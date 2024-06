Un severo temporal de nieve azotó a la ciudad de Comodoro Rivadavia y a distintos puntos de la provincia del Chubut, por lo cual se montó un operativo de rescate y asistencia a decenas de personas que quedaron varadas en la Ruta 3. El Ejército y unidades de emergencia participaron de la ayuda. Esta madrugada fueron rescatadas alrededor de 250 personas y 115 autos que estaban varadas en plena ruta nacional N° 3, en la zona de Pampa Salamanca

Según informaron los medios locales, había 20 camiones, más de una decena de autos y un colectivo con pasajeros varados, durante más de 24 horas. La situación se agravó por la escasez de combustible: un patrullero quedó atrapado con un detenido y una mujer debió ser asistida de urgencia.

El operativo cubrió la Ruta Nacional 3 de sur a norte hasta provincias adyacentes y movilizó a la guarnición ejército Comodoro Rivadavia y la guarnición ejército Sarmiento, mientras que unidades destacadas como el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 y la Compañía de Inteligencia Mecanizada 9, entre otras, se desplegaron en las zonas más críticas.

La Ruta 3 está cortada desde el martes entre Comodoro Rivadavia y Trelew y los rescatistas tenían previsto habilitar una caravana de vehículos encabezada por un colectivo con 15 pasajeros, a la altura del cañadón Ferrays.

Mientras se esperaba que se intensifiquen las nevadas que cubren la zona entre Comodoro Rivadavia y Garayalde desde la tarde del martes, el Ejército debió movilizarse con tanquetas para rescatar a ancianos, mujeres y niños como prioridad.

En la tarde noche del miércoles, las máquinas comenzaron abrir camino de a poco en la ruta cubierta de nieve para permitir que lleguen los refuerzos con alimento, combustible y asistencia sanitaria.

El problema se agravó el martes, pasadas las 16, cuando un camión despistó y obstruyó el paso unos 15 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, producto de las intensas nevadas que cubrieron la zona sur.

En tanto, este jueves, continúa el fuerte operativo de emergencia y protocolo en la ciudad. Las operaciones están coordinadas entre las distintas secretarías de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con la colaboración de las cuadrillas de Vialidad Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil de Chubut, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y empresas privadas que se sumaron para prestar ayuda con maquinarias.

Desde horas tempranas, el personal de Defensa Civil recorrió los distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad, cumpliendo con la tarea de arrojar sal en las distintas calles, principalmente del sector alto, para despejar la escarcha y garantizar la circulación vehicular. Pero la acción preventiva se vio afectada por la intensa caída de nieve.

En referencia a la situación, el director General de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, explicó: “toda la madrugada estuvimos tirando sal. Iniciamos --detalló--, alrededor de las 10 de la noche en algunas arterias como la avenida Rivadavia, calles Dorrego, Ameghino, Alsina, Alem y toda la zona de La Loma”.

Con el correr de las horas, la sorpresiva nevada en toda la ciudad impidió liberar las calles para el tránsito y entonces se suspendió la circulación de las distintas líneas de colectivos urbanos hasta nuevo aviso. Por eso, Barrionuevo advirtió que la inclemencia “va a seguir creando problemas por lo que le pedimos al vecino que aproveche este feriado y que se quede en su casa para evitar accidentes de tránsito”.

Otros de los sectores altos afectados por la caída de nieve fueron el camino Roque González, Camino del Centenario, los barrios Pietrobelli, Newbery y toda la franja del cerro Chenque. El responsable del organismo municipal insistió en que quien no lo necesite, no circule al decir: “la gente no está acostumbrada a andar sobre hielo o nieve y se les van los vehículos”.

En forma paralela, los inspectores de Tránsito se apostaron en los sectores altos más comprometidos por la acumulación de nieve, y en esa tarea Barrionuevo destacó: “nos está dando una ayuda importante, cortando muchísimas arterias, porque esas pendientes son muy pronunciadas y tenemos mucha acumulación de nieve”.