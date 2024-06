Tras el relanzamiento del Pacto de Mayo en Rosario, el diputado nacional por Santa Fe del bloque Hacemos Coalición Federal Esteban Paulón aseguró que el Pacto de Julio "va camino al fracaso" porque "es insistir dos veces con lo mismo" y que "quedó claro" que no hubo consenso para firmarlo la primera vez.

"Es mentira que el Presidente no lo puso a consideración porque esperaba la Ley Bases, no lo puso a consideración porque no se lo votaba nadie. Iba a quedar en evidencia una debilidad política muy fuerte", analizó Paulón en la 750.



El legisador santafesino también habló de la Ley Bases, que cuenta con aprobación general de ambas Cámaras y deberá volver a Diputados, de acuerdo lo dispone la agenda parlamentaria.



Paulón adelantó que su voto en lo que respecta a las privatizaciones respetará la redacción del Senado de la Nación y sostuvo que sus compañeras de bloque Hacemos Coalición Federal Mónica Fein y Natalia de la Sota -que también votaron negativamente contra la desnacionalización de activos estatales en abril- lo harán en igual sentido en esta oportunidad.

"Modificar lo que se acordó en el Senado, cuando hubo votos de senadores a cambio de que se sacaran de la lista a algunas empresas estratégicas, sería muy complejo para la relación de confianza hacia adelante que tiene el Gobierno con el Congreso", reflexionó el diputado, en Toma y daca, y sugirió que la caída de los bonos y acciones argentinos en Wall Street de los últimos días es resultado de la inhabilidad del Ejecutivo para inspirar confianza. "Yo no votaría nada de las privitaciones", remató Paulón.

En esa línea, el diputado santafesino consideró que el oficialismo "va a forzar el reglamento" del Congreso e insistirá con la restitución del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales a pesar de la negativa del Senado. "Habrá que ver si es legal o no y qué dice la Corte", evaluó y pronosticó un alineamiento de algunos legisladores a las expectativas de los gobernadores de sus provincias ante "el apretón" que aplicó Milei a los recursos coparticipables.

"Hay una idea de 'agarremos ahora lo que hay y vemos el año que viene', muy de Argentina, del cortísimo plazo. Lamentablemente, se perdió la opotunidad -ya que discutimos una ley que está reformando tantos aspectos de la vida cotidiana de nuestro país- de debatir en serio sobre federalismo fiscal", concluyó.

El oficialismo buscará lograr el dictamen en la Cámara de Diputados para el tratamiento del paquete fiscal y la Ley Bases el próximo martes. De conseguirlo, el jueves 27 de junio sería el día que se lleve a cabo la sesión.