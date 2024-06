DOMINGO 23

TEATRO

Marathon La compañía teatral juvenil En Las Nubes presenta su nuevo proyecto, de Ricardo Monti. Buenos Aires, década del 30. Tango y Crisis. Cinco parejas llevan horas participando de un concurso de baile, que promete un premio desconocido, bailan hasta desfallecer. Un animador y un guardaespaldas que sostienen la maquinaria a la que los participantes se sometieron por voluntad propia, y una mujer misteriosa que llega generando confusión. Este es el escenario de lo que podría ser una tragedia, si no fuesen tan ridículas sus circunstancias. Actúan: Benjamín De Vedia, Chano Itzcovich, Agustín Malec y Felipe Mariuzzi Szekely, entre otros.

A las 20.30, en el teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $7000.

Fantasía egoísta ¿La libertad es un invento para combatir al amor? En una guerra contra los viejos nadie tiene claro cuándo se deja de ser joven, pero Gatúbela sí. Aunque, ¿somos ella, usted y yo tan jóvenes o estamos dejando la vida para después? Fantasía reverse de un egoísta, un drama de contrabando. Actúan Florencia Miller, Yara Ribas, Ivo Leonardo Roig, Marika Semprini, Alejandro Senyk y Cintia Zaraik Goulu. Dirección: Héctor Trotta. Música: Pablo Casals.

A las 10, en Espacio Polonia, Fitz Roy 1477. Entrada: $5000.

La farsa Dupont Luego de recibir un mensaje alarmante de su amiga Valeria, Susana y Ángeles toman la decisión de infiltrarse en las audiciones del Estudio de Danza del Método Dupont para rescatarla. Ahora, enfrentadas a desafíos desconocidos y peligros latentes, ¿lograrán salvar a Valeria sin caer en la magia de Antonio Dupont? Actores: Belen Castro, Eugenia Del Bono, Julieta Fucci, Eugenia Martinez, Renato Pinto, Micaela Pittaluga, Fiorella Pollio, Olivia Reale y Maria Eugenia Seguí. Dirección: Iván Aranda Otero.

A las 21, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $8000.

CINE

Perfume de mujer Como parte del ciclo de cine italiano, se proyectará la película de Dino Risi, en la que un joven se encarga de acompañar a un ex militar ciego y temperamental, y que recorre de su mano todos los pasos del clásico relato de iniciación. Con Vittorio Gassman, Alessandro Momo, Agostina Belli, Moira Orfei y Franco Ricci. Pese a su presupuesto millonario, la remake con Al Pacino no pudo opacar el recuerdo de este film y del trabajo antológico de Gassman. La copia que conserva la Filmoteca ha virado al rojo pero está completa, a diferencia de la versión estrenada en su momento, que fue cortada por el Ente de Calificación.

A las 16, en el Museo Histórico Sarmiento, Juramento 2180. Gratis.

ARTE

Moderno y metamoderno Esta ambiciosa exposición, que se despliega en cuatro grandes salas, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. A través de una selección de 300 obras creadas durante los últimos 100 años, la exposición ofrece un recorrido por los movimientos del arte moderno y contemporáneo argentino bajo una mirada plural y federal.

De lunes a viernes, de 11 a 19 (martes cerrado), sábados, domingos y feriados hasta las 20, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $500.

LUNES 24

CINE

Ciclo Glauber Rocha Lumiton presenta una programación dedicada al cineasta, escritor y político brasileño nacido en Bahía, reconocido como una figura clave en el movimiento del Cinema Novo, movimiento cinematográfico vanguardista surgido en la década de 1950. Dentro de las inquietudes aparecía la construcción de una identidad visual relacionada con la idiosincrasia, lo que implicaba dar protagonismo a las historias, las personas, las problemáticas y contradicciones de los pueblos latinoamericanos. En esta oportunidad se comparten clásicos como Barravento, Dios y el diablo en la tierra del sol y Tierra en trance, entre otros.

Hasta el 1 de julio, disponible a través de Lumiton.ar

Las ocho montañas Basada en el libro del escritor italiano Paolo Cognetti de 2016, esta película de laos directores belgas Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch cuenta la historia de dos amigos que se conocen cuando son chicos y atravesarán años, veranos compartidos, reencuentros y desencuentros pero siempre uno como el reflejo del otro.

A las 15.10, 18.30 y 20.30, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $4000.

