Glamorosa, sórdida y melancólica, Capote vs. The Swans (Star +), la segunda temporada de Feud (“Disputa”), serie creada por Ryan Murphy donde se abordan enfrentamientos memorables (la primera temporada se enfoca en la rivalidad entre las divas de Hollywood Bette Davis y Joan Crawford), tiene como protagonistas al escritor estadounidense Truman Capote (interpretado por Tom Hollander) y sus “amigas-enemigas” de la alta sociedad neoyorquina.



Naomi Watts (una de las productoras de la serie) encarna con maestría a Barbara “Babe” Paley, icono de estilo y esposa del mujeriego magnate de los medios William S. Paley (Treat Williams); Diane Lane, a Nancy Keith, otra socialité, exesposa de Howard Hawks y amante de Ernest Hemingway (entre otros); Chloë Sevigny, a C. Z. Guest, exactriz y diseñadora de moda, y Calista Flockhart a la hermana menor de Jackie Kennedy, Lee Radziwill, que desiste de apoyar a Capote en un litigio legal que este mantuvo con el escritor Gore Vidal.

El elenco se completa con Molly Ringwald, que toma el papel de Joanne Carson, hija de Johnny Carson y la amiga que acompañó a Capote hasta sus últimos días; Demi Moore como Ann Woodward, uno de los “cisnes negros” de Feud, y Jessica Lange, el fantasmagórico cisne que encarna a la madre, ya muerta, del escritor. Lange y Hollander cierran con una danza ultraterrenal el capítulo 3 de la serie, que recrea el documental que el autor de A sangre fría filmó con los hermanos Maysles.

“Nadie se fija nunca en la sociedad, el baile de los viejos ricos alternando con los nuevos, todas las normas que tienen, y eso es lo relevante, lo que estamos documentando, una realeza norteamericana con sus correspondientes rituales -les dice Capote a los Maysles en Feud-. Su historia nunca se ha contado. Sus vidas son de los más proustianas, sus mesas, sus invitaciones, sus quién es quién, los escándalos detrás de tanto lustre. Por alguna razón tengo que protegerlas, incluso asustarlas un poco para que estén alertas por lo que pueda hacerles el mundo, porque el mundo es un público cruel, de ahí surge mi necesidad de protegerlas”. Pero los “cisnes” no lo entendieron de ese modo y lo condenaron al ostracismo.

En un ácido artículo de 1975 para la revista Esquire, “La Côte Basque, 1965”, que forma parte del póstumo Plegarias atendidas, Capote ridiculiza a los “cisnes” y revela intimidades (por ejemplo, sostiene que Keith mantuvo relaciones con un perro y que Radziwill envidiaba a su hermana), e incluso provoca el suicidio de una de ellas, Woodward, al acusarla de asesinar a su esposo (Capote tuvo acceso al informe policial, que describió el episodio como un accidente). La publicación provoca el distanciamiento definitivo entre las mujeres y el escritor, que profundiza su alcoholismo a la vez que sufre un “bloqueo creativo” del que intentan sacarlo su expareja Jack Dunphy (Joe Mantello) y, en una visita a nueva York, el escritor James Baldwin (Chris Chalk), que aconseja a Capote darle muerte de una vez por todas a una “era” gobernada por una elite neoyorquina sexista, clasista y racista, en la que Capote desempeñaba el papel del bufón homosexual. Simbólicamente, en una cena solitaria, Capote degusta carne de cisne al horno.

Adaptación del best seller de 2021 de Laurence Leamer, Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era (“Las mujeres de Capote: una historia real de amor, traición y el canto del cisne para una época”), la serie se lanzó en el año en que se conmemora, en agosto, el 40° aniversario de la muerte de Capote, y en septiembre, el 100° aniversario de su nacimiento. El guion (que va de los años 1960 a 1984) estuvo a cargo Jon Robin Baitz y la dirección, nada menos que de Gus Van Sant, en colaboración con Jennifer Lynch y Max Winkler. Leer Plegarias atendidas (donde Capote usa seudónimos para la mayoría de los personajes; el suyo es P. B. Jones) y, en simultáneo, ver la segunda temporada de Feud puede ser una de las experiencias estéticas más reconfortantes de 2024.

Feud “Capote vs. The Swans”

Star +

8 episodios

Con Tom Hollander, Naomi Watts, Diana Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Jessica Lange, Joe Mantello y Treat Williams, entre otros