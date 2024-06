La búsqueda de Loan Danilo Peña atravesó varias etapas, hipótesis y giros desde que se denunció la desaparición, el 13 de junio. Si bien en un principio todo apuntaba a que el menor de 5 años se había perdido en una zona pantanosa de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, casi al límite con Entre Ríos, ahora la causa está al borde de cambiar la calificación penal para investigar el secuestro. De las dudas iniciales a los allanamientos, pruebas y detenciones, cómo avanzó la investigación día por día y la versión de que podría ser víctima de una red de trata.

La desaparición de Loan Peña

El recorrido por la desaparición de Loan comenzó el 13 de junio al mediodía, cuando el menor, junto a su padre, José Peña, llegó a la casa de la abuela, Catalina. Del almuerzo también participapó su tío, Bernardino Antonio Benítez, y una pareja amiga, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Después de comer, cerca de las 14, Loan, junto Benítez, Ramírez y Millapi y sus primos, salió rumbo a un naranjo a pocos kilómetros de la casa de la abuela. Allí es donde según indicaron los mayores Loan fue visto por última vez. Todos volvieron a la casa y aseguraron que, según su hipótesis, quizás Loan había regresado por su cuenta.

Por eso, ya el 14 de julio comenzó a circular la noticia y a intensificarse la búsqueda de Loan en la zona de la casa de la abuela, una zona agreste y pantanosa. Esa tarde, hallaron una zapatilla de Loan a 3 kilómetros de la vivienda. En paralelo, Benítez, Ramírez y Millapi, fueron imputados por el delito de abandono de personas. Cuatro días más tarde, el 18 de julio, quedaron detenidos con prisión preventiva.

Ese mismo día circularon las primeras declaraciones de la familia: indicaron que “había alguien en el monte y se lo agarró”. "Alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado", dijo María Noguera, la madre de Loan, que agregó: "No hay que confiar más en nadie”.

El padre, José, resaltó: “Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso? No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

El alerta por Loan y los rastrillajes

Con el pasar de las horas, el rastrillaje por la zona se fue intensificando. Allí comenzaron a aparecer los primeros indicios que reforzaban la hipótesis de que Loan se había perdido.

Así, el sábado 15 encontraron lo que se cree que era una zapatilla de Loan y, cerca, una huella en el barro.

El lunes 17 los equipos de rescate también habrían hallado materia fecal y vómito.

El martes 18 se informa de una recompensa de 5 millones de pesos a quienes puedan aportar datos de Loan.

El miércoles 19, en una de las viviendas allanadas - una casa semi abandonada y en mal estado -, se encontró una zapatilla sobre una heladera. Ahora, la Justicia busca dilucidar si se trató de "evidencia plantada".

Caso Loan, de la pérdida a un posible secuestro

El 18 de junio, en el quinto día de búsqueda, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para los tres imputados por negligencia en su cuidado. Al mismo tiempo, comenzó a circular la foto del último almuerzo que compartió Loan antes de desaparecer. En la imagen, tomada por su abuela, están Benítez, Ramírez y Millapi, quienes luego resultaron detenidos.

Las sospechas por un posible secuestro se acrecentaron mientras el niño permanecía desaparecido casi una semana y sin rastros en los masivos rastrillajes. El 20 de junio, siete días después de que Loan fuera visto por última vez, se retomó la hipótesis del secuestro, luego de que un testigo de la localidad entrerriana de Ibicuy declaró haber visto a la criatura en la parrilla en la que trabaja.



Al día siguiente, viernes 21, Millapi declaró ante la justicia. Su abogado, Jorge Monti –quien también defiende a su pareja y al tío de Loan, Antonio Benítez– dijo que su defendida “explicó desde el primer momento que llegó a la casa de la abuela hasta que se retiró”. “El almuerzo, la salida de excursión al naranjal. Y finaliza diciendo la participación de ella con horario con detalle en toda la búsqueda”, remarcó.

Sin embargo, horas más tarde, la justicia tomó una nueva decisión y fueron detenidas tres personas más: María Victoria Caillava, una amiga de la abuela de Loan y directora de Producción de la comuna de 9 Julio; su esposo, el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez, y el comisario del pueblo, Walter Maciel, encargado de la búsqueda del niño, investigado por el supuesto desvío de la investigación.

Las detenciones se produjeron después de que uno de los perros de la Policía detectara rastros de Loan en dos de los tres vehículos peritados que pertenecían al matrimonio.

Los últimos movimientos de la causa

Este sábado 22 la justicia realizó un allanamiento en la vivienda de la ahora exempleada municipal, Millapi, con el fin de encontrar alguna pista sobre el caso del niño de cinco años, desaparecido hace nueve días. Se realizaron excavaciones en el jardín y se registró exhaustivamente el interior de la casa, de donde se llevaron diversos elementos.

El domingo 23 los movimientos se trasladaron a Chaco. Alí, la Justicia Federal de Goya dispuso allanar dos viviendas en Resistencia donde se encontró un arma, cargadores y cartuchos, además de un DVR con las cámaras de seguridad del edificio, celulares y huellas que deberán ser comparadas. Uno de los departamentos es del exprefecto Pérez, el otro de su exesposa de Pérez.

Finalmente, estas últimas horas trascendió la noticia de que Pérez intentó suicidarse en la comisaría donde permanece detenido y solicitó declarar a cambio de un juicio abreviado. De parte de la familia, se informó la incorporación del abogado Fernando Burlando a la defensa. Para el abogado mediático “se perdió mucho tiempo” en torno al caso.

Los próximos pasos

De cara al futuro, este lunes 24 ya comenzó a trascender en medios locales y nacionales que podría haber un cambio en la calificación penal de la causa, que podría ser investigada por sustracción de menores, un delito federal.

En tanto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que es “muy probable” que el chico “ya no se encuentre en la zona” y dijo que la investigación dio un giro en las últimas horas al afirmar que se debe hablar de "una posible causa de trata". “Vamos a poner todo el peso de la ley para aquellos que estén involucrados, no importa el cargo. El que tiene una responsabilidad tiene que pagar, sea comisario, juez, político. Tenemos que caerle con todo el peso de la ley”, resaltó.



Además, este martes 25 podría declarar Daniel Ramírez, uno de quienes participaron del almuerzo y el único que todavía no declaró. Finalmente, se informó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará el mismo martes a Paraguay para avanzar en la búsqueda de Loan.