ARTE

Copiado y prestado Esta es una selección de obras de 14 artistas que reflexionan críticamente sobre las dinámicas de copia, apropiación y citas en el arte contemporáneo. La exposición no solo exhibe la relevancia de estas prácticas en las artes visuales, sino que también las sitúa dentro de un marco más amplio de prácticas culturales y teóricas que cuestionan las nociones tradicionales de creación y autoría intelectual. En la era de la información y la tecnología la copia se transforma de un acto mecánico a una estrategia crítica que desafía las convenciones de autenticidad y originalidad. Artistas: Gabriel Baggio, Florencia Böhtlingk, Lucas Di Pascuale, Diego Figueroa, Elena Loson, Leticia Obeid, Gilda Picabea, Sofía Quirno, Lucía Reissig, Catalina Schliebener, Martín Sichetti, Leila Tschopp, Dani Umpi y Ivana Vollaro.

De lunes a viernes, de 14 a 19, en Galería Hache, Loyola 32. Gratis.

Juego de cajas Se encuentra inaugurada la muestra individual de María Simon. Dice el texto de Hugo Petruschansky: “Caja armada, caja vacía, caja en sí, donde poder esconder las peculiaridades de cada uno, los recuerdos, los tesoros, los conocimientos. Las cajas de María no se cierran, no esconden nada”.

De lunes a viernes, de 11 a 19, en Vasari, Esmeralda 1357. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Devenir Gustavo Bruno expone una serie de fotografías a color y blanco/negro que conforman una serie de manifestaciones urbanas cotidianas. Momentos banales cargados de fugacidad que revelan la presencia de una propia construcción visual, componiendo un catálogo personal. ¿Qué palabras llegaron hasta mí? En esos primeros segundos frente a la obra la primera palabra fue sorpresa. ¿Por qué? Porque en las fotos de Bruno hay una forma de mirar donde lo fotografiado irrumpe en su esencia material. Reconocer el objeto lleva unos segundos y al hacerlo se vive un sentimiento de sorpresa infantil, algo así como descubrir lo conocido en lo desconocido.

De lunes a viernes, de 10 a 19, y sábados hasta las 13, en la Alianza Francesa Sede Flores, Granaderos 61. Gratis.

MARTES 25

MÚSICA

Peria 3.0 + Autodefensa Alfredo Peria es uno de los referentes pioneros del dark wave, el post punk, el techno industrial y el synth pop. Fundador del dúo tecno Mimilocos a mediados de los años ‘80, grabó con Daniel Melero el álbum Trulepa. Allí Peria ejecutó con sintetizadores analógicos y cajas rítmicas las bases y canciones de un álbum de culto por ser el primer álbum tecno editado en Latinoamérica. Completa esta fecha del ciclo Visage la presencia de Autodefensa, un trío cold wave surgido en 2021 post pandemia. Trajeron con ellos un revival de la música dark de fines de los ‘80, pero con una visión más contemporánea y sensible de ese estilo. Coparon las salas más under y no under de la escena actual ganándose su lugar e incluso abrieron conciertos para una de las bandas pioneras del género: Clan of Xymox.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 20.30. Entrada: $4500.

Ernesto Dmitruk Quinteto El grupo presenta las canciones de sus discos Cuatro corazones y Por la noche, más nuevas composiciones orientadas hacia el jazz y la fusión. Ernesto Dmitruk en guitarra y composición, Fernando Pugliese en piano, Carlos Madariaga en bajo, Mario Gusso en percusión y José Luis Colzani en batería. La agrupación viene desarrollando su actividad desde hace más de veinte años.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

ARTE

A través del espejo El teatro, la transformación, el paso del tiempo y, sobre todo, el proceso creativo y la consecuente huella que deja impresa en el cuerpo, son los temas que atraviesan la muestra de Germán Romani. Una cámara subjetiva muestra lo que ve cada uno de los actores y actrices retratados frente al espejo, antes de salir a escena e inmediatamente después de representar su personaje. En ese instante de intimidad en el que se encuentra a solas consigo mismo.

De martes a domingo, de 14 a 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

CINE

Repulsión Clásico absoluto y recordado por la actuación de Catherine Deneve, el primer film de Roman Polanski fuera de su Polonia natal se inició como un trabajo por encargo para una productora inglesa de clase B, y terminó como una de las obras más inquietantes del cine, una indagación de la locura donde todo queda dominado por una imaginaría perturbadora. Originalmente fue distribuida por la empresa SIFA, de Armando Bó, quien se la cambió a sus productores por un film propio. Debido a esa circunstancia, Isabel Sarli conservó esta copia nueva del film, que generosamente donó a la Filmoteca Buenos Aires.

