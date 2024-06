En el cierre de una nueva gira internacional, con más reconocimientos privados que reuniones oficiales, el presidente Javier Milei pronosticó que le darían el premio Nobel, pero la dirección del Instituto Liberal de Praga denunció que el premio que recibió en República Checa en nombre de esa organización fue un "montaje falso", a cargo de Jiri Schwarz, fundador del Instituto Liberal pero que está alejado de la organización desde hace varios años. "Este mensaje está siendo difundido en nuestro nombre sin autorización", sentenció Martin Pánek, actual director del Instituto.



"Estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas; nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana y del aborto", argumentó Pánek, para sostener por qué una institución liberal debería rechazar reconocer las políticas conservadoras de derecha de Milei. Además, Pánek condenó la gira de reconocimientos al presidente argentino en sus primeros meses de gobierno al sostener que “es prematuro conceder este premio a Milei”.

La denuncia de Pánek fue contra Jiri Schwarz, fundador del Instituto Liberal y ahora rector de la Universidad Anglo-Americana en Praga, quien fue el encargado de montar el escenario para el viaje de Milei y anunció la entrega del galardón anual que otorga la institución. “Ese señor es un mentiroso”, dijo Pánek y adelantó que se está evaluando iniciar una denuncia judicial para la utilización del nombre.

"Este mensaje está siendo difundido en nuestro nombre sin autorización por personas que no han participado en las actividades del Instituto Liberal durante varios años, (que) no tienen ningún cargo en el Instituto y (que) no tienen derecho a hablar en su nombre", precisó el Instituto Liberal en un comunicado publicado en su página web.



“No tenemos nada que ver con ese evento, ni participamos en él”, concluyó el director del instituto liberal checo sobre el montaje hecho en el Palacio Zofín para entregar el premio falso, escenario que le sirvió a Milei para soñar con la posibilidad de recibir el Premio Nobel junto a su asesor Demian Reidel por "estar reescribiendo gran parte de la teoría económica".

"Por un lado, un grupo de personas que hacen de periodistas. Del otro lado, un grupo que juega al grupo de expertos. Y animar acríticamente a un político con enorme poder. Escuela Půrov de Periodismo Híbrido y Think Tanks Híbridos. Una vergüenza terrible", describió Pánek el acto en el que agasajaron a Milei con el premio falso.



No se trató del único premio fake de su viaje. El gobierno español denunció que el paso de Milei por la capital de España, donde recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de la presidenta comunal, Isabel Díaz Ayuso, incumplió con la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy. La norma obligaba a Ayuso a informar de su encuentro con Milei al Ministerio de Exteriores, algo que incumplió.

"Va corriendo a imponer una medalla fake a quien insulta a España y a sus instituciones”, criticó Pilar Alegría, portavoz de la gestión de Pedro Sánchez, a la dirigente del Partido Popular que gobierna la capital española.

"Donde voy soy sensación, de hecho soy el político más popular del mundo (...) a mí me invitan a un montón de lados, me dan un montón de premios", celebraba el presidente Javier Milei un mes atrás, cuando ya tenía 30 días fuera del país viajando, mayoritariamente, para agasajos o reuniones privadas. Su última gira por España, Alemania y República Checa reveló que los premios que los reconocimientos pueden ser fake como las noticias que el presidente replica en sus redes sociales.