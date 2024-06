Victoria Villarruel y Myriam Bregman protagonizaron este jueves un cruce por las redes sociales que volvió a poner de manifiesto el tono macartista y nostálgico de la dictadura militar por parte de la vicepresidenta de la Nación.

Todo se suscitó cuando Villarruel respondió un tuit de la exdiputada nacional en el que se ve una panorámica del Monumento a la Bandera durante el acto encabezado por el presidente Javier Milei. "Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar", apuntó Bregman.

En su retuit, Villarruel escribió: "Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente. Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos". Así, puso en primer plano el internacionalismo de la dirigente de izquierda y planteó una presunta contradicción por cobrar un sueldo del Estado, como si no la hubiera en alguien que juró por la Constitución pero reivindica a militares que la violentaron.

Bregman recogió el guante. "Lo dicho por Villarruel suena a 'zurda apátrida', muy usado por la dictadura, cuya obra económica -mientras torturaban y asesinaban-, incluyó la entrega total del patrimonio nacional y el endeudamiento externo feroz", escribió en la red social. "Milei y ella quieren completar su obra. Callate, Villarruel", cerró.

Curiosamente, o no, el "zurda apátrida" esbozado por Villarruel y explicitado por Bregman reapareció en un tuit de respuesta a la dirigente del FIT, escrito por el diputado provincial Agustín Romo, de La Libertad Avanza, en una confirmación de lo manifestado por la abogada de derechos humanos.

Hace una semana, en el debate por la Ley Bases en el Senado, Villarruel había dado un indicio similar en un cruce con Eduardo "Wado" de Pedro, hijo de desaparecidos. El senador se refirió a la represión frente al Congreso y expresó: “Yo se que usted defiende un régimen que no es el democrático, un régimen distinto”, a lo que Villarruel respondió: “Senador, no me haga entrar en su historia personal". Ahora escribió un nuevo capítulo.