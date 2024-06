Central apuesta a reducir contratos del primer equipo antes de pensar en sumar refuerzos y tres jugadores apuntados por Miguel Russo negocian su salida: Abel Hernández, Giovanni Bogado y Fabricio Oviedo.

Russo espera por la vuelta de Angel Di María y la contratación de un volante por derecha. Esas son las prioridades para elevar la competitividad del equipo. Pero antes la dirigencia se ocupa por desprenderse de jugadores que el técnico canaya no los va a tener en consideración para la segunda parte del año. El caso más relevante es el de Hernández, quien para su llegada el club debió hacer frente a la inversión de un millón de dólares. El delantero jugó muy poco, no encontró su lugar en el equipo ni aportó el gol que necesitaba. Se lesionó en abril y tiene aún para dos meses más de recuperación. El técnico canaya asumió su mal diagnóstico al contratarlo y ahora quiere desprenderse del jugador. Para eso a los directivos no les queda otra opción que encontrar un acuerdo con el futbolista para rescindir y hay conversaciones, aunque Hernández no mostró mucha disposición a dejar Arroyito con seis meses más de contrato. Para su salida los canayas deberán pagar un resarcimiento y sobre eso se negocia.

La situación de Bogado es similar: lo trajo Russo y una vez que el jugador estuvo en Arroyo Seco el técnico advirtió que no tiene cualidades para vestir la auriazul. Sportivo Ameliano de Paraguay lo quiere y es la única oferta que hay por su ficha. Se irá a préstamo sin cargo. Mientras que Oviedo quedó relegado con la vuelta de Marco Ruben y la contratación de Enzo Copetti. El juvenil delantero canaya evalúa una propuesta del fútbol de Suiza y otra de un club del ascenso del país. Oviedo se irá para tener más protagonismo en otro equipo y no formará parte del próximo equipo canaya.

Por otra parte, el equipo jugaría su primer partido del segundo semestre el lunes 8 de julio ante Barracas Central por Copa Argentina. El juego irá en cancha de Platense.