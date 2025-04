Desde Madrid

Estrenada en el Festival de San Sebastián, luego en salas y finalmente en la plataforma Max, Alemania es una película que tiende puentes dolorosos. El debut como directora y guionista de María Zanetti se centra en la adolescente Lola y su familia, pero es a la vez una pintura de los años 90 que tiene inevitable resonancia con tiempos actuales. El desgajamiento económico y social, la partida a otro país como posible salvación, son símbolos de aquel momento y a la vez resurgen a medida que el horizonte para los jóvenes de hoy aparece igualmente sombrío.

El film cuenta con dos nominaciones en los Premios Platino ("Opera prima" y "Cine y Educación en Valores"), y Juan Pablo Miller, productor que viajó a Madrid para representarla, señala que la competencia es difícil, que la también argentina Simón de la montaña (Federico Luis) o la española La estrella azul (Javier Macipe) son serias competidoras. Pero que la mera presencia en los premios sigue dándole visibilidad a una película que ya tiene un recorrido fuera de las salas: "Hemos hecho proyecciones en colegios donde los chicos quedan fascinados con la historia", señala. "La película tiene su origen en la pandemia, leí el guión y decidí que teníamos que hacerla; en 2021 tuvimos la suerte de ganar el premio Artekino en el Foro de coproducción de San Sebastián, lo que nos permitió hacer el casting que necesitábamos. El Incaa estaba prácticamente cerrado... y ahora resulta que estamos en la misma situación pero sin pandemia".

Ese casting significó entrevistar a 600 jóvenes hasta dar con Maite Aguilar, la piba de 16 años que llena la pantalla con una especial sensibilidad y credibilidad y que, con un elenco a la altura, hace de Alemania una película de visión más que recomendada. Una notable recreación de la década, en detalles formales como la ambientación y la música -uno de los puntos que más preocupaba al productor en el inicio- y sobre todo en el espíritu de esos años en los que el sueño del milagro económico del 1 a 1 empezaba a desmoronarse. Es imposible no trazar paralelos y Miller comparte la desazón por la situación de la producción audiovisual argentina, pero trata de no dejarse vencer por el pesimismo: "Lo dijo Lita Stantic en la entrega de los premios del Bafici, esto ya lo vivimos. Pero Argentina es una cantera inagotable de talentos, lo vemos con María o con Maite, y yo leo muchos guiones y veo que eso no se rompe. Es muy difícil producir sin el apoyo del Incaa, no por el aporte económico sino por lo que significa su respaldo a la hora de buscar coproducciones y sobre todo tratándose de operas primas, de gente joven que está empezando a hacer. Pero la Argentina tiene un valor muy grande a nivel cultural. Todo pasa. Y vamos a seguir haciendo un cine que nos represente y nos dé orgullo."