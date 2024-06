"Si me hubiera sentido así antes del partido no hubiese jugado. Hubiera preferido no salir a la cancha, pero no lo sabía hasta que salí a jugar", se lamentó el escocés Andy Murray luego de lesionarse este miércoles en el ATP 500 de Queen's y poner en duda su participación en Wimbledon y París 2024 (arrancan el 1º y 26 de julio, respectivamente), posibilidades que barajaba para su retiro oficial.

El cuarto miembro del "Big 4" conformado por Federer, Nadal y Djokovic debió abandonar su partido contra el australiano Jordan Thompson tras apenas cinco juegos -perdió cuatro- en un choque correspondiente a octavos de final.

"He sentido un dolor en mi pierna derecha. No tenía coordinación. No me podía mover. Ayer estaba feliz con la victoria, pero mi espalda ha sido un problema durante un tiempo. He sentido dolor en los últimos días. He podido jugar con ello, pero en el calentamiento estaba muy incómodo, he subido las escaleras antes del partido y no tenía la fuerza normal en la pierna derecha. En las dos primeras bolas que he pegado en el calentamiento mi pierna derecha no estaba funcionando", explicó Murray en conferencia de prensa.

Sobre su participación en Wimbledon, certamen que ganó en dos ocasiones (2013 y 2016), Murray no quiso aventurarse en nada y dijo que primero tiene que ver a un especialista.

El escocés no ha puesto una fecha para su retiro, pero sí aseguró que no planea jugar más allá del verano europeo y que un adiós en Wimbledon o en los Juegos Olímpicos, donde conquistó dos medallas de oro en singles representando a Gran Bretaña (2012 y 2016), sería "ideal".

Queen's continuará este jueves con cuatro cruces de octavos de final, entre los que sobresale el del español Carlos Alcaraz contra el inglés Jack Draper, a partir de las 9:20. Vale recordar que los cuatro argentinos del certamen -Cerúndolo, Báez, Etcheverry y Navone- ya fueron eliminados.