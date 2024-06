Recesión y ajuste para el superávit

Por Mara Pedrazzoli

En mayo el Gobierno consiguió un superávit primario y financiero por quinto mes consecutivo, algo así no ocurría desde 2008. No obstante, los analistas y especialistas del FMI advierten sobre la importancia de mejorar la calidad del ajuste que descansa en la suspensión de pagos y licuación de gastos, entre ellos el jubilatorio. A futuro, ¿la nueva fórmula previsional será vetada por el presidente?, ¿Diputados aprobará los cambios en Ganancias y Bienes Personales que no aprobó el Senado?, ¿el descenso de la inflación perjudicará a las cuentas públicas?, ¿se corregirá la deuda flotante que acumula el Estado?