A las 20.50, en el Cine Multiplex, Vuelta de Obligado y Mendoza. Entrada: desde $1400.

Los cuatro cocos En la inauguración del ciclo Decálogo marxista que presenta la sala Leopoldo Lugones, dedicado al cine de los Hermanos Marx y que se extenderá hasta el 16 de julio, se exhibe su primera película, The Cocoanuts, dirigida en 1929 por Robert Florey y Joseph Santley. En ella, Groucho interpreta al director de un hotel en Florida que atraviesa dificultades económicas. Debido a una inminente quiebra, se procede a la subasta del hotel por parcelas, pero la cosa se complica con el robo de un valioso collar.

A las 15 y a las 21, en la sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $3000

MIÉRCOLES 26

ARTE

Popvera Últimos días para visitar la muestra de Teresa Giarcovich, curada por Carla Barbero, quien escribe: “En tiempos en los cuales la mayor parte de las conversaciones tratan de dinero, ya sea por su escasez o el cruel mandato libertario, la quimera constructiva del hacer con “lo que hay” se presenta con todo el historial de la cultura argentina. Aquí y ahora son bolsas para hacer compras, bolsas vacías. Esa desnudez viste nuestros avatares con una excentricidad hecha de mampostería fake. Mirar lo cotidiano con extrañeza y performatizar los materiales desprestigiados son acciones que se vuelven a reafirmar en la actualidad”.

De miércoles a domingo, de 14 a 19, en Piedras Galería, Perú 1065. Gratis.

ETCÉTERA

Los libros en Sábat Cristina Santa Cruz, la curadora de la exhibición Hermenegildo Sábat: Maestro del retrato, realizará un recorrido por la muestra que se presenta en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Titulado Los libros en Sábat, se centra en sus libros y en la relación del artista con Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, María Elena Walsh y Gabriel García Márquez.

A las 16, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

TEATRO

Personas, lugares y cosas Sigue en cartel la obra de Duncan Macmillan, con Florencia Otero y dirigida por Julio Panno. Se destaca no sólo por su ingeniosa narrativa, sino también por su innovadora puesta en escena y su capacidad para sumergir al espectador en un mundo de emociones crudas y estremecedoras. Emma es una actriz que estaba pasando el mejor momento de su vida. Ahora está en rehabilitación. Su primer paso es admitir que tiene un problema. Pero el problema no está en Emma, está en todo lo demás. Ella necesita decir la verdad. Pero es lo suficientemente inteligente como para saber que eso no existe. Cuando la intoxicación se siente como la única forma de sobrevivir en el mundo moderno, ¿cómo es posible recuperarse?

A las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: desde $4000.

MÚSICA

Timbre + Horóscopo Aldana Mighetto & Horóscopo Húngaro se presentarán juntos por primera vez para interpretar canciones del álbum 911. También se subirán al escenario los Timbre 18, quienes continúan presentando su EP Azul naranja.

A las 20, en el Club Cultural Matienzo, Avenida Juan B. Justo 2959. Entrada: desde $3000.

Derecho Viejo Dentro de su repertorio, este quinteto recrea temas de grandes autores de nuestra música popular con arreglos propios y reversiones dando de esta manera, un aire fresco a los temas clásicos, y tratando, de dar a su vez, un sonido moderno sin dejar de lado las características propias del estilo. Cantan Adrián Batista y Antonella Ferri.

A las 21.30, en el Teatro Ñaca, Julián Álvarez 924. Entrada: $4000.

CINE

Alemania Sigue en cartel el elogiado debut como directora de la argentina María Zanetti, realizado con coproducción española. Estrenado en San Sebastián, tuvo un importante recorrido en festivales: pasó por Ceará, tuvo una mención especial en Punta del Este y fue premiado en Mar del Plata. Protagoniza Maite Aguilar, junto a María Ucedo, Walter Jakob, Vicky Peña y Andy Pruss.

A las 16.30, en el Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

JUEVES 27

TEATRO

40 segundos de diámetro Se estrena la obra de Víctor Chacón con Javier Medina, Miguel Ángel Vigna, Ignacio Pozzi. Tres amigos acampan una noche en una isla diminuta del caribe. No hay nadie, y no hay manera de volver al continente. Lo que sí hay, son miles de ratas tamaño perro chiquito que los rodean. Tratan de descansar, dormitan y recuerdan anécdotas pasadas. ¿Es el destino el que los llevó a estar a merced de los roedores sin posibilidad de ayuda? ¿O es un plan premeditado?. Una carpa, tres amigos, miles de ratas, y faltan todavía 10 horas para que amanezca. Chacón muestra su marca personal tanto en el texto como en la dirección.

