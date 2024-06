El argentino Francisco Cerúndolo no pudo este martes contra el español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, y se despidió en primera ronda del ATP 500 de Queen's, Inglaterra, certamen que sirve como antesala de Wimbledon, tercer Grand Slam del año que arrancará el 1º de julio.

El triunfo fue contundente para el último campeón de Roland Garros: 6-1 y 7-5 en apenas una hora y 22 minutos sobre el césped donde defiende el título conseguido el año pasado.

Este fue el primer enfrentamiento entre Cerúndolo (26º) y Alcaraz, amigos desde hace tiempo, como profesionales. Tras entrenar juntos el domingo durante más de dos horas, Alcaraz salió de manera bestial en Queen's y se hizo en 30 minutos con el primer set, en el que ganó 21 de los primeros 27 puntos.

El inicio fue arrollador pero tras media hora impoluta con un solo error no forzado, Alcaraz bajó su nivel al inicio del segundo set y permitió que Cerúndolo, en su primera bola de break, agarrara una ventaja que llevó hasta el 5-2.

El porteño dispuso de tres pelotas para llevarse el segundo set e igualar el partido con la historia 5-4 pero las tres las salvó Alcaraz con el saque, una con un error de Cerúndolo, otra con un saque directo y la tercera con un servicio al cuerpo.

Las oportunidades perdidas sentenciaron a Cerúndolo, que desde el 2-5 no volvió a ganar un solo juego. Alcaraz se recompuso en la recta final y consiguió su primer triunfo en césped de la temporada.

"El primer set ha sido un poco irreal. Él ha hecho muchos errores, no he podido coger ritmo, luego ha empezado a jugar mejor, intercambios más largos, se ha metido en el partido. Me he quedado sorprendido, he intentado mantenerme ahí, encontrar mi ritmo y lo he conseguido al final", apuntó el murciano tras el triunfo.



Alcaraz se medirá en octavos de final con el inglés Jack Drapper (31º), vencedor del argentino Mariano Navone (29º). La mejor raqueta inglesa del ranking, que venía de ganar en Stuttgart, se impuso por 6-3 y 6-2 ante el bonaerense de 9 de Julio, quien está teniendo un espectacular primer año en el circuito ATP.

Como para completar una pésima jornada para los argentinos, también fueron eliminados el bonaerense Sebastián Báez (19º), en sets corridos contra el estadounidense Tommy Paul (13º) por 6-4 y 6-4, y el platense Tomás Etcheverry (32º), derrotado por el local Billy Harris (162º) por 6-4, 3-6 y 6-4.



Para Báez la derrota sufrida en una hora y 36 minutos significó una profundización en el bajón que transita tras su gran comienzo de año, cuando campeonó en Río de Janeiro y Santiago de Chile y le dio el triunfo al equipo de Copa Davis para clasificar a las Finales. Desde entonces, el nacido en San Martín y mejor argentino del ranking hoy por hoy, lleva 9 derrotas en 16 partidos y no pasó de las tres presentaciones en ninguno de los últimos nueve torneos que disputó.