TEATRO

Estoy acá sin fin

Leticia Coronel se propuso escribir una obra para su hija. La escribió en el año 2022, deseando dejarle algo para siempre. Dice la directora: “A mi hija Amanda no le gusta el teatro, no quiere saber nada con este mundo, le tocó acompañarme a ensayos desde sus primeros meses de vida, tiene más horas de ensayo que de hogar. Imagino que por esto no le gusta. Creo que, de alguna manera, hacer esta obra es reafirmar mis dos amores en esta vida: mi hija y la actuación, juntarlas a las dos y homenajearlas. No puedo pensarme en el teatro sin mi hija y tampoco pensar en mi hija sin el teatro. Viene todo junto. Una cuando hace obras concreta emociones, las dedica e intenta darle forma, realiza gestos que tienen que ver con el afecto, a veces salen mejor y otras veces no tanto.”

Domingo a las 19, en Estudio Los Vidrios, Donado 2348. Entrada: $7000.

Gentrificadxs

El próximo domingo es la última función este recorrido performático a cargo de la compañía de Funciones Patrióticas por el barrio de Balvanera. Dice el colectivo: “La gentrificación es una de las formas de colonialismo del siglo XXI. Es un proceso de ‘renovación urbana’ por el cual las clases altas y medias (aunque las medias están cada vez más bajas) desplazan a los habitantes pobres de sus barrios. No sucede únicamente en un espacio. Tiene efectos concretos sobre las personas. En esta ciudad, estamos siendo gentrificadxs desde hace tiempo.” Atención: El espectáculo se suspende por lluvia. Funciones Patrióticas es un colectivo de artivismo, teatro, performance y música creado en 2008. Se han presentado en redes sociales, en salas de teatro alternativo, oficial y comercial, en universidades y en espacios de arte contemporáneo.

Domingo 30 a las 16.30, en Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $5000.

MÚSICA

Cosas raras

Nuevo disco de Rolando Bruno y El Grupo Arévalo, con doce pistas de su característico sonido de "cumbia trash", una mezcla áspera de cumbia inspirada en Perú, punk y otras inspiraciones musicales y visuales vintage de la cultura pop, todo hilado en un salvaje mashup. Bruno ideó su proyecto musical actual junto con su antiguo grupo de garage punk, Los Peyotes. Pero fue recién en 2015 que amplió su sonido, formando una banda y presentándose como Rolando Bruno y El Grupo Arévalo, compuesto por músicos under locales, entre ellos miembros de bandas como Les Mentettes, Alfonso El Pintor, Los Álamos y Pecera. Hasta ahora, Bruno y su grupo habían editado dos álbumes: Bailazo (2015) y El mundo está cumbiando (2019). El primer simple del flamante Cosas raras es un derivado del merengue dominicano, titulado “Merentrash”: una divertida y muy bailable canción de "merenrap", con una vibra retro de club de Miami.

Dime precioso

Apenas un año después de las 16 canciones del monumental El diablo en el cuerpo, el chileno Alex Anwandter acaba de publicar un nuevo disco. El flamante trabajo es presentado como un álbum creado en solo unos meses en su hogar, que desde hace más de una década ya no está en Chile sino en Estados Unidos, desde donde se ha convertido en una palabra mayor del pop de la región, productor de Julieta Venegas y Juliana Gattas, gran musicalizador de la sensibilidad queer y exponente de la diáspora latina, sin retomar los tópicos más sanitizados y reconocibles de ambas cosas. Breve y urgente, Dime precioso muestra un Anwandter más experimental que nunca, utilizando diversas influencias musicales, desde Burt Bacharach hasta la música house de los ‘90, Gil Evans y MPB brasileña, junto con pop latinoamericano.

ONLINE

Se presume inocente

Exactamente con el mismo título, la novela del escritor Scott Turow fue adaptada en 1990 en una célebre versión cinematográfica, dirigida por Alan J. Pakula y protagonizada por Harrison Ford. Las aguas del film de juicio y el thriller erótico vuelven a mezclarse en esta nueva traslación seriada (ocho episodios en total) de la historia de Rusty Sabich, un fiscal de distrito avezado que termina del otro lado del mostrador cuando una colega (y amante) es asesinada de manera brutal. Ahora es Jake Gyllenhaal quien debe sufrir las miradas azoradas de sus compañeros de trabajo mientras el equilibrio familiar se viene abajo como un castillo de naipes. La serie de Apple TV+ no pretende inventar la rueda, pero a cambio ofrece las tersas superficies de placer de un género a prueba de balas, con sus ideas y vueltas, argumentaciones y pruebas, interrogatorios y quiebres de testigos. Acompañan a Gyllenhaal Bill Camp y Peter Sarsgaard, aportando sapiencia y potencia actoral al reparto de secundarios.

