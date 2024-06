El proyecto de la dirigencia de Newell’s para las divisiones inferiores duró meses. El presidente Ignacio Astore reformuló todo el fútbol del club. Después de despedir a Mauricio Larriera como técnico del primer equipo la dirigencia echó a Hernán Llano, quien estaba a cargo de las divisiones menores en Bella Vista desde enero de 2023. Llano fue presentado como el líder del gran proyecto de la dirigencia para mejorar el trabajo en las divisiones menores, donde el club hace tiempo que dejó de ser un modelo para el fútbol argentino. La directiva despidió además al médico del primer equipo Juan Ignacio Bottoli y días atrás había rescindido el contrato del Miguel Fullana, entrenador del equipo femenino. La salida de Llano se dispuso para contratar en su reemplazo a Ariel Paolorossi, de paso en la última década de las divisiones menores de Lanús y Colo Colo del Chile. La directiva rojinegra no dio mayores precisiones sobre todos estos cambios en Bella Vista pero quedó en evidencia que no fue nada bueno lo que se hizo en el polideportivo en los últimos años. El reemplazo de Bottoli para el primer equipo aún no fue resuelto. El plantel retoma los entrenamientos el lunes pero vuelve a jugar en Liga Profesional recién el 20 de julio.