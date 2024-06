En el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio de la localidad correntina de 9 de Julio, después de un almuerzo en la casa de su abuela, hay varias personas involucradas.



Loan fue visto por última vez el 13 de junio en un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Internas familiares, funcionarios oscuros, versiones cruzadas, sospechas policiales y seis imputados.

Están "acusados de trata de personas, pero cada uno en sus distintas funciones y responsabilidades", dijo este lunes el juez del caso, Darío Ortíz. Asimismo, en la familia del niño, varios de sus integrantes participaron del almuerzo donde fue visto Loan por última vez, y mantienen distintas posiciones respecto de qué pasó con el niño.

A continuación, un perfil de cada uno de ellos.



Bernardino Antonio Benítez, detenido

Benítez es el tío de Loan y uno de los primeros 3 detenidos que tuvo la causa, acusado en una primera instancia de abandono de persona. Fue una de las personas que participó del almuerzo en la casa de la abuela del pequeño y de supuesta posterior salida "a recolectar naranjas" en la que desapareció Loan.

Según declaró el viernes ante los fiscales, ese día luego de almorzar fue hasta el naranjo del monte para ir a recolectar frutas. Diez minutos después, de acuerdo con su relato, llegaron hasta el lugar Daniel “Fierrito” Ramírez junto a su mujer Mónica Millapi, acompañados de todo el resto de los chicos.

Cuando se disponía a emprender el regreso, una de las nenas, Nicole, se le acercó para decirle que Loan no estaba. En ese momento, dijo Benítez, volvió hasta el naranjo, constató la ausencia de su sobrino y llamó a Laudelina, su mujer, para preguntarle si Loan estaba en la casa.



Benítez se dedica al trabajo rural de la zona. Tiene antecedentes penales por robo de ganado.

Daniel “Fierrito” Ramírez, detenido

Ramírez, otro de los tres detenidos en primera instancia por abandono de persona, trabaja para una empresa energética y es amigo de Antonio Benítez. El día de la desaparición estuvo en el almuerzo familiar junto a su mujer, Mónica Millapi, y sus hijos, con quienes participó de la salida a recolectar naranjas.

Según relató su esposa, cuando estaban en el campo, Ramírez en un momento se distrajo por un llamado que recibió, en el que le informaron sobre el estado de salud de un hermano que está en grave estado en Goya. Fue en ese momento que se constató la ausencia de Loan.



Mónica Millapi, detenida

Millapi, la tercer detenida en primera instancia por abandono de persona, es ama de casa y vive junto a Ramírez, su marido, en una casa del barrio 30 Viviendas, en Corrientes.

Según declaró el viernes, en la salida a buscar naranjas que realizaron luego del almuerzo, su marido recibió la llamada de un familiar y ella se apartó del grupo para acompañarlo y esperar noticias.

En su declaración, dijo que "no tiene nada que ocultar" y que por ese motivo quiso declarar frente a los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo.

María Victoria Caillava, detenida

Caillava, detenida este viernes junto a su marido Carlos Pérez y el excomisario Walter Adrián Maciel, era funcionaria del Municipio de 9 de Julio, donde trabajaba como Directora de Producción. También se desempeñaba como secretaria de la escuela secundaria del pueblo. Este sábado, tras conocerse su detención, fue despedida por el intendente, Hugo Sebastián Ynsaurralde.

Caillava participó junto a su marido del almuerzo de la abuela de Loan, ya que eran amigas, pero no de la salida a recolectar naranjas.

La exfuncionaria municipal fue la primera que hizo la denuncia de que el nene estaba desaparecido. “Me llamó mucho la atención que vayan a buscar frutas al monte. En la casa de Catalina hay frutales de mandarina, naranja, pomelo. O sea, me llama mucho la atención que se vayan como 600 metros en un monte a buscar mandarinas con los chicos”, había dicho en diálogo con TN.



La mujer fue implicada en el caso el pasado viernes, debido a que los perros hallaron rastros odoríferos de Loan en dos de sus vehículos, tras lo cual se ordenó su detención y la de su pareja. Instantes antes de ser apresados, Caillava dijo: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”.

Según una de las líneas de investigación que se analiza, Caillava y su pareja se habrían llevado a Loan con el objetivo de venderlo.



Carlos Pérez, detenido

Pérez es un capitán de navío retirado y es otro de los detenidos de la causa. Según la investigación, era la primera vez que su mujer lo llevaba a la casa de la abuela de Loan.

“No tuvimos nada que ver. Todo lo contrario (...) Yo estuve todo el tiempo sentado en la mesa, imposibilitado de salir de ese lugar porque era muy ajustado. Es una casa muy precaria, de adobe... Tenía de un lado a mi esposa y del otro al padre del niño, o sea que para salir tendría que haber desplazado a alguno de los dos”, sostuvo en una entrevista antes de su detención.

