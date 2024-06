La periodista y conductora Cynthia García propuso repensar estrategias colectivas para "hacer frente al desánimo" producto de las políticas de ajuste que ha puesto en marcha el gobierno. "¿Quiénes somos los que no votamos a Javier Milei? ¿Qué queremos? ¿A qué nos resistimos?", se preguntó, al tiempo que pidió "no naturalizar la crueldad".

En su editorial de la 750, planteó: "Mucho se habla de los que votaron a Milei pero, ¿quiénes somos los que no lo votamos? ¿Qué queremos, a qué nos resistimos? ¿Cómo ocupamos las calles, con qué estrategias, cuándo? ¿Qué pasa cuando ese ocupar la calle no genera resultados como frenar la ley Bases? ¿Qué ocurre ahí? ¿Nos desmoralizamos inmediatamente o seguimos juntando fuerzas de manera colectiva?", se preguntó.

"Me parece que la clave para pensar todas estas cuestiones es no pensarnos desde las individualidades, porque esa es también la construcción de la subjetividad neoliberal. Entonces, pensar estrategias colectivamente impide ese desánimo, esa desmoralización, porque nos quieren abatidos", propuso.

Para la periodista y conductora, lo que proponen Caputo, Sturzenegger y el gobierno de Milei "son las mismas estrategias, las mismas corporaciones" que ya tuvieron su "precuela" con el endeudamiento en la presidencia de Mauricio Macri.



"Hay una construcción que no viene desde ahora, que no arrancó en diciembre, que está hecha también de nuestros propios errores como campo nacional y popular, como si el gobierno de Alberto Fernández fue el huevo que unió todas esas posibilidades, la falta de respuestas", dijo.

En este sentido, la conductora de La García insistió en que hay que "pensarnos sin despojarnos de los intereses de cada cual", lo cual implica "pensar en no acostumbrarnos".

"Me parece que ahí está la clave: pensarnos desde nuestras individualidades, sin renunciar a ellas, ensamblarlas con un colectivo para no perder las ganas de vivir, no naturalizar la crueldad de un gobierno cruel, pero es un sistema cruel ejecutado por un gobierno cruel", sostuvo.

"Por eso la propuesta de pensarnos colectivamente y no naturalizar la crueldad. No naturalicemos este gobierno con ejercicio y narrativa de crueldad", concluyó.