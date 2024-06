España ratificó por qué es uno de los grandes favoritos a llevarse la Eurocopa 2024 de Alemania. Jugó un partido casi inmejorable, derrotó 1 a 0 a Italia en Gelsenkirchen con un gol en contra del zaguero Riccardo Calafiori a los diez minutos del segundo tiempo y pasó a los octavos de final con las mejores calificaciones futbolísticas. Acaso le haya faltado algo más de contundencia como para ganar con mayor holgura. Pero futbolísticamente lo suyo resultó de lo mejor que se ha visto en lo que va del torneo.

En cambio, Inglaterra decepcionó de arriba a abajo. Igualó en Frankfurt 1 a 1 con Dinamarca con tantos de Harry Kane a los 18 minutos y Morten Hjumland a los 34 del primer tiempo y perdió crédito en la mirada de la cátedra que hasta el comienzo de la Copa lo daba como el gran favorito. Con una posesión, lenta, espesa y sin imaginación, los ingleses no pudieron quebrar a los daneses y postergaron hasta el martes la definición del grupo C. En el partido de primera hora en Münich, Serbia, con un gol de cabeza de Luka Jovic en el quinto minuto adicional, empató 1 a 1 con Eslovenia que se había puesto en ventaja con un tanto del lateral derecho Karnicic a los 24 minutos del complemento.

Lo de España fue notable. Cuando tuvo la pelota, la movió por todo el ancho del campo de juego con una notable sensibilidad. Y cuando no, asfixió a Italia con un presión alta y agresiva que le permitió recuperar muy rápido y volver a atacar. Rodri fue el eje de todos los movimientos, muy bien respaldado por el zurdo Fabián Ruiz, otro que anduvo por todas partes, Pedri que se metió detrás de los volantes italiano y el moreno Nico Williams que por la izquierda, le hizo lo que quiso a su marcador Di Lorenzo.

Sonó como una orquesta España que pudo haber ganado por más: Gigi Donnaruma sacó varias pelotas del gol y un zurdazo de Williams reventó en el travesaño en el segundo tiempo. Italia se agotó de correr detrás la pelota sin poderla alcanzar, fue reducida a su mínima expresión y ni siquiera el ingreso de Mateo Retegui a los 18 minutos del segundo tiempo pudo aportarle potencia a su equipo. Con este resultado, en el grupo B España ya está clasificado con 6 puntos, Italia tiene 3 y Albania y Croacia 1. Y el lunes venidero se enfrentarán desde las 16 España-Albania en Düsseldorf e Italia-Croacia en Leipzig

La rueda de la Euro no para y este viernes proseguirá con tres encuentros: Eslovaquia y Ucrania se enfrentarán por el grupo E desde las 10 en Düsseldorf, a las 13 lo harán Polonia-Austria en Berlín por el grupo C y a las 16 será el turno de Francia-Países Bajos en Leipzig por el grupo D. Pese a su fractura del tabique nasal del lunes ante Austria, Kylian Mbappé podría estar en el equipo francés. El delantero quiere jugar aunque sea con una máscara protectora, pero el cuerpo médico del seleccionado le recomienda no hacerlo. Se decidirá en el mismo estadio.