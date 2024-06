Elisa Carrió decidió abandonar su automarginación y volver al ruedo político para ser candidata en 2025. La líder de la Coalición Cívica, que mantuvo las riendas desde su casa en Exaltación de la Cruz, se impulsa como postulante de su fuerza política a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, uno de los ocho distritos que renovarán a sus representantes en al Cámara alta en las legislativas del año próximo. En una entrevista televisiva, Carrió lanzó sus críticas contra Javier Milei y trazó un paralelismo con el kirchnerismo, al tiempo que aseguró que Mauricio Macri “no es republicano” y que no le gusta la "forma de hacer política de Juntos por el Cambio”.

“Seguramente me presente. Me parece que la causa de un proyecto de nación que construya a las clases medias, que haga que los pobres pasen a ser clase media, con un proyecto educativo vanguardista, tiene sentido”, dijo Carrió sobre su candidatura a una banca en el Senado. “Hay que anticiparse lo antes posible. Voy a ser candidata por la CC. No me gusta esa forma de hacer política de Juntos por el Cambio. Yo construí JxC, peleé para que seamos mejores, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo”, insistió en LN+.

Aunque, su regreso a la arena política también tiene motivos económicos a pesar de haber reabierto su estudio jurídico: “Hay que trabajar de nuevo porque no puedo sobrevivir. Doy clases en universidades, en el Instituto (Hannah Arendt), tengo también By Lilitas (un emprendimiento textil con ropa para todos los talles) que está produciendo poco por la recesión. Lo que le pasa a cualquier argentino que no haya robado, o que no tenga retiros con 14 millones de pesos o juez de la Corte con 10 millones. La verdad es que mi jubilación es de 900 mil pesos”.

Ante la pregunta de si Milei tiene vocación republicana, Carrió respondió que no: “A ver, pensemos razonablemente. El es anarcocapitalista, en consecuencia el Estado está para ser destruido. No para ser minimizado, transformado, sino para ser eliminado”. Y agregó: “(Mauricio) Macri tampoco era republicano. La republicana era yo. Pero había una coalición que ponía límites. No creo sinceramente que la Argentina sea republicana, la Argentina es peronista en el sentido que desprecia la ley”.

Luego, Carrió buscó trazar un paralelismo entre el lenguaje de Milei y la ex presidenta Cristina Kirchner que asoció a “una continuidad de mandatos”. “El lenguaje del Presidente, que es de un carácter insultante, creo que viene por ausencia de carácter materno, lo cual no se puede imaginar. ¿Por qué el guarango es exitoso y famoso? (José) Ortega y Gasset decía que ser guarango es una mezcla de ignorancia y megalomanía. Un megalómano es alguien que tiene una alta consideración de sí mismo, al punto de que todo lo que dice es a nivel mundial”, concluyó.

"Lilita" busca volver al Congreso, después de haber renunciado a su banca en Diputados en marzo de 2020, cuando aún le faltaban dos años de mandato y tras más de 20 años de ejercer la función pública como legisladora nacional. Una candidatura por fuera ya de la alianza que construyó con el macrismo y la UCR.