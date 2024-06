Esta es la fábula de una chica traviesa que se esconde detrás de unas columnas de las plazas y juega a tocarlas, acariciarlas y dejar ver sólo unos guantes de latex rojos. Es la fábula de una mujer que se imaginó a sí misma como diseñadora, escultora, costurera, femme fatale, empresaria y artista. Es la fábula de una entidad que salió de la Facultad de Filosofía y Letras pero que tiene mucho de una vedette del Bailando por un sueño. La chica se hace llamar Nina Kunan, una de las artistas contemporáneas más sensuales de la escena porteña.

Nina Kunan nació un 15 de agosto de 1990 en Buenos Aires. Criada en el seno de una familia de Almagro, desde chica observó con atención las expresiones artísticas que merodeaban por su casa: el cine, el rock nacional, las paredes repletas de láminas y dibujos. También recuerda a su abuela como una artista del tejido y el bordado.Se recibió de Licenciada y Profesora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Aunque sabía que la investigación nunca sería lo suyo, la instancia le sirvió como un primer acercamiento a ciertas imágenes que serían parte de su mundo: “ La tomé como una formación teórica para la propia mente, como una teoría troncal, de pensamiento y lectura frente a lo que me rodeaba. Conocí un mundo de personas y militancias que fueron parte importantes de proyectos en los que participé después”, afirma la artista en diálogo con SOY. También realizó diversos talleres de pintura, dibujo y clínica de obra con Marina De Caro. “Así como trabajar te forma, salir también, salir mucho, tratar de estar presente, colaborar con tu escena, conocer otras, ir a muestras, participar como puedas, mezclarse. Se aprende mucho del resto. Sino es muy solitario”.

A veces convertirse en artista es una decisión consciente y otras veces es más bien un deseo que desborda a la mente y al cuerpo. Para Kunan el mundo solo ofrecía lugares donde podía sentirse sapo de otro pozo. Es por esto que decidió mandarse, saltar al vacío en la búsqueda de aquello que no necesariamente se puede traducir con palabras.

¿Qué es ser artista en Argentina? Tal vez un camino que lo estrella a uno con la incertidumbre pero también con el placer. En el arte se ama y se sufre, como lo demuestran las letras de los tangos o los melodramas en el cine, ese género asignado a purgar las emociones de las mujeres. Aun así, para Kunan se trata de una cuestión bien concreta: aprender a ensuciarse las manos con los materiales y armar escenarios donde la sensualidad le otorgue nuevos sentidos a los espacios.Kunan trabaja con diferentes medios y soportes: fotografía, objetos, proyectos escultóricos para los espacios públicos y diversas materialidades que evocan el carácter juguetón de todo lo que nos rodea. Puede ser una gran instalación con una fotografía de sí misma, a modo de Office Siren, una mesa con pieles de peluche o unas columnas con flecos. Todo en su obra sugiere una gran conocimiento para con los materiales, las técnicas textiles y la confección de una obra de arte irreverente y un tanto irrespetuosa, situada en una perspectiva camp, un tanto caprichosa y desbordante. Mirar sus piezas implica una atención al juego, a la seducción que ofrecen los objetos y también a entenderse a uno mismo como parte de la experiencia artística.

Más que una categoría estable, lo queer puede entenderse como un espacio donde conviven diversas temperaturas que lo ayudan a uno a reencontrarse consigo mismo. Algo de esto opera sobre Kunan, una lesbiana que habla de su identidad sin ser literal. Es más bien un guiño a una dimensión del coqueteo, el yire con las ideas y no tanto con los postulados. En su trabajo lo queer aparece como la posibilidad de ofrecer a los espacios una nueva temperatura, calentar el ambiente y así volverlo seductor, atrapante. Para la artista, agarrar un pedazo de la cosa más fría del mundo, desde objetos hasta espacios públicos, es la forma en la que intenta adherir una capa de disidencia a lo que uno piensa como estático. En este sentido, su obra juega un papel importante a la hora de plantear desafíos: no se trata tanto de hablarle a un par, sino a las cosas inertes, a las ruinas de una cultura homogénea que necesita un sacudón.

Está de moda hablar de las divas decadentes, esas mujeres excéntricas que viven a merced del displacer, aunque tengan todo para gozar. Kunan es todo lo contrario: es consciente de una belleza que sirve como arma de seducción y a la vez como aparato ideológico para la frescura. En un mundo que invita a la crueldad, su práctica artística, la cual tiene mucho de su persona, propone una investigación sobre lo erótico, lo gracioso y lo sensacional como flechazos de irreverencia, una falta de respeto al uniforme que impone la realidad.

A la hora de las referencias, para Kunan son claves las figuras de Tita Merello, Omar Schilliro, Federico Klemm, Moria Casan, Sandro, Liliana Maresca, Silvina Luna o la Coca Sarli. Más que un objeto, a su obra hay que asociarla con la idea de la morocha argentina, ese concepto que habla de una actitud para la mujer, aunque sea un tanto estereotipada y sexista. La artista se apropia de eso y hace de su figura una gran oda al deseo, a ese anhelo que pocas se atreven a blanquear. “Me gusta trabajar sobre lo sensual porque me parece auténtico, implica la mente y el cuerpo. No se puede fingir que algo te seduzca, se nota todo. Y no hablo desde un lado divertido o superficial, la seducción y la sexualidad puede llevar a lugares muy profundos. Es un marco que permite vivir situaciones y fantasías problemáticas, complejas y sin moral”, afirma.Kunan trabaja de manera proyectual. No le interesa improvisar. Se imagina escenarios enteros, piensa escenográficamente. Según ella, puede tener largos silencios donde arma ideas, notas y pruebas hasta combinar las cosas. También puede hacer muchas obras al hilo. Siempre con la mente enfocada en profundizar lo táctil, el oficio y el dominio de materiales como marroquinería, costura, herrería, fotografía, entre muchos otros. En ese sentido, es artesanal, nostálgica y romántica a la hora de encarar una obra. Siempre busca aprender y conquistar los materiales como un fetiche. El fetiche entendido como una adoración irracional por algo que se acerca y se distancia.

“No todo es tanta nobleza también me gusta usar objetos de consumo masivo, reliquias de bazar chino, bijoux barata de feria, joyitas del Once profundo, fetiche de ferretero. Buscar, mirar y comprar cosas es mi placer culposo. Tengo un stock de cosas de todo tipo y rubro”.

Otra veta de la artista es su proyecto de indumentaria erótica Arrepentida. Desde arneses, juguetes sexuales, hasta otros accesorios para la intimidad, la propuesta se destaca por su elegancia y precisión a la hora de pensar objetos destinados al placer individual y colectivo.

“Arrepentida fue un medio para acceder a un montón de gente que no frecuenta el mundo del arte. Amo cuando me llegan aportes concretos, lesbianas que se cruzaron en la cama y ambas tienen el mismo arnés y se ríen, clientes que me relatan lo diosas que se sintieron con algo mío puesto y su éxito en la noche, otrxs me cuentan como un dildo ‘literalmente les cambió la vida”, señala.

Nina Kunan es una artista que se apropia de la hipersexualización que demanda el mundo y la hace parte de su proyecto artístico. En vez de negar o denunciar la fetichización de los cuerpos, intenta ofrecer un fragmento precioso de aquello que les suele ser negado a las disidencias. Su trabajo propone otro vínculo con la intimidad y los espacios de goce, para ampliar lo que se entiende por sensualidad, sexualidad y sacarlos de sus categorías normativas. Podría decirse que se trata de vivir y sentir placer sin culpa, entre objetos elegantes y mentes arriesgadas.