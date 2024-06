Desde Berlín

Como ocurrió en Madrid, a Milei en Alemania los argentinos residentes no lo recibieron del todo bien. Un festival artístico en Hamburgo y otro simultáneo en Berlín dejaron claro en la tarde del sábado que el presidente "no es bienvenido” y que hay grupos que rechazan su visita al país de la tercera economía mundial. Organizadores de la movida incluso confirmaron a Página/12 que también viajaron habitantes de otras ciudades y que hubo participantes de distintos países de América Latina, además de algunos alemanes que se acercaron a acompañar. “Fue un llamado de atención al avance de la ultraderecha en nuestra región y el mundo”, expresaron desde Piratas del Sur, la peña argentina que sigue al St. Pauli, equipo (campeón) de la ciudad portuaria que levanta las banderas del antifascismo y la no discriminación.

Los festivales “por la democracia” no fueron movidas aisladas sino el fin de lo que un grupo de organizaciones dio en llamar “Mes Anti Milei”. Una serie de actividades que arrancaron el 25 de mayo y que incluyeron charlas, proyecciones y manifestaciones para intentar persuadir al Canciller Scholz para que no reciba a Milei. Ese objetivo no se logró, pero expresó un sentimiento compartido entre varias agrupaciones, que hace unas semanas, en diálogo con este diario, habían dicho que las actitudes del presidente "están dejando a la Argentina en una situación crítica a nivel internacional, con una imagen en decadencia en el mundo".

Según los organizadores, en ambas ciudades por los festivales circularon cerca de 200 personas, más o menos el número que se viene juntando cuando hay manifestaciones por temas de Argentina en la Embajada en la capital alemana. Y es que en el último tiempo la red anti Milei se expandió: cuando La Liberta Avanza anunció el DNU 70, en diciembre, en Berlín se conformó un grupo llamado Asamblea en Solidaridad con Argentina con el objetivo de "visibilizar en Europa lo que pasa en Argentina". Hoy, a seis meses de ese inicio, el colectivo ya tiene núcleos con base en Barcelona, Madrid, Málaga, París, Toulouse, Lisboa y Londres "para coordinar acciones en toda Europa y generar mayor impacto".

Sobre las acciones de este sábado, integrantes de ese espacio dijeron a este diario que quisieron expresa su repudio "a las políticas económicas empobrecedoras de Javier Milei, como la Ley de Bases y sus gravísimas consecuencias". También exponer "el aumento de crímenes de odio, como el lesbicidio de Barracas, que creemos son fomentados por los discursos de odio del presidente" y denunciar "la brutal represión que está sufriendo el pueblo argentino por manifestarse".

Este domingo, mientras se encuentren Scholz y Milei con sus comitivas, una nueva acción tendrá lugar en las puertas de la Cancillería, sede de la reunión. Está convocada por varias agrupaciones, entre ellas H.I.J.O.S Deustschland, bajo modalidad de escrache. "Ningún premio para la ultra derecha, ningún premio para Milei", reza la consigna. Con esa acción matutina (empieza a las 11.30) se cerrará la larga lista de actividades con las que los colectivos intentaron reflejar que "la Argentina es un laboratorio de los sucesos que genera la extrema derecha a nivel global" y la figura del presidente "una representación exacerbada de otros populismos de derecha en el mundo".