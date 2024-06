Chocaron sin dudas los dos mejores equipos del torneo. Tanto Pampas como Dogos XV habían realizado los méritos suficientes para llegar a esta final jugada en La Catedral de San Isidro, ante casi 6.000 espectadores. Primero y segundo de la tabla general, con un partido ganado por cada uno en el torneo regular. Pampas fue a lo largo del mismo el elenco más ganador, ya que de sus 13 partidos había conseguido 12 victorias. Solo perdió justamente con Dogos XV en la cuarta fecha de la primera rueda por 18 a 14. Pero quedó claro que fue contundente a lo largo de la etapa regular, porque sumó 80 tries y solo recibió 36, con 524 puntos a favor y 230 en contra. En la semifinal despachó al bicampeón Peñarol por 50 a 27 para llegar a esta final.

Dogos XV por su parte había realizado lo suyo también para terminar segundo. Cosechó ocho triunfos, dos empates y dos derrotas en la etapa regular. Anotó 55 tries y recibió 25, y en las semifinales, en la cancha de Tala de Córdoba, le ganó 17-14 a Yacaré XV en tiempo suplementario, luego de un empate en 14 tantos; además de ser el único que había podido con Pampas.

La gran final

El kick off de De la Vega Mendía le dio inicio al encuentro. La primera emoción llegó a los 5 minutos a través del zurdazo del mendocino Hernández para que Dogos XV se pusiera al frente 3 a 0. Pampas, no se dejó estar y fue en busca del empate que tras una buena jugada llegó tras una infracción para que, con un penal, Joaquín de la Vega Mendía empate el partido 3 a 3. Y fue otra vez Dogos, con la fórmula de todo el torneo, el line y maul, para llegar al primer try del partido apoyado por Bildosola y convertido Hernández para el 10 a 3.

Otra vez la respuesta de Pampas, y el try del pilar Corvalán convertido por de la Vega Mendía para volver a igualar en 10 tantos, un encuentro jugado con más nervios y errores que con destrezas y buen juego. Un penal del apertura de Pampas puso arriba por primera vez en el partido al equipo de Jua Leguizamón; pero una intercepción de Cabral, con una estupenda corrida hacia la bandera derecha, dio vuelta otra vez el score y Dogos pasó al frente 15 a 13. Así, sobre la media hora del primer tiempo, con un partido abierto, sin un dueño definido, Pampas fue otra vez a buscarlo. Con un pick and go muy cerca del ingoal visitante que defendió con uñas y dientes como pudo, el local se decidió por un nuevo penal, y De la Vega Mendía volvió a darlo vuelta (16-15).

De ahí hasta el final de la primera parte, y como en todo el partido las imprecisiones le ganaron a las jugadas hilvanadas. En resumen, Pampas quiso más; pero Dogos no lo dejó hacer e incluso con uno menos lo defendió bien para que el partido siguiera abierto, y como lo había planteado Dogos para en la segunda parte saber quién era el campeón del torneo.

El segundo tiempo perfecto de Dogos

De arranque nomás el ingreso de Juan Cruz Baronio, que reemplazó a Hernández, dejó en claro que sería importante para su equipo. Primero con su zurdazo volvió a dejar a Dogos arriba por 18 a 16. Sus patadas eran infalibles –salvo una, metió todo– y así en cada error que cometía Pampas su zurda dañó por demás al equipo de Juan Leguizamón. Uno tras otro los penales de Dogos fueron ampliando el score para tomar distancia y sacar ocho tantos de diferencia (24- 16), ante un Pampas que no lograba reaccionar ni daba pie con bola. A los 20 minutos, Pampas buscó penetrar con el resultado adverso y no pudo. El scrum de Dogos hacía la diferencia, los nervios le jugaban en contra al local y Dogos cumplía a la perfección el libreto que su entrenador Nicolás Galatro, con simpleza buscaba defender y sumar en cada infracción cometida para quedarse con el torneo.

Así, con 13 minutos por jugarse, otra vez Juan Cruz Baronio amplió la diferencia con otros dos penales para el 30 a 16. Pampas fue a jugarse a todo o nada. Entró Nogues y le dio profundidad, pero no le alcanzó. Tras una gran jugada de Piccardo, llegó la amarilla a Gea Salim. Dogos terminaba con uno menos como en la primera parte y Pampas tenía que buscar el try para achicar. Efrain Elías robó una pelota clave, y los cordobeses volvieron a defender el intento de Pampas que se resignó. El partido estaba definido para el equipo de Galatro que con un try penal cerró la fiesta con esa frutilla del postre y festejó el título con el 37 a 16. El try y la conversión de Pampas antes del pitazo final solo sirvió para decorar el resultado. El justo campeón ya estaba marcado y era Dogos XV. Tackle, defensa, Scrum y la zurda de Baronio…

Salud Dogos XV, Salud Campeón del Super Rugby Americas.