La pareja había ido al lugar del hecho a bordo de una Ford Ranger blanca. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, con ese vehículo habrían sacado a Loan de la zona donde desapareció. Luego, habrían encarado un un segundo traslado, a bordo de un Ford Ka, rumbo a Corrientes, con la autorización del comisario Maciel. "El Ford Ka habría sido visto pasar el peaje Riachuelo hacia la ciudad de Corrientes la misma tarde de la desaparición”, comentaron fuentes judiciales.

Walter Adrián Maciel, detenido

Maciel, detenido el mismo día que Caillava y Pérez, era comisario de 9 de Julio y es quien estuvo a cargo de la investigación policial por la desaparición del niño desde el primer momento.

Los fiscales lo señalaron ya que creen que es quien dejó salir del perímetro de búsqueda a Pérez y Caillava rumbo a Corrientes con la excusa de un turno médico.

El intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, ya había apuntado contra el trabajo policial en una charla con medios y vecinos cuando el caso explotó.

Catalina Peña, abuela de Loan

Es la abuela paterna de Loan, en cuya casa de realizó el almuerzo previo a la desaparición del niño, un evento que organizó por el día de San Antonio. Vive en el paraje Algarrobal, a unos 8 kilómetros de la localidad de 9 de Julio, a 150 km al sur de la capital provincial.

Loan no solía ir a su casa. “Es un chico que nunca venía a mi casa y el papá me dijo que quería venir. Entonces le pedí que lo traiga y justo vino a caer esta desgracia”, contó a Crónica.

En un primer momento desconfió de su yerno, Antonio Benítez, quien está casado con una de sus hijas, Laudelina. “Es un tipo mano larga. Tanto pasé vergüenza con él, porque estuvo preso por robar unos terneritos. Entonces qué podes pensar de él. Mi hija es una zonza para meterse con un tipo irresponsable como ese”, dijo la mujer.

Camila Gómez, familiar



Gómez participó del último almuerzo antes de la desaparición de Loan. De hecho sale con una remera negra en la famosa foto en la que se los ve a todos comiendo, incluida una prima del nene (remera rosa, sentada al lado del niño).

Camila es la esposa de uno de los sobrinos del papá de Loan y había sido invitada por Catalina. La mujer fue una de las que salió rumbo a la excursión al naranjal, pero a mitad de camino se volvió junto a Laudelina, tía del menor desaparecido.

El foco en ella lo puso Jorge Monti, abogado de Ramírez y Millapi.

Laudelina Peña, tía de Loan

Es hija de Catalina y está en pareja con Benítez. Es quien sacó la foto del almuerzo grupal. Si bien no estuvo detenida, desde un primer momento quedó en la mira de la familia.

En una entrevista que dio días atrás dijo que escuchó en la radio de la Policía a un agente que informó que “el nene había aparecido en una tapera y que estaba muerto de miedo”.

De acuerdo con su versión, esa tarde su marido la llamó para avisarle que Loan se había vuelto a la casa de Catalina a buscar a su papá. “Yo le creo a mi marido, si él es el que me llama y me dice que Loan fue a buscar a su papá”, dijo en en una entrevista televisiva. “No tengo nada que esconder. Tengo mi verdad y es lo que pasó”, remarcó.

José Mariano Peña, papá de Loan

Peña fue quien llevó a su hijo a comer a la casa de su madre, en el paraje Algarrobo. Cuando se enteró de la desaparición, salió a buscar al nene.

"Es mentira que yo me quedé dormido después de comer. Siempre estuve despierto y escuchaba a los chicos jugando afuera de la casa. Siempre pensé que ahí estaba Loan", dijo el hombre sobre las versiones que circularon sobre su accionar ese día.

"Loan no tenía vínculo con casi nadie de ese almuerzo. Y al tío lo conocía, pero nada más, no había relación. Yo tampoco era su amigo, nunca tuve mucho contacto con él, tampoco me caía muy simpático", indicó.

Sin embargo, el tío de Loan tiene numerosas fotos con el niño en las redes sociales. "Es raro, me sorprende que tenga tantas fotos, como te digo, no había relación. No sé, no sé qué pensar. Yo sólo quiero a Loan otra vez conmigo. No puedo creer que no esté, menos que se lo hayan llevado", declaró.

María Noguera, mamá de Loan

Noguera, a diferencia de Peña, no estaba presente al momento del almuerzo. Ni bien se enteró de la desaparición de su hijo afirmó que “alguien se lo llevó”, descartando la hipótesis de que el ñiño se encuentre perdido.

"Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado", dijo la mujer.



Mariano Peña, hermano de Loan

Es el hermano mayor de Loan y quien en un primer momento les aconsejó a sus parientes que no hablen.

“Creímos que iba a aparecer, pero esto se agigantó, pasó una semana y no hay novedades, no sé qué decir. Los rastrillajes siguen, pero quizás es otra cosa”, había dicho. Según comentó, entre los parientes de Loan no hay enfrentamientos: "En la familia no hay ninguna pelea, está todo más que bien".