También se trabajará para garantizar que la IA permita una mayor productividad, empleos de calidad y trabajo decente.

El documento reconoció “el impacto que la IA puede tener en el ámbito militar y la necesidad de un marco para su desarrollo y uso responsable” por lo cual alentaron a más Estados a garantizar que el uso militar de la IA sea responsable y cumpla con el derecho internacional aplicable, en particular el derecho internacional humanitario, y mejore la seguridad internacional”.

Pese a que buena parte de los miembros del G7 están entre los primeros productores de armas del mundo ( Estados Unidos y Francia en primer lugar pero también Reino Unido, Alemania e Italia), el documento final señaló: “Seguimos firmemente comprometidos en prevenir la proliferación y el uso de todas las armas de destrucción de masa y sus sistemas vectores” y “Reiteramos nuestro compromiso con la Asociación Global contra la Propagación de Armas y Materiales de Destrucción Masiva liderada por el G7, una fuerza impulsada para prevenir, detectar y responder a la adquisición y el uso de armas de destrucción masiva por parte de Estados y terroristas”.