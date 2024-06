La jueza María Servini no puede esconder su disconformidad con las fuerzas de seguridad: las acusó de haberle llevado información incompleta en la causa en la que hubo 33 personas detenidas -- de las aún quedan cinco en penales federales-- por haber estado en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado discutía la ley Bases. Servini --la jueza más experimentada de los tribunales de Comodoro Py-- se corrió de la versión de la Casa Rosada y del fiscal Carlos Stornelli que caracteriza la protesta como un alzamiento contra los poderes constitucionales. "Si pensara que hubo un intento de golpe de Estado no habría actuado como actué”, dijo la magistrada que el martes ordenó la liberación de once detenidos.

Servini no dedicó ni un halago al operativo que implementaron el 12 de junio las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Creo que las fuerzas policiales tienen falta de entrenamiento y de conocimiento”, sostuvo y agregó que la Prefectura Naval Argentina --la que gaseó a los diputados de Unión por la Patria (UxP)-- “no está acostumbrada a tener problemas en la calle”. “Yo querría saber cuántas veces han salido a la calle en casos de disturbios”, señaló.

Servini se corrió de las acusaciones de golpismo o de terrorismo que hizo la Casa Rosada. "Cada uno evalúa la situación como mejor le conviene o cómo la ve", deslizó en una entrevista con El Destape Radio. Además, se refirió al procedimiento policial con el cual fueron trasladados los detenidos al juzgado. “En 45 años de Justicia, nunca un detenido me llegó con un celular. Eso demuestra lo mal que actuó la Policía, lo mal que trabaja esta gente”, aseguró.

La jueza se refirió a la represión con gas pimienta sufrida por los diputados de Unión por la Patria. “Me llama mucho la atención cuando le tiran el gas en los ojos a los diputados”, afirmó. Los legisladores radicaron una denuncia por el ataque de la Prefectura, responsabilizando directamente a Bullrich, que deberá ser analizada por el juez Ariel Lijo.

Servini también mencionó el incendio del auto del medio Cadena 3 durante la manifestación en el Congreso. "Hasta el día de hoy no está esclarecido", planteó y sostuvo que "la Policía le dio intervención con dos detenidos a un juez de instrucción que los liberó y yo no sé si eran los que dieron vuelta el auto o los que después sacaron los cables del auto".

En relación a los cinco manifestantes que aún continúan privados de su libertad, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N°1 añadió que “van a seguir en esta condición hasta que se expida la Cámara”. El tema está a análisis de la Sala II del tribunal de apelaciones de Comodoro Py.

Servini, además, defendió el procedimiento judicial llevado adelante con los detenidos. “No fue excesivo porque en ese momento no tenía elementos que pudieran probar que tenían que salir en libertad. Por eso se demoró”. De los 33 detenidos iniciales, 28 están en libertad y con falta de mérito. Aún continúan en prisión Facundo Ezequiel Gómez, Patricia Calarco Arredondo, Roberto María de la Cruz Gómez, Cristian Fernando Valiente y David Sica.