El cineasta estadounidense Todd Haynes escribirá y dirigirá Fortuna (o Trust, su título original en inglés), una producción de HBO basada en la novela homónima del argentino Hernán Díaz, ganadora del Premio Pulitzer en 2023. La serie será coescrita con Jon Raymond y estará protagonizada por Kate Winslet.



“En una historia contada desde múltiples perspectivas opuestas, un magnate de Wall Street de la década de 1920 amasa una fortuna repentina pero pierde a su amada esposa. Décadas más tarde, sus intentos de controlar la narrativa de su vida se ven desbaratados por un biógrafo que descubre los secretos más importantes del legendario matrimonio", se presenta la serie.

La obra de HBO contará con la producción ejecutiva de Díaz, Winslet, Haynes, Raymond y las productoras de Killer Films, Christine Vachon y Pamela Koffler.

“La trama de la novela gira en torno al poder y el dinero, el costado político es fundamental. Pero, por otro lado, también me parece importante que todos los que trabajen en la serie tengan la latitud y la libertad necesarias para encontrar su propio tono y su propia estética”, dijo Díaz meses atrás respecto a la producción audiovisual de la novela.

“Aunque soy novelista, el cine siempre ha sido una gran influencia. Y es un gran privilegio poder trabajar junto a gente tan inmensamente talentosa. Kate Winslet, en particular, me parece un genio absoluto. Todas las ideas que ha compartido hasta ahora son totalmente brillantes”, sostuvo el escritor refiriéndose a la actriz que protagonizará la serie.

Todd Haynes, quien estará a cargo de la dirección,​ es un recononcido cineasta considerado uno de los representantes destacados del New queer cinema surgido en Estados Unidos​ en la década de 1990. Entre sus trabajos se destaca Safe (1995) y Velvet Goldmine (1998), y Carol (2015), películas que dirigió y escribió.

Haynes y Raymond trabajaron anteriormente con Winslet en Mildred Pierce de HBO, la miniserie de 2011 basada en la novela de 1941 de James M. Cain.

Con Fortuna, es la tercera vez que Winslet produce de forma ejecutiva un proyecto de HBO, después de Mare of Easttown en 2021 y The Regime, que se emitió a principios de este año. “A veces, cuando eres actor, te sientas en silencio y piensas: '¿Soy el único que piensa que esto no tiene sentido?' Entonces es maravilloso ser productor. Puedo levantar esa mano para todos. Para ser el número uno en una hoja de convocatoria, debes ganarte ese lugar”, dijo la actriz sobre su experiencia en The Regime.

Fortuna, la novela de Hernán Díaz

En mayo del año pasado, el escritor argentino Hernán Díaz ganó el premio Pulitzer, entregado por la Universidad de Columbia (EEUU), en la categoría Ficción por su novela Trust, publicada originalmente en inglés y traducida al español como Fortuna.

El año anterior, The New York Times y la prestigiosa revista The New Yorker eligieron a la segunda novela de Díaz como uno de los libros del año.

Según el reconocido diario neoyorquino, en la novela Díaz "descubre los secretos de una fortuna estadounidense a principios del siglo XX, detallando el vertiginoso ascenso de un financiero de Nueva York y los enigmáticos talentos de su esposa".

"¿En qué versión de los hechos podemos confiar? El foco de atención de Díaz en las historias detrás de las historias busca los oscuros mecanismos detrás del capitalismo, así como las figuras no acreditadas detrás de los llamados Grandes Hombres de la historia. Es una búsqueda estimulante", sostiene la reseña publicada en una lista en la que los periodistas eligen los diez libros que marcaron el año.

Díaz nació en Buenos Aires en 1973, pasó su infancia en Suecia y ahora vive en Estados Unidos, donde es docente de la Universidad de Columbia. Escribe en lengua inglesa, publicó un libro académico sobre Borges y la novela A lo lejos (Impedimenta), que le valió varios premios, como el Saroyan International Prize, el Cabell Award, el Prix Page America, el New American Voices Award, y resultó finalista del Premio PEN/Faulkner a la mejor ficción.