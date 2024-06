La destrucción programada del gobierno nacional no desanima a la cultura independiente. La tercera edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de Mar del Plata, se realizará el sábado 22 y el domingo 23 de 14 a 21, con entrada libre y gratuita, en el Foyer del Centro Provincial de las Artes (Teatro Auditorium, Av. Patricio Peralta Ramos 2280). En un momento en el que todo se achica, esta feria se agranda. Más de cien proyectos editoriales de Córdoba, Santa Fe, la Provincia de Buenos Aires y CABA participarán de este encuentro que incluirá charlas con eje en la literatura, la salud mental, la inteligencia artificial y el arte. Habrá un homenaje al escritor argentino de ciencia ficción Carlos Gardini (1948-2017) y se proyectarán dos películas: Zama, de Lucrecia Martel, y El viento que arrasa, de Paula Hernández, basadas en los libros de Antonio Di Benedetto y Selva Almada, respectivamente. También se podrá ver Talaré a los hombres de sobre la faz de la Tierra, una obra de la dramaturga española María Velasco, en versión de Emilio García Wehbi, quien además dará una clase magistral.

El ecléctico universo editorial y gráfico tiene la oportunidad de medirse mano a mano con un público diverso. Entre las editoriales que exhibirán sus catálogos se destacan Bajo la Luna, Barba de Abejas, Bosque Energético, Caja Negra, Cactus, Club Hem, Empatía, El Gran Pez, Sigilo, Sudestada, Odelia, Godot, Gourmet Musical, Ninguna Orilla, Audisea, Mil Botellas, Santos Locos, Limonero, Loco Rabia, Muchas Nueces y Portaculturas, entre otras. En esta edición estarán presentes la escritora Carolina Bugnone, el físico e investigador Miguel Hoyuelos, la psicoanalista y escritora Lucía Mazzinghi, el editor Francisco Costantini, los ilustradores Andrés Lozano y Paula Sosa Holt, el historietista marplatense Kundo Kruch, el artista plástico Santiago Caruso, y el periodista y dramaturgo Pablo Mascareño. También Santiago Gallelli, productor de la película Zama, y Leonel D’Agostino, guionista de El viento que arrasa.

Invierno está organizada por el colectivo de editores, escritores y diseñadores que se nuclea en la librería marplatense El Gran Pez, y por el Instituto Cultural del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del “Plan bonaerense de fortalecimiento del libro y la lectura”. En las ediciones anteriores circularon entre tres mil y cinco mil personas por la feria. “El público es bastante difícil de definir, viene gente de Mar del Plata y visitantes de distintas partes del país; hay lectores y lectoras empedernidas y personas que se enteran cuando llegan a la feria qué es una editorial. Hay quienes vienen sólo a buscar libros y quienes participan de alguna actividad en particular. Pero destacamos que es un público muy heterogéneo que tiene la curiosidad cultural como rasgo común”, explica el escritor marplatense Esteban Prado, uno de los fundadores de la librería El Gran Pez y editor de Letra Sudaca, y agrega que encaran esta edición “con mucha expectativa”. Aunque reconoce que no es fácil abstraerse del contexto socioeconómico, “tratamos de que la destrucción programada que está llevando adelante el gobierno nacional no nos desanime ni desorganice”.

El sábado a las 17 llegará “Secuencias dibujadas”, del historietista marplatense Kundo Krunch (seudónimo de Facundo Pérez Cejas), quien ofrecerá una recorrida ilustrada de la Feria Invierno en la que buscará exteriorizar su mirada y sensaciones a través de sus apuntes dibujados. A las 19, en la Biblioteca, será el turno de “Narrar (y observar) la locura: literatura y salud mental”, una charla con Lucía Mazzinghi, autora de la crónica Locas, publicada por Ninguna orilla en 2023, junto a su editor Marcos Crotto. Otro diálogo que reunirá multitudes es “FillAs y FoblAs. Una conversación sobre la Inteligencia Artificial”, a las 20, en la Sala Piazzolla, con el escritor y físico Miguel Hoyuelos y el artista plástico Santiago Caruso, quienes analizarán temas como la delegación de capacidades humanas en algoritmos, los desafíos en materia de creatividad y derechos de autor y su aplicación en el ámbito científico.

“Nuestros modos de vida están totalmente ensamblados con dispositivos técnicos que se hacen, se diseñan y se programan en lugares que no tienen nada que ver con nosotros, tampoco con nuestros intereses ni necesidades”, plantea Prado. “Cuanto más reflexionemos sobre las IAs, podremos asumir posiciones críticas, más rápido vamos a poder apropiárnoslas, y participar del juego de toma de decisiones y qué queremos para nuestras vidas. Tal vez la resistencia pacífica sea nuestra única opción, pero mejor saberlo. Otra vez se renueva la discusión de apocalípticos e integrados; nos parece que escuchar a Miguel Hoyuelos, un físico y escritor que viene trabajando en sus novelas las IAs, y a Santiago Caruso, un artista plástico que tiene una posición muy crítica, va a enriquecer el debate”.

El domingo a las 17 , en la Sala Nachman se desatará “El relámpago”, clase magistral de Emilio García Wehbi que consiste en la lectura de un texto propio a partir de sus experiencias escénicas y docentes, en el que analiza la práctica y su visión del arte mientras se exhiben imágenes de algunas de sus 70 obras realizadas entre 1990 y 2024. En la misma sala, a las 18.30, Carolina Bugnone presentará su novela Eugenia, calmate: basura, insomnio y mar, acompañada por el poeta Jorge Chiesa y el periodista Bernabé Tolosa.

“En Mar del Plata el obstáculo histórico parece residir en las relaciones interpersonales. No sé si generalizarlo a todo el país, pero acá hay una arraigada desconfianza en el otro que dinamita el trabajo colectivo. Cada vez que contamos que somos siete en la librería (El Gran Pez) y que hace mucho tiempo que trabajamos juntos, nuestros paisanos se quedan pasmados”, revela Prado. “En lo que hace a los colectivos artísticos y culturales, la precarización es uno de nuestros grandes problemas, perfeccionarse siempre implica un alto grado de exigencia sobre sí mismo y sobre los grupos de pertenencia, resulta muy difícil sostener recorridos que lleven a consolidar proyectos de mediano y largo plazo, ya sea en un sentido puramente artístico o vinculado a las industrias creativas”. Más allá de las dificultades, el escritor, editor y librero marplatense pondera el trabajo conjunto entre editoriales y proyectos gráficos y de gestión en distintas ciudades y espacios que han logrado que la vida cultural y literaria tengan una fuerza increíble. “Nos toca resistir, como casi siempre”, concluye.