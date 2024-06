El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que nuclea a más de 400 de las mayores empresas de Argentina, calificó como “irresponsable” a la Cámara de Diputados bonaerense por otorgar media sanción a una nueva fórmula de cálculo de intereses por juicios laborales. La indexación de los créditos laborales había sido previamente avalada por la Corte Suprema provincial, en contra del espíritu de la gestión nacional del Gobierno.

"Desde IDEA manifestamos nuestra preocupación por la aprobación en Diputados de la Provincia de Buenos Aires de una nueva fórmula de cálculo de intereses por juicios laborales. Esta iniciativa irresponsable, lejos de promover el empleo, pone en riesgo la generación de fuentes de trabajo genuino", sostuvo la entidad a través de su cuenta de X. Si bien IDEA, a través de sus foros con altos ejecutivos empresarios y funcionarios públicos, suele cuestionar las políticas de gobierno, pocas veces se dirigió a los ámbitos provinciales.

A principios de este mes, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un nuevo cálculo de los intereses por juicios laborales, basandosé en el también reciente decreto de la Suprema Corte de la Provincia sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y cuantificar los daños laborales a valores actuales heredada de la Convertibilidad (Art. 7 de la ley 23.928, modificada por la de emergencia 25.561).

Según el proyecto, que debe ser tratado por el Senado provincial, el monto por el que se condene al empleador debería actualizarse por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) además de un 6 por ciento anual con aplicación desde el cese de la relación laboral hasta el pago de la indemnización. Sustituye así a la aplicación de la tasa pasiva que actualmente rige para actualizar los intereses.

"La modificación busca subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la Provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa enormemente la indemnización que recibe la persona beneficiaria a la hora de su pago efectivo", sostuvieron las autoras del proyecto, las diputadas Maite Alvado y Soledad Alonso, de Unión por la Patria.

Según los especialistas, en Argentina la mitad de los juicios laborales son por accidentes de trabajo, y del resto la mayoría es porque no están registradas las prestaciones, ya sea plenamente o parcialmente no registradas. Una parte menor es por el no pago de indemnizaciones.