Cuenta regresiva para la defensa de la corona de la Selección Argentina, que este jueves debutará en los Estados Unidos en la edición 2024 de la Copa América ante Canadá, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo A. Luego se medirá ante Chile y Perú.

A la espera de lo que dirá el DT Lionel Scaloni este miércoles a las 16.30 en conferencia de prensa, y tras un nuevo entrenamiento en el campus de Kennesaw State University, Leandro Paredes ganó mucho terreno en el mediocampo, donde Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Gio Lo Celso aún pelean por un lugar, mientras que las otras dudas son Angel Di María o Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Alvarez.



El único confirmado en mitad de cancha es Rodrigo De Paul, a quien le cuesta imaginar al equipo sin la presencia del capitán Lionel Messi en el futuro. "A mí me da miedo el día que Messi no esté más en la Selección. Yo siempre lo hablo con él. Con él es todo más fácil. Todas nuestras comodidades son gracias a él. Es la base de todo esto".

En diálogo con Telemundo, el jugador del Atlético Madrid confió: "El siempre me dice: 'Vos podés levantar un teléfono el día que le falte algo a la Selección y yo estaré ahí. Yo voy a ser siempre parte de ustedes'".

Huelga destacar que el futbolista surgido en Racing y la Pulga son compinches en las concentraciones de Argentina: juntos lograron los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022.



Si bien no hay una fecha de retiro para el astro rosarino en la Selección, según sus propias declaraciones ese día no estaría muy lejos, ya que en varias ocasiones no garantizó que dispute la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.



Messi recuerda

Por su parte, el capitán argentino recordó la triste situación que le tocó atravesar durante la Copa América 2011. En el programa de streaming Dispuestos a todo, que conduce su sobrino Tomás, Messi fue consultado sobre el insulto más ingenioso que recibió: "En la Copa América de Argentina, cuando jugábamos en Santa Fe, me dijeron de todo a mí y a toda la Selección; fue bastante duro. Me putearon en todos los colores".

En aquella oportunidad, la Albiceleste igualó sin goles en la fase de grupos contra Colombia en un partido muy pobre, y quedó eliminada en cuartos de final frente a Uruguay por penales. Ambos encuentros, en los que se vivió un clima muy tenso, se disputaron en el estadio de Colón de Santa Fe.

La felicidad de "Chiqui"

A su turno, Claudio Tapia también se refirió a su vínculo con Messi. "La verdad que cada vez que lo veo, siento lo que sienten todos los argentinos: felicidad. Mientras se sienta bien y siga disfrutando, lo va a seguir haciendo. Nosotros, felices que siga sintiendo todas esas cosas por la Selección", declaró el presidente de AFA en Olé, y añadió: "Es una relación que podemos decir de amistad. A nosotros nos hace bien compartir. Es un gran grupo, él es un gran líder, tiene el carisma y uno lo disfruta".

"Chiqui" completó sus impresiones sobre el astro rosarino: "Por ahí antes del Mundial se pensaba que Qatar era la última competencia que lo íbamos a poder disfrutar y ya pasaron dos años; estamos a dos del próximo... Que disfrute la Copa América, que disfrute defender el título y que siga jugando, que a nosotros nos hace mucho bien".

Apuntes sobre el rival

Canadá viene teniendo un gran crecimiento en los últimos años y buscará dar la gran sorpresa en el partido inaugural. Su gran figura es el lateral izquierdo del Bayern Múnich, Alphonso Davies, que pese a desempeñarse como defensor tiene gran proyección.

Será la primera vez que argentinos y canadienses se midan en un torneo oficial. El único antecedente fue un amistoso en 2010, en la previa del Mundial de Sudáfrica, donde el combinado nacional -que por entonces dirigía Diego Armando Maradona- goleó 5-0 a los norteamericanos en el Monumental, con un doblete de Maxi Rodríguez y aportes de Angel Di María, Carlos Tevez y Sergio Agüero.

El 11 titular estuvo conformado por Sergio Romero; Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze, Nicolás Otamendi, Jonás Gutiérrez; Di María, Javier Mascherano, Javier Pastore, Rodríguez; Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez. En esa ocasión, Maradona prefirió preservar a Messi ante un rival que no suponía prácticamente riesgo.