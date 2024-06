El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó este domingo acuerdos con la oposición dialoguista por la Ley Bases en la Cámara de Senadores y anticipó que el Gobierno de Javier Milei insistirá con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales y con las privatizaciones.

Según explicó este domingo en una entrevista radial, el oficialismo intentará mantener Ganancias y Bienes Personales porque lo considera "un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales”.

“Son recursos de mucha importancia para las arcas provinciales”, dijo el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

En la entrevista Francos también aseguró que al Gobierno "le pareció bien" el cambio implementado en el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI), pero no las modificaciones incluidas en el capítulo de privatizaciones.

En ese sentido, desmintió al senador nacional de la UCR Pablo Blanco, quien planteó que existió un "acuerdo" en la Cámara alta para eliminar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de la lista de empresas que el Poder Ejecutivo quiere privatizar.

“No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo”, señaló.



“Eso no quiere decir que haya habido una acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos”, aclaró, y agregó: “En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida”.

“Es una política del Gobierno disminuir el tamaño y la participación del Estado en las empresas públicas. Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que hoy son públicas y que creemos que lo que hacen es generar déficit al Estado nacional, que está para otra cosa y no para manejar empresas”, reiteró en la previa al llamado a comisiones para dar tratamiento al proyecto el próximo jueves.