El show de Ren y Stimpy

Luego de años desaparecidos del mapa, el chihuahua y el gato más estrafalarios de la animación vuelven a ofrecer los episodios producidos entre 1991 y 1996, aunque habrá que ver si también estarán disponibles aquellos considerados “para adultos” y quitados de circulación en horario infantil. La creación inmortal y descerebrada de Bob Camp y John Kricfalusi puede disfrutarse en la plataforma Paramount+, 55 episodios de poco más de veinte minutos que reinventaron las posibilidades del disparate animado, tensionando de paso el cordón de la corrección y la grosería bien entendida. Por supuesto, Ren y Stimpy están acompañados por personajes inolvidables como Señor Caballo y Hombre Tostadas en Polvo.

CINE

Ripstein en la Lugones

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) está ofreciendo una decena de largometrajes y un corto del gran realizador mexicano Arturo Ripstein, incluyendo títulos consagrados y otros poco vistos por estas pampas, además del estreno local de la nueva versión extendida de Profundo carmesí. Hoy a las 14 podrá verse, en copia restaurada, El imperio de la fortuna, el film de 1985 basado en una novela de Juan Rulfo que sigue las desventuras de Dionisio Pinzón y su gallo dorado. Más tarde, a las 17, será el turno de El lugar sin límites (1977, foto), otra adaptación, en este caso de un libro de José Donoso, cuyo relato está protagonizado por La Manuela, un travesti que es dueño de la mitad del prostíbulo de un pequeño pueblo, y su hija, una joven prostituta conocida como La Japonesita. La retrospectiva también incluye films como El santo oficio y El castillo de la pureza, y la programación completa, días y horarios pueden consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

Cine en curso

La Cátedra Gismondi de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA regala una oportunidad única de apreciar los cortometrajes realizados por sus alumnos. “No creemos que en el arte se pueda generalizar demasiado ni que existan recetas o esquemas abarcadores. Cada obra, cada artista implica un caso particular, es una verdadera construcción entre un artista y el espectador. Los invitamos a ver una selección de dieciséis trabajos producidos durante los últimos años por estudiantes de una universidad pública”, escriben los responsables, además de adelantar la diversidad de puntos de vista, sensibilidades y estéticas. La cita es hoy a las 19 en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985).

TV

House of the Dragon

Sigue el baile en la Casa Targaryen con el estreno de la segunda temporada del spin-off/precuela de Game of Thrones. Doscientos años antes de la historia narrada en la serie original, aquí el escudo familiar se ve escindido en dos bandos enemistados por la dura decisión de elegir un heredero al trono. Se trata de una adaptación relativamente fiel del libro Fuego y sangre, la última novela de la saga de George R. R. Martin en ser publicada. Para el showrunner Ryan Condal los nuevos episodios son “sobre los niños que apenas vimos en un par de capítulos al final de la temporada previa. Ahora han crecido y son jóvenes adultos y dueños de dragones, con edad suficiente para cabalgar y luchar, con opiniones propias y el deseo de salir al campo de batalla y defender el reclamo familiar”. Vuelven Paddy Considine y Emma D'Arcy, acompañados por Olivia Cooke y un reparto casi infinito de personajes centrales y secundarios. Un mapa de linajes familiares a la derecha, por favor.

Domingos a las 22, por HBO.

Hérouville Sessions

Construido en 1740 en el Valle del Oise, a unos treinta kilómetros al norte de París, el edificio adquirió gran fama cuando fue transformado en un estudio de grabación en los 70. Por allí pasaron Elton John, T-Rex, Jethro Tull, Iggy Pop, David Bowie, Fleetwood Mac, The Bee Gees y Pink Floyd, entre otras bandas y solistas. El concepto central de esta nueva serie documental británica, a treinta años del cierre del lugar, es volver a transformarlo en un lugar de creación musical para nuevos talentos y algún que otro veterano. Las cámaras acompañan a figuras como Melody Gardot, Shaggy y Sting mientras ingresan al castillo en busca de inspiración y el mejor sonido.

Martes a las 21, por Film & Arts.