A las 21, en Animal Teatro, Castro 561. Entrada: $7500.

MÚSICA

Nico Sorín sinfónico El compositor argentino continúa en constante movimiento musical, después de la experiencia de su homenaje al gran Astor Piazzolla en Piazzolla electrónico. Aquí se adentra a un nuevo viaje, apostando a homenajear a los grandes maestros de la música, de Bach a Stravinsky y de Mozart a Strauss, el proyecto interviene estas obras maestras que han perdurado en el tiempo; Para ello, cuenta con una tremenda banda acompañada por una orquesta de cuerdas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $8000.

Muñiz + Nuñez Hace un siglo en Harlem los grandes pianistas y compositores del ragtime y la música negra sincopada evolucionaron hacia la novedad del jazz. Los bailes y fiestas fueron el escenario ideal para desarrollar esta música, dónde la improvisación era protagonista. Con canciones originales y de Fats Waller y Hoagy Carmichael, entre otros, Mel Muñiz y Rodrigo Nuñez invitan a una noche íntima con melodías y ritmos que llegan directo al cuerpo.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Canción de cine argentino Este espectáculo propone un recorrido musical por las películas más recordadas de la cinematografía nacional a través de anécdotas e historias de los grandes artistas. Con dirección de Carlo Argento y Emiliano Samar, está protagonizado por Francisco Pesqueira en canto e interpretación y cuenta con Ramiro Pettina hilvanando partituras y fotogramas.

A las 19, en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: $7000.

Aquí, allá y en todas partes El Laboratorio de Investigación y Producción Musical presenta un ciclo en el que intervendrán cuarenta compositores, celebrando sus cuarenta años. Es un programa de cinco conciertos dedicados a la música acusmática, electroacústica y mixta, con curaduría de Jorge Sad Levi en colaboración con Javier Leichman. Esta noche en la Capilla se podrán escuchar obras de Ricardo Mandolini, Alejandro Viñao, Carmelo Saitta, Agustina Crespo, Pablo Cetta, Marcela Perrone, Julio Viera, Mario Davidovsky, interpretadas por Juliana Moreno en flauta, Natalia Cappa en voz y Marcelo González en clarinete.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ETCÉTERA

Manuela Rasjido Con la intervención musical del grupo de percusión Tambor Fantasma, la artista nacida en los Valles Calchaquíes presenta su desfile Arte para usar, que lleva el subtítulo “El mundo del arte vestido por la artista”.

A las 19, en ArtHaus, Bartolomé Mitre 434. Gratis.



VIERNES 28

TEATRO

El David marrón David se enamora de Juan en la tetera de un museo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre esculturas europeas, obras de arte argentino y mingitorios, se miran, se besan, se prometen matrimonio. David, el de Miguel Ángel, tan gélido él, es primero testigo involuntario de ese amor, para luego ser, por qué no, su verdugo. La obra cuenta las vicisitudes y el trágico desenlace de un extraño triángulo amoroso interracial –el de Juan, el rubio; David, el marrón y David, el de mármol–, mientras cuestiona las nociones de belleza, pureza históricamente otorgadas a la blanquitud. Dirección: Laura Fernández. Actuación: David Gudiño.

A las 21.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $9000.

Frank & Mia Mariana Povarché y Francisco Moreno llevan a escena una relación que atraviesa la vida de dos personajes desde su infancia hasta sus últimos días. Frank y Mia, juntos a la distancia, transitarán alegrías, tristezas y tragedias descubriendo el amor en todos sus maravillosos matices.

A las 20.30, en el Museo Xul Solar, Laprida 1212. Entrada: $6000.

MÚSICA

Santi Celli Se presenta en vivo el músico y compositor argentino, ex Salvapantallas. El dúo integrado con Zoe Gotusso desde 2016 había logrado instalarse indiscutiblemente dentro de la nueva escena musical argentina y acababa de lanzar SMS cuando, en agosto de 2019, decidió anunciar su separación con una extensa gira de despedida por Argentina, Chile y Uruguay a la que llamaron Hasta luego. Celli dio a conocer su proyecto solista con su primer single, "Sincero", una semana después de su último show con Salvapantallas, en noviembre de 2019.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $6000.

