Tras 40 años de militancia, la diputada Adriana Díaz, de Catamarca, recibió la prestigiosa Distinción al Mérito San Fernando en la categoría "Derechos Humanos y Justicia Social", que otorga la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.



Para Adriana, se trata de un reconocimiento a 40 años de militancia: “Desde que estaba en el secundario, en mi adolescencia, siempre estuve interesada por lo social y político. Pisando los 17 años (año 78) empecé a tomar real conciencia sobre desigualdades e injusticias, comencé a buscarle explicación a todo eso e iniciaron las conversaciones con mi viejo. Siempre hablábamos mucho con mi papá. Él me contaba de la vida de su familia, que había sido dura. Desde niño tuvo que trabajar en la calle, lustrando zapatos, vendiendo diarios, en lo que sea, para que sus hermanos pudieran estudiar. Hasta que pudo aprender un oficio. Era de provincia de Buenos Aires y vino a trabajar a Catamarca con un amigo”.

La Adriana militante recuerda: “Una vez mi papá dijo algo que me marcó, que la primera vez que tuvo un juguete de verdad, un camión y una bolsa de caramelos, fue por Evita. Sin embargo, en aquel momento, no comprendí exactamente lo que él quería decirme sobre no tener juguetes ni ir a la escuela, porque yo había tenido una infancia diferente y ya había ingresado a la Universidad. Fue en la Universidad donde me definí y empecé a involucrarme junto a otros compañeros de mi generación sobre la realidad del país”.

Militancia

“Me integré con otros jóvenes que llegamos a conformar un grupo de formación política y nos involucramos en derechos humanos en dictadura. Compartíamos lecturas y debates sobre el socialismo, anarquistas, Irigoyenismo, peronismo; en ese camino fuimos conociendo referentes del mundo académico y político, del gremialismo, particularmente familiares de presos políticos y desaparecidos que se habían organizado”.

“Con la apertura democrática comencé a militar en el Partido Intransigente (PI) sobre todo influenciada por los “Aportes al Proyecto Nacional de 1975”, plexo programático del partido. Desde allí participé en distintos espacios de defensa de los Derechos Humanos, desde que era integrante de la Juventud Intransigente hasta hoy”.





Reconocimiento

La concejala Leticia Romero, resaltó la incansable labor de Adriana Díaz junto a organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales, en procura de mejorar la calidad de vida de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad de derechos. “Desde muy joven, la Licenciada Díaz se destacó por su activismo y compromiso con la representación de los derechos”, puntualizó.

"Hoy tenemos el honor de distinguir a una mujer excepcional, cuya trayectoria ejemplifica el verdadero significado de la lucha por los derechos humanos. Adriana nos ha demostrado que los derechos humanos son una causa transversal que permea todas las esferas de la vida. A través de su activismo, su labor legislativa y su compromiso inquebrantable, Adriana ha luchado por los derechos de todos y para todos. Ha sido una voz incansable en defensa de los más vulnerables, aquellos que a menudo son invisibilidades o silenciados por las estructuras de poder”, remarcó.