CINE

Viernes de ciencia ficción Como cierre de este ciclo que se realizó durante este mes en el Recoleta, se exhibe Batalla más allá de las galaxias (1980), una producción de Roger Corman, que por entonces estaba desesperado por sumarse a la moda iniciada en 1977 por La guerra de las galaxias. Decidió tomar Los siete samurais (o Los siete magníficos, que es su remake) y llevarlas al mundo de las naves espaciales y los rayos láser. Este delirio lleno de aventuras y humor sería el inicio de la carrera del director Murakami, el de Cuando sopla el viento, y la del guionista John Sayles, renonocido luego como un gran director del cine independiente norteamericano.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ETCÉTERA

Charla sobre Humor En el marco de la muestra Nada se pierde, organizada por el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, cinco grandes dibujantes de distintas generaciones dialogan sobre la experiencia de dibujar y publicar en la revista Humor, última gran publicación de humor gráfico argentina durante dos contextos bien diferentes: bajo el régimen militar y a partir de la restauración democrática. Patricia Breccia, María Alcobre, Sergio Langer, Jorge Meiji, Diego Parés y Tomás Sanz conversan sobre la publicación creada por Andrés Cascioli en 1978. Coordina: Mara Burkart.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

SÁBADO 29

ARTE

Aunque lejos aúlle El viaje continúa siendo importante en la vida artística de Alberto y Ester Pilone. Adelanta el texto de Sebastián Vidal Mackinson: “La operación de volver a reunir intersticios de sus miradas en una muestra asume el reto de propiciar que esta itinerancia continúe. En este punto de convergencia, la mano se hacía presente como herramienta para la configuración de imágenes, como modeladora de formas. Es la mano que moldea el cemento, que esparce óleo en el lienzo, que toma al lápiz en el dibujo la que vehiculiza ese trecho entre ella y las miradas que configura un viaje fácticamente corto, quizás inexistente”. Hasta el 10 de agosto.

De martes a domingo, de 13 a 18, en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

Espejos de México Poniendo el foco en la obra de gran formato, cinco artistas contemporáneos ofrecen una experiencia espacial y sensorial única. Julieta Aranda presenta una videoinstalación que gravita en torno al complejo vínculo entre humanidad, tierra y tecnología; Damián Ortega reflexiona sobre la deconstrucción de los objetos y procesos industriales a través de una obra icónica; Rafael Lozano-Hemmer invita a la participación con una instalación centrada en voz y luz; y Abraham Cruzvillegas expone obras performativas que desmontan objetos y procesos cotidianos con astucia y humor, mientras Francis Alÿs nos recuerda aquella acción multitudinaria que realizó en las afueras de Lima, Perú.

Miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $600.

TEATRO

El fondo de la escena Luego de escribir y dirigir Matar el pensamiento y Volverte a ver, Federico Olivera presenta su tercer trabajo donde aborda el problema de la identidad y el relato familiar, indagando las imposiciones estigmatizantes que pueden eclipsar las aspiraciones personales y, al mismo tiempo, despertar el impulso de rebelión. Con Fernanda Bercovich, Fiorella Cominetti, Lautaro Murua, Catalina Piotti y Santiago Zapata.

A las 19, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $7000.

La desobediencia de Marte Escrita por Juan Villoro y dirigida por Marcelo Lombardero, se estrena el espectáculo con Osmar Núñez y Lautaro Delgado Tymruk. Ciertas rivalidades son extraordinariamente productivas. Johannes Kepler y Tycho Brahe se necesitaban y temían. Movidos por la admiración y la desconfianza, se reunieron en 1600 en el castillo de Benatek, Bohemia, para descifrar las órbitas de los planetas. Kepler era científico teórico; Brahe, científico empírico. El segundo conocía el curso de las estrellas mejor que nadie, pero sólo el primero podía interpretarlas. Si uno prevalecía, el otro sería olvidado. Para llegar a la ecuación definitiva era necesario sortear recelos, envidias y amenazas.

A las 21, en el Teatro Payró, San Martín 766. Entrada: $8000.

ETCÉTERA

Consensos del Nunca Más Se realizará un debate con Gabriela Alegre, representante del Directorio de Organismos de DDHH Espacio Memoria-Ex ESMA y del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, la periodista y sobreviviente del CCD-ESMA Miriam Lewin y el juez federal Daniel Rafecas.

A las 19.30, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte 6745. Gratis.





